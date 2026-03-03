Motivul real pentru care Naba Salem a părăsit competiția Survivor 2026. Primele declarații: ”Încerc să mă abțin, dar nu pot!”

În ediția de duminică, 1 martie 2026, Naba Salem a fost eliminată de la Survivor 2026. Problemele de sănătate nu i-au mai dat voie să lupte pentru cecul în valoare de 100.000 de euro, însă a plecat din Republica Dominicană cu fruntea sus și cu satisfacția că a trăit una dintre cele mai intense experiențe din viața ei.

După ce a luptat cu toate forțele pentru a ajunge în finala Survivor 2026, duminică, 1 martie, Naba Salem a fost nevoită să părăsească Republica Dominicană. Din cauza problemelor de sănătate, fosta „Faimoasă” a fost trimisă acasă. Despărțirea de tribul ei s-a lăsat cu lacrimi, însă nu de emoție, ci din cauza durerilor fizice pe care le-a îndurat.

„Încerc să mă abțin, dar nu pot. Eu acum plâng de dureri, nu plâng că mă emoționează nimic. Nu pot să fiu emoționată atâta timp cât îmi arde gura stomacului. Nu cred că sunt tocmai un beneficiu pentru tribul meu în acest moment. Pot să spun că echipa noastră are un handicap și acela sunt eu”, a mai spus Naba Salem înainte să plece din Republica Dominicană.

Naba Salem: ”A fost despre limite depăsite, căderi, durere și ambiție”

Naba Salem a rezistat la Survivor timp de două luni (vezi AICI câți bani a primit de la Antena 1), perioadă în care a trecut prin momente delicate. În ultimul timp, fosta ”Faimoasă” a simțit cum devine o povară pentru echipa ei, motiv pentru care a acceptat cu ușurință faptul că va pleca de pe insula din Dominicană.

De cum a primit telefonul mobil, fosta ispită de la Insula iubiri a simțit nevoia să transmită un mesaj public, o concluzie a celor 8 săptămâni petrecute în foame, pustietate, durere și limite depășite.

„@survivorromania.oficial nu a fost doar despre probe, strategie și supraviețuire. Pentru mine a fost despre limite depășite, despre căderi și ridicări, despre durere și ambiție. Am intrat în competiție cu foc în suflet și am plecat cu o lecție care mă va urma toată viața: puterea nu înseamnă doar să câștigi, ci să lupți până la capăt, chiar și când corpul cedează.

Am lăsat în urmă nisipul, adrenalina și o parte din inimă. Pentru că Survivor creează legături reale, intense, trăite la maximum. Unele povești nu se termină când ieși din joc. Sunt mândră că am fost parte din această experiență unică. Sunt mândră că am avut curajul să fiu vulnerabilă și puternică în același timp.”, a scris Naba Salem pe o rețea de socializare.

