(P) Craiova sub asediul vremii capricioase! Ninsoare, ceață și temperaturi schimbătoare dau planurile peste cap

De: Redacția CANCAN 27/02/2026 | 13:07
Locuitorii din Craiova au parte de o perioadă meteo plină de surprize, în care iarna pare că refuză să plece, iar primăvara își face simțită prezența doar pe furiș.

Vremea Craiova din 23 februarie 2026 aduce ninsoare slabă și un frig pătrunzător, în timp ce prognoza pentru zilele următoare anunță ceață, ploi ușoare și temperaturi în creștere. Craiovenii sunt nevoiți să fie pregătiți pentru toate anotimpurile într-o singură săptămână.

Azi în Craiova: ninsoare slabă și frig de iarnă

Luni, 23 februarie, orașul este acoperit de fulgi rari, dar constanți. Ninsoarea slabă creează un peisaj de poveste, însă vine la pachet cu disconfort pentru șoferi și pietoni.

Date meteo pentru azi:

  • Temperatură maximă: 7°C
  • Temperatură minimă: -1°C
  • Șanse de precipitații: 95%
  • Umiditate: 90%
  • Vânt: 8 km/h
  • Index UV: 4
  • Răsărit: 07:13
  • Apus: 18:02

Străzile pot deveni alunecoase dimineața, iar traficul este îngreunat în zonele aglomerate. Cu toate acestea, fulgii de nea aduc un farmec aparte orașului, transformând parcurile într-un decor de iarnă autentică.

Luni: ceața pune stăpânire pe oraș

După ninsoare, ziua de luni aduce ceață densă, care va reduce vizibilitatea și va crea dificultăți în trafic.

Prognoză 24 februarie:

  • Fenomen: ceață
  • Maxima: 7°C
  • Minima: 0°C
  • Precipitații: 23%
  • Umiditate: 92%
  • Vânt: 4 km/h

Ceața persistentă din orele dimineții poate afecta zborurile și transportul rutier, iar șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență.

Cum arată săptămâna meteo în Craiova

Vremea rămâne schimbătoare, cu alternanțe între precipitații și zile mohorâte.

  • Duminică, ninsoare slabă, 5°C, -2°C
  • Luni, ceață, 7°C, 0°C
  • Marți, ploaie slabă, 10°C, 4°C
  • Miercuri, noros, 11°C, 1°C
  • Joi, noros, 7°C, 1°C
  • Vineri, parțial noros, 7°C, 0°C
  • Sâmbătă, ceață, 8°C, -1°C

Cea mai caldă zi: Miercuri, cu 11°CZile cu precipitații probabile: Duminică și Marți

Vremea care îmbolnăvește: medicii trag un semnal de alarmă

Schimbările bruște de temperatură, de la valori negative dimineața la peste 10°C în timpul zilei, pot favoriza apariția virozelor respiratorii. Medicii recomandă îmbrăcăminte în straturi și evitarea expunerii prelungite la frig și umezeală.

Farmaciile din Craiova au raportat o creștere a cererii pentru medicamente împotriva răcelii, semn că vremea capricioasă își pune amprenta asupra sănătății populației.

Cum fac față craiovenii vremii imprevizibile

În ciuda frigului și a precipitațiilor, viața orașului merge mai departe. Cafenelele sunt pline, iar băuturile calde devin alegerea preferată a localnicilor. În orele însorite, parcurile se animă, semn că craiovenii profită de fiecare rază de soare.

Pe rețelele sociale, glumele despre „toate anotimpurile într-o săptămână” au devenit virale, iar localnicii postează fotografii cu peisaje de iarnă dimineața și străzi umede de ploaie câteva zile mai târziu.

O săptămână meteo imprevizibilă

Vremea din Craiova rămâne un adevărat carusel meteorologic. Ninsoarea de azi, ceața de mâine și temperaturile în creștere de la mijlocul săptămânii arată că orașul traversează o perioadă de tranziție între iarnă și primăvară.

Până când temperaturile se vor stabiliza, craiovenii trebuie să fie pregătiți pentru orice: fulgi de nea, ceață densă sau ploi reci. Un lucru este cert: în Craiova, vremea continuă să fie subiectul principal de discuție și o sursă inepuizabilă de surprize.

Sursa foto: vremeain.ro

