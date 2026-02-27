BANCUL ZILEI | „Draga mea, știu că bucătăria nu e punctul tău forte”

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de vineri. Tot ceea ce trebuie să faci este să te pregătești să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp. Ești gata? Dacă da, îți dorim spor și voie bună!
– Draga mea, știu că bucătăria nu e punctul tău forte, dar cum ai reușit să arzi salata?
Doi prieteni stau de vorbă:
– Cum e, mă, să fii însurat?
– Super tare, mă simt de parcă aş fi din nou în liceu.
– Cum adică?
– Fumez în toaletă, beau pe ascuns…
Vine soţul târziu în noapte acasă şi îşi găseşe soţia în pat cu amantul. Când îl vede, femeia zice:
-La ora asta se vine acasă?!
Bărbatul furios, răspunde:
-Şi ăsta cine e, nenorocito?
-Nu, schimba subiectul!!!
– În ce lună să mă căsătoresc, octombrie sau noiembrie, întreabă primul?
– Noiembrie, evident, răspunde celălalt!
– De ce?
– Mai câştigi o lună.
– Dar, domnule, de ce vreţi să divorţaţi, întreabă judecătorul.
– Soţia mea mă tratează ca pe un câine.
– Vă loveşte? Vă jigneşte?
– Nu, dar vrea să-i fiu fidel!
