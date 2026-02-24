Acasă » Bancuri » BANCUL ZILEI | Medicul întreabă pacientul: „Cum stați cu somnul?”

De: Anca Chihaie 24/02/2026 | 15:23
Este marți, iar echipa CANCAN.RO  vrea să vă pună zâmbetul pe buze de la primele ore. Azi vă prezentăm un banc extrem de amuzant, care o să vă facă să râdeți garantat. Spor la voie bună!

Medicul întreabă pacientul:
– Cum stați cu somnul?

– Hmm, destul de bine, în ultima vreme număr până la 3 şi adorm!

– Doar pana la 3???

– Bine, uneori până la 3:15…

Alte bancuri savuroase

Un tip intră la farmacie:

— Bună ziua, aveți ceva pentru memorie?
Farmacista:
— Sigur, avem mai multe variante. Capsule, sirop, ce preferați?
— Nu știu… dar dați-mi ceva puternic, că uit tot!
— De când aveți problema asta?
— Care problemă?

La interviu de angajare:

— Care e cel mai mare defect al dumneavoastră?
— Sunt prea sincer.
— Nu cred că sinceritatea e un defect…
— Nu mă interesează ce credeți dumneavoastră.
— …
— Dar avantajul meu e că muncesc mult.
— Unde ați lucrat înainte?
— Nicăieri… dar mă antrenez acasă, mă pune nevasta la treabă zilnic!

Bancul de vineri | Bulă și doctorul de la Bălăceanca

BANC | Un pensionar la farmacie: „Aveți ceva pentru stres?”

×