BANC | Bulă, doctorul și paharul de vin

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de miercuri. Discuția dintre Bulă și Ștrulă te va amuza copios. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai facut-o de mult timp? Dacă da, spor și voie bună!

– Ce mai zici, Bulă? Te văd vesel tare!

– Da, Ștrulă. Am fost azi dimineață la doctor…

– Și?! Vreo veste, ceva?

– Mi-a prescris să beau un singur pahar de vin la o masă.

– Așa, și?

– M-am dus mai devreme și mi-am cumpărat 10 mese…

Alte bancuri amuzante cu Bulă

Bulă la școală către profesoara de franceză

Bulă la școală către profesoara de franceză care arată trăznet, îi face o declarație de dragoste după care îi spune că trebuie să facă dragoste cu ea neapărat.

– Bine Bulă, dar ce îmi oferi tu să fac dragoste cu tine?

– Pai doamna profesoară nu am bani, dar vă aduc cel mai gras curcan care îl am acasă.

Profesoara cade de acord. După ore se duce Bulă cu curcanul la profesoară.

Aceasta se dezbracă, Bulă se urcă, face ce face și la un moment dat se urcă și profesoara deasupra și în sfârșit, au terminat.

Bulă se îmbracă își ia curcanul și dă să plece la care profa’ întreabă:

– Ce faci Bulă?

Acesta raspunde:

– Pai să vedeți doamna profesoară, m-am urcat deasupra, v-am dat curcanul, v-ați urcat deasupra, imi dați curcanul.

Bulă la ora de geografie

Bula la ora de geografie este intrebat de profesoara:

– Bula, spune un afluent al lui Mississippi.

– Oh yo!?!

– Da, Bula, dar se spune Ohio.

– Spune si capitala Japoniei.

– Tot yo?!?

– Da, Bula, Tokyo. Ai luat 10, bravo!

Bulă lipsește câteva zile de la școală

Bula lipseste cateva zile de la scoala.

La intoarcere profesoara il intreaba:

– BUl, ce s-a intamplat de ai lipsit?

– Tata a fost ars, doamna profesoara.

– Grav?

– Cred ca da. Cei de la crematoriu dau flacara destul de mare!