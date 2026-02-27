Părinții cu doi copii ar putea fi scutiți de la plata impozitului. Măsura va merge la votul final

Un proiect legislativ care prevede eliminarea impozitului pe venit pentru părinții care au cel puțin doi copii minori se apropie de etapa finală în Camera Deputaților. Inițiativa vizează aproximativ 1,2 milioane de contribuabili și ar putea aduce economii semnificative în bugetele familiilor. În același timp, impactul bugetar estimat la circa 8 miliarde de lei anual stârnește deja discuții între experți și autorități.

Proiectul stabilește că părinții care obțin venituri din salarii și care au în întreținere minimum doi copii minori ar urma să fie scutiți integral de impozitul pe venit, cu condiția ca venitul brut anual să nu depășească 150.000 de lei. Practic, plafonul corespunzător unui salariu lunar brut de aproximativ 12.500 de lei permite includerea în program a unei mari părți a angajaților din România.

Părinții cu doi copii ar putea fi scutiți de la plata impozitului

Pentru a beneficia de scutire, părinții ar urma să depună la angajator o declarație pe proprie răspundere și documentele care dovedesc numărul copiilor aflați în întreținere. Inițiatorii au proiectat o procedură simplificată, pentru a limita birocrația și a facilita accesul rapid la avantajul fiscal.

În prezent, salariul mediu brut estimat pentru 2026 se situează în jurul valorii de 8.500 de lei. După reținerea contribuțiilor sociale, baza impozabilă se apropie de 5.525 de lei, ceea ce înseamnă că impozitul de 10% aplicat în prezent determină rețineri lunare de circa 550 de lei. În cazul adoptării proiectului, această sumă ar rămâne integral la dispoziția familiei. Pentru familiile în care ambii părinți sunt eligibili, economia anuală ar putea depăși 13.000 de lei, echivalentul unui salariu suplimentar pe an.

Măsura este prezentată ca o modalitate de sprijin direct pentru familiile cu copii, într-un context în care România se confruntă cu o rată scăzută a natalității și cu un nivel ridicat al sărăciei în rândul copiilor. Reducerea poverii fiscale ar putea contribui la stimularea consumului și la susținerea companiilor locale, într-un cerc economic care ar putea genera încasări suplimentare din TVA și alte taxe indirecte.

Similarități pot fi observate în alte state europene. Polonia aplică programul „Family 500+”, prin care acordă sprijin financiar constant familiilor cu copii, iar Ungaria oferă facilități fiscale semnificative pentru mamele cu mai mulți copii. Proiectul românesc diferă prin faptul că scutirea se aplică începând de la al doilea copil, în timp ce în alte țări aceste beneficii sunt acordate de la al treilea sau al patrulea copil.

