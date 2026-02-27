BANCUL ZILEI | „Draga mea, știu că bucătăria nu e punctul tău forte”

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de vineri. Tot ceea ce trebuie să faci este să te pregătești să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp. Ești gata? Dacă da, îți dorim spor și voie bună!

– Draga mea, știu că bucătăria nu e punctul tău forte, dar cum ai reușit să arzi salata?

Doi prieteni stau de vorbă:

– Cum e, mă, să fii însurat?

– Super tare, mă simt de parcă aş fi din nou în liceu.

– Cum adică?

– Fumez în toaletă, beau pe ascuns…

Soțul vine târziu acasă

Vine soţul târziu în noapte acasă şi îşi găseşe soţia în pat cu amantul. Când îl vede, femeia zice:

-La ora asta se vine acasă?!

Bărbatul furios, răspunde:

-Şi ăsta cine e, nenorocito?

-Nu, schimba subiectul!!!

– În ce lună să mă căsătoresc, octombrie sau noiembrie, întreabă primul?

– Noiembrie, evident, răspunde celălalt!

– De ce?

– Mai câştigi o lună.

La tribunal, un proces de divorţ:

– Dar, domnule, de ce vreţi să divorţaţi, întreabă judecătorul.

– Soţia mea mă tratează ca pe un câine.

– Vă loveşte? Vă jigneşte?

– Nu, dar vrea să-i fiu fidel!

