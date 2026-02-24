BANCUL ZILEI | Medicul întreabă pacientul: „Cum stați cu somnul?”

Este marți, iar echipa CANCAN.RO vrea să vă pună zâmbetul pe buze de la primele ore. Azi vă prezentăm un banc extrem de amuzant, care o să vă facă să râdeți garantat. Spor la voie bună!

Medicul întreabă pacientul:

– Cum stați cu somnul?

– Hmm, destul de bine, în ultima vreme număr până la 3 şi adorm!

– Doar pana la 3???

– Bine, uneori până la 3:15…



Alte bancuri savuroase

Un tip intră la farmacie:

— Bună ziua, aveți ceva pentru memorie?

Farmacista:

— Sigur, avem mai multe variante. Capsule, sirop, ce preferați?

— Nu știu… dar dați-mi ceva puternic, că uit tot!

— De când aveți problema asta?

— Care problemă?

La interviu de angajare:

— Care e cel mai mare defect al dumneavoastră?

— Sunt prea sincer.

— Nu cred că sinceritatea e un defect…

— Nu mă interesează ce credeți dumneavoastră.

— …

— Dar avantajul meu e că muncesc mult.

— Unde ați lucrat înainte?

— Nicăieri… dar mă antrenez acasă, mă pune nevasta la treabă zilnic!

Bancul de vineri | Bulă și doctorul de la Bălăceanca

BANC | Un pensionar la farmacie: „Aveți ceva pentru stres?”