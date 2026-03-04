Acasă » Bancuri » BANC | Bulă, doctorul și paharul de vin

BANC | Bulă, doctorul și paharul de vin

De: Irina Vlad 04/03/2026 | 07:13
BANC | Bulă, doctorul și paharul de vin

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de miercuri. Discuția dintre Bulă și Ștrulă te va amuza copios. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai facut-o de mult timp? Dacă da, spor și voie bună!

 

– Ce mai zici, Bulă? Te văd vesel tare!
– Da, Ștrulă. Am fost azi dimineață la doctor…
– Și?! Vreo veste, ceva?
– Mi-a prescris să beau un singur pahar de vin la o masă.
– Așa, și?
– M-am dus mai devreme și mi-am cumpărat 10 mese…

Alte bancuri amuzante cu Bulă

Bulă la școală către profesoara de franceză

Bulă la școală către profesoara de franceză care arată trăznet, îi face o declarație de dragoste după care îi spune că trebuie să facă dragoste cu ea neapărat.
– Bine Bulă, dar ce îmi oferi tu să fac dragoste cu tine?
– Pai doamna profesoară nu am bani, dar vă aduc cel mai gras curcan care îl am acasă.
Profesoara cade de acord. După ore se duce Bulă cu curcanul la profesoară.
Aceasta se dezbracă, Bulă se urcă, face ce face și la un moment dat se urcă și profesoara deasupra și în sfârșit, au terminat.
Bulă se îmbracă își ia curcanul și dă să plece la care profa’ întreabă:
– Ce faci Bulă?
Acesta raspunde:
– Pai să vedeți doamna profesoară, m-am urcat deasupra, v-am dat curcanul, v-ați urcat deasupra, imi dați curcanul.

Bulă la ora de geografie

Bula la ora de geografie este intrebat de profesoara:
– Bula, spune un afluent al lui Mississippi.
– Oh yo!?!
– Da, Bula, dar se spune Ohio.
– Spune si capitala Japoniei.
– Tot yo?!?
– Da, Bula, Tokyo. Ai luat 10, bravo!

Bulă lipsește câteva zile de la școală

Bula lipseste cateva zile de la scoala.
La intoarcere profesoara il intreaba:
– BUl, ce s-a intamplat de ai lipsit?
– Tata a fost ars, doamna profesoara.
– Grav?
– Cred ca da. Cei de la crematoriu dau flacara destul de mare!

 

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANC | Cele 3 categorii de haine din șifonierul fiecărui om
Bancuri
BANC | Cele 3 categorii de haine din șifonierul fiecărui om
BANCUL ZILEI | „Doctore, am această problemă la ochiul drept”
Bancuri
BANCUL ZILEI | „Doctore, am această problemă la ochiul drept”
MAE l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Iranului la București. Ce explicații i s-au cerut iranianului
Mediafax
MAE l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Iranului la București. Ce explicații...
Interlop român bătut cu ciocanele de doi marocani, la Milano. Bărbatul ar fi tras o țeapă de un milion de euro
Gandul.ro
Interlop român bătut cu ciocanele de doi marocani, la Milano. Bărbatul ar fi...
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la...
Doar 15 minute pe zi: cum lectura cu voce tare rescrie conexiunile din creierul copilului
Adevarul
Doar 15 minute pe zi: cum lectura cu voce tare rescrie conexiunile din...
Iranul pune în aplicare un plan pentru a crea haos în Orientul Mijlociu și tulburări pe piețele globale (FT)
Digi24
Iranul pune în aplicare un plan pentru a crea haos în Orientul Mijlociu...
Aproape una din trei femei din UE a fost victima violenței de-a lungul vieții, potrivit unui raport
Mediafax
Aproape una din trei femei din UE a fost victima violenței de-a lungul...
Parteneri
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
Click.ro
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a...
Cum vede finalul conflictului din Orientul Mijlociu o mare putere mondială, vecină cu Iranul
Digi 24
Cum vede finalul conflictului din Orientul Mijlociu o mare putere mondială, vecină cu Iranul
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Digi24
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu...
Fotbalistul Abdul Keita, de la Rapid București, a fost arestat! A lovit o femeie cu mașina și a fugit de la locul accidentului
Promotor.ro
Fotbalistul Abdul Keita, de la Rapid București, a fost arestat! A lovit o femeie cu...
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când...
A ajuns regimul Putin la fundul sacului cu resurse? E incredibil ce au interceptat norvegienii în Marea Barents
go4it.ro
A ajuns regimul Putin la fundul sacului cu resurse? E incredibil ce au interceptat norvegienii...
Sigur n-ai știut! De ce muștele își freacă „picioarele”?
Descopera.ro
Sigur n-ai știut! De ce muștele își freacă „picioarele”?
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Interlop român bătut cu ciocanele de doi marocani, la Milano. Bărbatul ar fi tras o țeapă de un milion de euro
Gandul.ro
Interlop român bătut cu ciocanele de doi marocani, la Milano. Bărbatul ar fi tras o...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Un cutremur a lovit din nou România! Ce s-a întâmplat în Vrancea, pe 4 martie 2026
Un cutremur a lovit din nou România! Ce s-a întâmplat în Vrancea, pe 4 martie 2026
Soția lui Ngezana, sacrificiu pentru cariera fundașului de la FCSB. Povestea lui Mbali Malindi- floarea ...
Soția lui Ngezana, sacrificiu pentru cariera fundașului de la FCSB. Povestea lui Mbali Malindi- floarea zulu
Câți euro a primit Cristina Aiello pentru cele 9 săptămâni la Desafio de la Pro TV
Câți euro a primit Cristina Aiello pentru cele 9 săptămâni la Desafio de la Pro TV
E clar! Se lasă cu bătaie la Survivor: Andrei Beleuț nu s-a mai putut abține
E clar! Se lasă cu bătaie la Survivor: Andrei Beleuț nu s-a mai putut abține
Golul marcat după doar 2,1 secunde care a intrat în istoria fotbalului. Povestea incredibilă a lui ...
Golul marcat după doar 2,1 secunde care a intrat în istoria fotbalului. Povestea incredibilă a lui Gavin Stokes
Gabi Tamaș câștigă și Survivor?! Descalificată, Naba aruncă „grenada” sezonului
Gabi Tamaș câștigă și Survivor?! Descalificată, Naba aruncă „grenada” sezonului
Vezi toate știrile
×