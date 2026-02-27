Câți bani a primit olimpicul la matematică din Caracal. A fost premiat alături de profesoara sa

Eduard Ștefan, elevul din Caracal care a obținut locul I la Olimpiada Internațională de Matematică „Copernicus”, a fost recompensat pentru performanțele sale. Elevul este clasa a V-a în cadrul Școlii Gimnaziale „Nicolae Titulescu” din Caracal și poate fi considerat un tânăr geniu al României. Acesta a fost premiat de mai multe ori cu medalii de aur, în urma participării la concursuri de matematică naționale și internaționale. A reușit să ocupe primele locuri și este unul dintre elevii de top ai țării. Acesta a fost premiat cu suma de 6.000 de lei în cadrul Galei Excelenței în Educație, care a avut loc miercuri la Palatul Copiilor.

Eduard Ștefan este în clasa a V-a și, după cum putem observa, iubește matematica. La o vârstă fragedă, acesta a reușit să câștige mai multe medalii, după ce a participat la competiții naționale și internaționale. Eduard Ștefan s-a numărat printre cei 600 de elevi care au fost felicitați pentru performanțele obținute din timpul evenimentului „Gala Excelenței în Educație”. Pe lângă recompensele financiare, elevii au primit câte un volum din romanul „Viața la țară” scris de Duiliu Zamfirescu.

Iubirea pentru matematică l-a purtat peste tot

Premiantul a declarat că anul trecut a fost un an deosebit. Chiar dacă a câștigat două concursuri internaționale, Eduard Ștefan nu se oprește aici și vrea să participe la încă două competiții care se desfășoară în New York și în Dubai:

Anul 2025 a fost pentru mine un plin de rezultate, reuşite, deoarece am fost la două concursuri internaţionale, unul în Thailanda şi altul în New York, obţinând aur la ambele. Pentru aceste rezultate am fost premiat de Consiliul Judeţean. Mi se pare un lucru bun, deoarece simt că mi s-a văzut potenţialul şi rezultatele şi că sunt susţinut. Anul acesta am fost deja la concursul International Math Challenge din Thailanda, unde am fost şi anul trecut, şi îmi propun să mă mai duc la două concursuri internaţionale, unul în Dubai, altul în New York, a declarat băiatul.

Învățătoarea sa, Mihaela Ruță, a spus câteva cuvinte despre acesta și a menționat că este un copil muncitor și interesat să descopere cât mai multe lucruri noi:

Edi este un copil special, în sensul că este dotat cu o capacitate intelectuală deosebită şi pe lângă lucrul acesta, Edi are o mare sete de cunoaştere, o curiozitate ieşită din comun. Pot spune că este o adevărată inspiraţie pentru copiii de vârsta lui şi nu numai, chiar şi pentru noi, pentru care o ambiţie deosebită, munceşte foarte mult şi eforturile susţinute pe care el le-a depus au fost încununate de succes. Consiliul Judeţean a recunoscut meritele acestor copii şi ale dascălilor care stau în spatele lor şi care muncesc pentru participarea la aceste concursuri şcolare şi nu numai participare, ci şi obţinerea unor rezultate extraordinare, a spus dascălul.

