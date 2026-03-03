BANC | Cele 3 categorii de haine din șifonierul fiecărui om

Este marți, iar echipa CANCAN.RO vrea să vă pună zâmbetul pe buze de la primele ore. Azi vă prezentăm un banc extrem de amuzant, care o să vă facă să râdeți garantat. Spor la voie bună!

În şifonierul meu, hainele sunt împărţite în 3 categorii:

– de vară

-de iarnă

-în caz că slăbesc

Alte bancuri savuroase

Bulă la școală

La ora de biologie, profesoara întreabă clasa:

— Copii, cine îmi poate spune ce este un organ?

Se ridică Maria:

— Un organ este o parte a corpului care îndeplinește o funcție importantă.

— Foarte bine! spune profesoara. Alt exemplu?

Se ridică Ionel:

— Inima este un organ pentru că pompează sânge.

— Perfect!

Bulă, în ultima bancă, cu mâna pe sus:

— Doamna profesoară, și tata are un organ care uneori funcționează și uneori nu.

Clasa începe să chicotească. Profesoara, roșie la față:

— Bulă! Ce vrei să spui?

— Păi aseară l-am auzit pe tata spunând: „Iar nu mi-a pornit organul ăsta blestemat!”

— Și la ce se referea?

— La acordeonul lui! Că de fiecare dată când vrea să cânte la el, zice că nu merge cum trebuie!

Profesoara răsuflă ușurată:

— Bulă, m-ai speriat!

Bulă:

— Și pe mine, doamna, că mama a zis: „Lasă că îl rezolvă vecinul!”

Moșul la doctor

Un moș de la țară merge la doctor pentru un control de rutină. Doctorul îl consultă și îi spune:

— Bade Ioane, am o veste bună și una rea. Pe care o vreți prima?

— Pe aia bună, dom’ doctor.

— Analizele arată că aveți un organism de 30 de ani!

Moșul, mândru:

— Știam eu că sunt în formă!

— Da… spune doctorul, dar vestea rea e că buletinul dumneavoastră arată 82.

Moșul oftează:

— Eh, dom’ doctor, să știți că nu mă miră. Nevasta tot zice că sunt copilăros.

Doctorul, curios:

— Și cum stați cu memoria?

— Excelent! Uite, ieri am mers la piață, m-am întâlnit cu vecinul Vasile, am stat de vorbă o oră…

— Și ce ați cumpărat din piață?

Moșul stă pe gânduri…

— Păi… asta voiam să vă întreb și eu, că de-aia am venit la oraș!

