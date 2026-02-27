Actorul Bobby J. Brown, cunoscut pentru rolul din „The Wire”, a murit la 62 de ani

Actorul Bobby J. Brown, care a interpretat rolul unui ofițer de poliție în serialul de succes „The Wire”, produs de HBO, a murit.

Informația a fost confirmată de un reprezentant al actorului. Bobby J. Brown avea 62 de ani, scrie NBC News.

Cauza decesului nu a fost dezvăluită de agenția de talente care l-a reprezentat pe Brown, Bramante Artists, și nici de Biroul de Medicină Legală din statul Maryland, mai informează sursa citată.

TMZ a relatat, citând-o pe fiica lui Brown, că Bobby J. Brown a murit marți din cauza inhalării de fum, după un incendiu într-un hambar din Maryland. Brown, în vârstă de 62 de ani, a apărut în rolul ofițerului Bobby Brown în 12 episoade din „The Wire” și în toate cele cinci sezoane ale serialului, cu excepția sezonului doi. De asemenea, a jucat rolul unui ofițer de poliție în „Law and Order: Special Victims Unit” și în filmul din 2008 „From Within”.

Brown a regizat, de asemenea, două filme: „Tear the Roof Off”, un documentar realizat de Parliament-Funkadelic, lansat în 2016, și „Off the Chain”, o producție lansată în 2006.

Agenția Bramante Artists a transmis că regretă moartea lui Brown.

„Bobby J. Brown a fost un talent formidabil și un om de mare integritate. De la istoria sa bogată de campion Golden Gloves până la prezența sa de neuitat în The Wire, Bobby a adus un nivel rar de autenticitate și suflet în munca sa”, a declarat directorul general Albert Bramante într-un comunicat.

Membrii familiei au declarat că Brown a intrat într-un hambar pentru a porni un vehicul când a izbucnit un incendiu. A chemat o rudă care să îl ajute cu un stingător, dar hambarul a fost cuprins de flăcări înainte de sosirea ajutorului.

Brown a murit din cauza unei leziuni termice difuze și a inhalării de fum. Moartea sa a fost considerată un accident.

