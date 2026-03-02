Un bărbat din Călărași a murit cu zile în timp ce aștepta ambulanța: ”E ceva strigător la cer!”

Este doliu într-o familie din Călărași! Un bărbat în vârstă de 67 de ani a murit cu zile pe un pat din spitalul Lehliu. În așteptarea unei ambulanțe – car ar fi trebuit să îl transfere la o unitate medicală din București – inima s-a oprit de două ori în 30 de minute.

Alarma s-a dat în cursul zilei de vineri, 27 februarie, când bărbatul de 67 de ani s-a dus pe propriile picioare la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) de la Institutul de Boli Cardiovasculare din București. Acesta s-a plâns de dureri în zon inimii, însă, după consult, medicii l-au trimis acasă. Pe drum, bărbatul a făcut primul stop cardio-respirator și a ajuns la spitalul din Lehliu, fiind cea mai apropiată unitate medicală.

Bărbatul de 67 de ani a murit cu zile în timp ce aștepta ambulanța

Potrivit familiei sale, bărbatul suferea de probleme cardiace de aproape doi ani, însă până să ajungă la spitalul din Lehliu, acesta consultase mai mulți medici. Fiica acestuia este revoltată și acuză cadrele medicale de incompetență și nepăsare.

„Nimeni nu a făcut nimic. Deci tata nu a avut nicio şansă. Măcar un singur medic dacă-şi dădea interesul poate că acum nu mai vorbeam aici. E ceva strigător la cer”, a subliniat Luciana Iacob, fiica bărbatului decedat.

În timp ce aștepta ambulanța, inima bărbatului s-a oprit de două ori în jumătate de oră, ultimul chiar cu 17 minute înainte ca ambulanța să ajungă.

„Serviciul de Ambulanță a fost apelat de către spital la ora 16:46. Potrivit informațiilor oficiale, echipajul a plecat cu o întârziere de 7 minute. Drumul până la Spitalul din Lehliu a durat peste 40 de minute, iar ambulanța a ajuns aici abia la ora 17:32. Între timp, la 17:15, pacientul a făcut un al doilea stop cardiorespirator, cu 17 minute înainte ca ambulanța să ajungă”, transmite Marko Pavlovici.

