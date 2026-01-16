Acasă » Bancuri » Bancul de vineri | Bulă și doctorul de la Bălăceanca

De: Andreea Stăncescu 16/01/2026 | 07:26
Este vineri, iar weekendul bate la ușă. Ca să intrăm cu dreptul în zilele de relaxare,mai jos găsiți câteva bancuri care vă vor aduce zâmbetul pe buze și vă vor face ziua mai bună.

Doctorul îl întreabă pe unul dintre pacienții de la Bălăceanca
— Bulă, ia spune-mi…
— Ce, domnule doctor, ce?
— Bulă, de ce te lauzi la toată lumea că ești Napoleon, iar mie îmi spui că ești Ludovic al XIV-lea?
— Pentru că, domnule doctor, pe dumneavoastră nu pot să vă mint, pentru că sunteți medicul meu.

Alte bancuri amuzante

Bulă are probleme de sănătate, obezitate, colesterol, tensiune mărită, ficat mărit, aşa că merge la doctor. Îl întreabă doctorul:
– Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi? Bulă:
– Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam 5 ciocolate pe zi. – Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam un kil-două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi. – Aha… Dar de băut, bei?
– A, da! De băut, beau!

După un chef teribil cu bere rece ca gheața, Costică a răgușit și merge la prietenul lui de pahar, Vasile.
Sună și in ușă apare soția acestuia.
– Vasile e acasă? abia putu șopti Costică.
La fel de misterios, doamna șopteste:
– Nu, intra repede să nu ne vadă careva…

Mai mulți bătrâni s-au dus în padure să culeagă melci.
Seara aveau unul 60, altul 40 de melci… unul nu avea nici un melc…
– Cum de nu ai prins nici un melc?
– Până să mă aplec eu… melcul tașhti…

×