Delia Salchievici și Ian, revedere cu „scântei” la Desafio: Aventura. Reacția bizară a rapperului când a văzut-o pe fosta lui Lino Golden

În ediția de luni, 2 martie 2026 de la Desafio, Delia Salchievici a revenit pe insulă și a mai primit o șansă să reintre în echipa „Visătorilor”. Pe cât de dor i-a fost ei de Ian, pe atât de indiferent a fost rapperul când a văzut-o.

Delia Salchievici, Bettyshor și Aurora s-au întors la Desafio pentru o nouă șansă. Cele trei trebuie să lupte pentru a-și recâștiga un loc în echipa „Visătorilor”, urmând să fie supuse unor probe diferite și solicitante.

Delia și Ian, revedere cu „scântei” la Desafio

În timp ce își saluta colegii de trib, Delia l-a întrebat pe Ian dacă i-a fost dor de ea. Pentru mulți, răspunsul lui a fost mai mult decât evident. Deși a mărturisit că i-a fost dor „un pic”, Ian a fost tot un zâmbet când a văzut-o pe Delia că se întoarce în echipă. Înainte ca Delia să fie eliminată, între ea și Ian au exista mai multe momente de apropiere, semne pe care cei de acasă le-au interpretat ca fiind începutul unei povești de amor.

Delia: Ți-a fost dor de mie? Ian: Un pic așa.

Ei bine, sentimetele s-au schimbat de o oră la alta. În timpul testimonialelor, Ian și-a schimbat atitudinea, a intrat în rolul indiferentului și s-a declarat complet indiferent de prezența Deliei în competiție.

IAN: „Cum să îmi fie dor de tine dacă ai încercat să mă minți? De ce să îmi fie dor? De ce să îmi fie dor? De care variantă a ta să îmi fie dor?! „Mie chiar mi-a fost dor de el. Am crezut că o să se bucure când mă vede, că o să sară, o să fie fericit. A fost fix opusul. Eu chiar aleg bărbați atât de prost?”, a spus Delia Salchievici.

De-a lungul competiției, Delia și Ian au fost surprinși aproape tot timpul împreună. Mai în glumă, mai în serios, cei doi și-au dat frâu liber sentimetelor și nu s-au mai ferit de camerele de filmat.

La începutul lunii februarie Delia a fost elimiantă de la Desafio, moment în care cei doi au mărturisit că între ei a luat naștere o relație de prietenie, nimic mai mult. Cea care a pus punctul pe „i” a fost Delia, care a subliniat ca Ian nu este genul ei și că nu se pune problema unei relații după încheierea concurusului.

„Aventura Desafio mi-a plăcut maxim. Ideea e că ce se întâmplă în Thailanda rămâne în Thailanda. A fost un caz izolat, one time. Ne apropiasem ca prieteni. Am fost niște prieteni care s-au pupat. E băiat bun, nu am nimic negativ de spus la adresa lui. Asta e o chestie care nu a intrat la montaj. Eu am menționat de acolo că el nu este genul meu și nu-l consider un bărbat potrivit pentru mine. Din toate sensurile. Nu este ceva ce vreunul dintre noi se gândea că va continua după Desafio. A fost un pupic de junglă”, a povestit Delia Salchievici.

