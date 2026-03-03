Acasă » Bancuri » BANC | Cele 3 categorii de haine din șifonierul fiecărui om

BANC | Cele 3 categorii de haine din șifonierul fiecărui om

De: Anca Chihaie 03/03/2026 | 16:31
BANC | Cele 3 categorii de haine din șifonierul fiecărui om

Este marți, iar echipa CANCAN.RO  vrea să vă pună zâmbetul pe buze de la primele ore. Azi vă prezentăm un banc extrem de amuzant, care o să vă facă să râdeți garantat. Spor la voie bună!

În şifonierul meu, hainele sunt împărţite în 3 categorii:
– de vară
-de iarnă
-în caz că slăbesc

Alte bancuri savuroase

Bulă la școală

La ora de biologie, profesoara întreabă clasa:
— Copii, cine îmi poate spune ce este un organ?
Se ridică Maria:
— Un organ este o parte a corpului care îndeplinește o funcție importantă.
— Foarte bine! spune profesoara. Alt exemplu?
Se ridică Ionel:
— Inima este un organ pentru că pompează sânge.
— Perfect!
Bulă, în ultima bancă, cu mâna pe sus:
— Doamna profesoară, și tata are un organ care uneori funcționează și uneori nu.
Clasa începe să chicotească. Profesoara, roșie la față:
— Bulă! Ce vrei să spui?
— Păi aseară l-am auzit pe tata spunând: „Iar nu mi-a pornit organul ăsta blestemat!”
— Și la ce se referea?
— La acordeonul lui! Că de fiecare dată când vrea să cânte la el, zice că nu merge cum trebuie!
Profesoara răsuflă ușurată:
— Bulă, m-ai speriat!
Bulă:
— Și pe mine, doamna, că mama a zis: „Lasă că îl rezolvă vecinul!”

Moșul la doctor

Un moș de la țară merge la doctor pentru un control de rutină. Doctorul îl consultă și îi spune:
— Bade Ioane, am o veste bună și una rea. Pe care o vreți prima?
— Pe aia bună, dom’ doctor.
— Analizele arată că aveți un organism de 30 de ani!
Moșul, mândru:
— Știam eu că sunt în formă!
— Da… spune doctorul, dar vestea rea e că buletinul dumneavoastră arată 82.
Moșul oftează:
— Eh, dom’ doctor, să știți că nu mă miră. Nevasta tot zice că sunt copilăros.
Doctorul, curios:
— Și cum stați cu memoria?
— Excelent! Uite, ieri am mers la piață, m-am întâlnit cu vecinul Vasile, am stat de vorbă o oră…
— Și ce ați cumpărat din piață?
Moșul stă pe gânduri…
— Păi… asta voiam să vă întreb și eu, că de-aia am venit la oraș!

CITEȘTE ȘI: BANCUL ZILEI | Un doctor și un inginer iubeau aceeași fată

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANCUL ZILEI | „Doctore, am această problemă la ochiul drept”
Bancuri
BANCUL ZILEI | „Doctore, am această problemă la ochiul drept”
BANC | „Bulă, diseară ieșim și noi?”
Bancuri
BANC | „Bulă, diseară ieșim și noi?”
Război în Orientul Mijlociu, ziua a patra
Mediafax
Război în Orientul Mijlociu, ziua a patra
Cele 2 zodii care riscă să fie concediate în martie, din cauza Mercur retrograd. Avertismentul celebrei Cristina Demetrescu
Gandul.ro
Cele 2 zodii care riscă să fie concediate în martie, din cauza Mercur...
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Războiul din Iran lovește în investițiile românilor din Dubai. Economist: „E un avertisment că anumite lucruri s-ar putea întâmpla”
Adevarul
Războiul din Iran lovește în investițiile românilor din Dubai. Economist: „E un avertisment...
„Al Treilea Război Mondial poate izbucni în orice moment”, susține nervos Medvedev
Digi24
„Al Treilea Război Mondial poate izbucni în orice moment”, susține nervos Medvedev
Topul celor mai îndatorate țări din lume. Ce loc ocupă România?
Mediafax
Topul celor mai îndatorate țări din lume. Ce loc ocupă România?
Parteneri
Recunoști fetița din imagine? Acum e una dintre cele mai CELEBRE femei din lume, iar soțul ei are o avere impresionantă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Recunoști fetița din imagine? Acum e una dintre cele mai CELEBRE femei din lume, iar...
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
Click.ro
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a...
Răspunsul lui Starmer după ce Trump s-a declarat „dezamăgit” de el
Digi 24
Răspunsul lui Starmer după ce Trump s-a declarat „dezamăgit” de el
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Digi24
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu...
România va produce drone militare autonome dotate cu muniție. Orbotix Industries, consorțiu cu trei firme românești
Promotor.ro
România va produce drone militare autonome dotate cu muniție. Orbotix Industries, consorțiu cu trei firme...
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când...
A ajuns regimul Putin la fundul sacului cu resurse? E incredibil ce au interceptat norvegienii în Marea Barents
go4it.ro
A ajuns regimul Putin la fundul sacului cu resurse? E incredibil ce au interceptat norvegienii...
Din ce este făcută coaja de ou?
Descopera.ro
Din ce este făcută coaja de ou?
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Cele 2 zodii care riscă să fie concediate în martie, din cauza Mercur retrograd. Avertismentul celebrei Cristina Demetrescu
Gandul.ro
Cele 2 zodii care riscă să fie concediate în martie, din cauza Mercur retrograd. Avertismentul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Când începe Visuri la cheie, sezonul 12. Anunțul făcut de Pro TV!
Când începe Visuri la cheie, sezonul 12. Anunțul făcut de Pro TV!
Harta seismică a României: Zonele cele mai expuse în cazul unui cutremur de tip Vrancea și 4 martie ...
Harta seismică a României: Zonele cele mai expuse în cazul unui cutremur de tip Vrancea și 4 martie 1977
Rețeta de tăiței de casă a Gabrielei Cristea. Ingredientele de care ai nevoie pentru o supă ca la ...
Rețeta de tăiței de casă a Gabrielei Cristea. Ingredientele de care ai nevoie pentru o supă ca la mama acasă!
Cum îi răspunde Andra lui Cătălin Măruță la telefon, după 18 ani de mariaj: „Cât de mult contează!”
Cum îi răspunde Andra lui Cătălin Măruță la telefon, după 18 ani de mariaj: „Cât de mult contează!”
Ultimul mesaj al Cameliei Ciornia, consilierul județean AUR găsit mort în casă. Ce a scris cu câteva ...
Ultimul mesaj al Cameliei Ciornia, consilierul județean AUR găsit mort în casă. Ce a scris cu câteva ore înainte de tragedie
Amendă de 10.000 lei, de la 1 martie 2026, pentru românii care „uită” să declare acest ...
Amendă de 10.000 lei, de la 1 martie 2026, pentru românii care „uită” să declare acest lucru
Vezi toate știrile
×