Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026, înainte de operațiile estetice. Transformare uluitoare!

De: Irina Vlad 02/03/2026 | 22:55
Naba Salem este una dintre `faimoasele` de la Survivor 2026/ surs[ foto: social media
Odată cu prima sa apariție pe sticlă, Naba Salem a avut o ascensiune fulminantă în spațiul public. De la prezentări de modă în cadrul emisiunii „Bravo, ai stil”, rolul de ispită de la Insula iubirii până la lupta pentru supraviețuire de la Survivor 2026, bruneta nu a zis „nu” la nicio ofertă, însă puțini au avut ocazia să o cunoasă așa cum a lăsat-o mama natură, fără retușuri și intervenții chirurgicale. 

Naba Salem a debutat pe micul ecran în anul 2017, când a participat la emisiunea „Bravo, ai stil!” de la Kanal D. Avea doar 23 de ani, tânără speranță și dornică să devină cunoscută cu (aproape) orice preț. S-a prezentat în fața telespectatorilor cu un look natural, singura „investiție” vizibilă fiind implantul mamar. Buze discrete, cu ceva kilograme și centimetri în minuns – în jurul taliei, fără prea multe tatuaje, imagine care nu putea trece ușor neobservată.

„În primul rând, aspectul meu care nu este similar cu al altei persoane. În al doilea rând, faptul că știu să ascult pe oricine. Iar, în al treilea rând, experiența mea de viață care este foarte vastă. Aș putea să-i fac pe cei din cuplu să înțeleagă foarte multe aspecte”, a declarat Naba Salem, subliniind combinația dintre personalitate și experiență ca atuuri în emisiune.

Naba Salem – pe vremea când nu avea intervenții estetice la nivelul feței/ sursă foto: social media

Cum arăta Naba Salem înainte de operațiile estetice

Odată ce a căpătat experiență, Naba Salem s-a reinventat și a început să adopte un stil îndrăzneț, nonconformist și extravagant. La nivelul sânilor a adunat nici mai puțin de 7 operații de implant și ridicate. Una dintre intervenții ar fi avut loc într-un context nefericit. Fosta concurentă de la Survivor 2026 a fost victima violenței domestice. A fost lovită de fostul ei partener până când una dintre operațiile de implant mamar i s-a desfăcut.

Pe lângă cele 7 intervenții la nivelul bustului, de-a lungul anilor, Naba Salem a mai bifat câteva intervenții la nivelul feței: înjectări cu acid hialuronic, fațete dentare și alte mici modificări la nivelul maxilarului și a pomeților.

Printre cele mai vizibile schimbări se numără numeroasele tatuaje pe care le are și formele voluptoase. Cu alte cuvinte, Naba Salem a devenit una dintre femeile care emană senzualitate prin toți porii, farmec provocator și spirit puternic. O prezență care îmbină seducția cu atitudinea unei dominatoare – vezi AICI foto.

