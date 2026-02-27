Acasă » Știri » Știri externe » Actorul Bobby J. Brown, cunoscut pentru rolul din „The Wire”, a murit la 62 de ani

Actorul Bobby J. Brown, cunoscut pentru rolul din „The Wire”, a murit la 62 de ani

De: Daniel Matei 27/02/2026 | 12:45
Actorul Bobby J. Brown, cunoscut pentru rolul din „The Wire”, a murit la 62 de ani
Sursa foto: X

Actorul Bobby J. Brown, care a interpretat rolul unui ofițer de poliție în serialul de succes „The Wire”, produs de HBO, a murit.

Informația a fost confirmată de un reprezentant al actorului. Bobby J. Brown avea 62 de ani, scrie NBC News.

Cauza decesului nu a fost dezvăluită de agenția de talente care l-a reprezentat pe Brown, Bramante Artists, și nici de Biroul de Medicină Legală din statul Maryland, mai informează sursa citată.

TMZ a relatat, citând-o pe fiica lui Brown, că Bobby J. Brown a murit marți din cauza inhalării de fum, după un incendiu într-un hambar din Maryland. Brown, în vârstă de 62 de ani, a apărut în rolul ofițerului Bobby Brown în 12 episoade din „The Wire” și în toate cele cinci sezoane ale serialului, cu excepția sezonului doi. De asemenea, a jucat rolul unui ofițer de poliție în „Law and Order: Special Victims Unit” și în filmul din 2008 „From Within”.

Actorul Bobby J. Brown, cunoscut pentru rolul din „The Wire”, a murit

Brown a regizat, de asemenea, două filme: „Tear the Roof Off”, un documentar realizat de Parliament-Funkadelic, lansat în 2016, și „Off the Chain”, o producție lansată în 2006.

Agenția Bramante Artists a transmis că regretă moartea lui Brown.

„Bobby J. Brown a fost un talent formidabil și un om de mare integritate. De la istoria sa bogată de campion Golden Gloves până la prezența sa de neuitat în The Wire, Bobby a adus un nivel rar de autenticitate și suflet în munca sa”, a declarat directorul general Albert Bramante într-un comunicat.

Membrii familiei au declarat că Brown a intrat într-un hambar pentru a porni un vehicul când a izbucnit un incendiu. A chemat o rudă care să îl ajute cu un stingător, dar hambarul a fost cuprins de flăcări înainte de sosirea ajutorului.

Brown a murit din cauza unei leziuni termice difuze și a inhalării de fum. Moartea sa a fost considerată un accident.

CITEȘTE ȘI:

Fostul star al boxului Ruben Castillo a murit la 68 de ani. Sportivul a dus o lungă luptă cu cancerul

Stephen Hawking, fotografiat alături de două femei îmbrăcate sumar, pe insula lui Epstein. Cum explică familia imaginile

Una dintre cele mai vizitate destinații din Europa dublează taxa pentru turiști. Vacanțele se vor scumpi considerabil

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Fostul star al boxului Ruben Castillo a murit la 68 de ani. Sportivul a dus o lungă luptă cu cancerul
Showbiz internațional
Fostul star al boxului Ruben Castillo a murit la 68 de ani. Sportivul a dus o lungă luptă…
Nicole, fosta concurentă de la Vocea, a murit la doar 19 ani. Și-a găsit sfârșitul în mod tragic
Showbiz internațional
Nicole, fosta concurentă de la Vocea, a murit la doar 19 ani. Și-a găsit sfârșitul în mod tragic
Proiect de lege: scutire de impozit pe venit pentru părinții cu doi copii. Măsura merge la vot final în Camera Deputaților
Mediafax
Proiect de lege: scutire de impozit pe venit pentru părinții cu doi copii....
Indicatorul rutier care îi încurcă pe șoferi. Greșeala pe care o fac în dreptul lui
Gandul.ro
Indicatorul rutier care îi încurcă pe șoferi. Greșeala pe care o fac în...
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Cele mai stranii locuri din Defileul Dunării. Peșterea care ascundea roiuri înfiorătoare de muște
Adevarul
Cele mai stranii locuri din Defileul Dunării. Peșterea care ascundea roiuri înfiorătoare de...
Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club de striptease din Capitală (surse)
Digi24
Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club...
Cum s-a ajuns la războiul dintre Pakistan si Afganistan
Mediafax
Cum s-a ajuns la războiul dintre Pakistan si Afganistan
Parteneri
Ce s-a ales de Ramona Gabor, după ce a plecat din România. Fosta cumnată a lui Irinel Columbeanu e total schimbată. Ce meserie are acum?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Ramona Gabor, după ce a plecat din România. Fosta cumnată a...
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
Prosport.ro
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Click.ro
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Digi 24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după...
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la volan
Digi24
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la...
Arhimandritul Metodie, condamnat definitiv după ce a băut „un litru de vin” și a urcat la volan. Ce pedeapsă a primit
Promotor.ro
Arhimandritul Metodie, condamnat definitiv după ce a băut „un litru de vin” și a urcat...
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Filme românești și străine de văzut gratuit și legal pe YouTube în 2026
go4it.ro
Filme românești și străine de văzut gratuit și legal pe YouTube în 2026
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Descopera.ro
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Go4Games
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Indicatorul rutier care îi încurcă pe șoferi. Greșeala pe care o fac în dreptul lui
Gandul.ro
Indicatorul rutier care îi încurcă pe șoferi. Greșeala pe care o fac în dreptul lui
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Zodiile care au noroc la bani în martie. O lună plină de surprize
Zodiile care au noroc la bani în martie. O lună plină de surprize
ANM a anunțat cum o să fie primăvara aceasta. Temperaturi în creștere și ploi puține
ANM a anunțat cum o să fie primăvara aceasta. Temperaturi în creștere și ploi puține
Părinții cu doi copii ar putea fi scutiți de la plata impozitului. Măsura va merge la votul final
Părinții cu doi copii ar putea fi scutiți de la plata impozitului. Măsura va merge la votul final
Obiectele pe care trebuie să le ai în casă în luna martie. Aduc noroc și atrag banii
Obiectele pe care trebuie să le ai în casă în luna martie. Aduc noroc și atrag banii
Autorizație demolare casă 2026. Cât costă și ce prevede legea
Autorizație demolare casă 2026. Cât costă și ce prevede legea
Ce se va întâmpla cu fetița lui Dan și a Cătălinei, morți în accidentul din Brăila. În grija ...
Ce se va întâmpla cu fetița lui Dan și a Cătălinei, morți în accidentul din Brăila. În grija cui va rămâne
Vezi toate știrile
×