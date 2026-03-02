Delia Salchievici și Ian, revedere cu „scântei” la Desafio: Aventura. Reacția bizară a rapperului când a văzut-o pe fosta lui Lino Golden

În ediția de luni, 2 martie 2026 de la Desafio, Delia Salchievici a revenit pe insulă și a mai primit o șansă să reintre în echipa „Visătorilor”. Pe cât de dor i-a fost ei de Ian, pe atât de indiferent a fost rapperul când a văzut-o.
Delia Salchievici, Bettyshor și Aurora s-au întors la Desafio pentru o nouă șansă. Cele trei trebuie să lupte pentru a-și recâștiga un loc în echipa „Visătorilor”, urmând să fie supuse unor probe diferite și solicitante.
În timp ce își saluta colegii de trib, Delia l-a întrebat pe Ian dacă i-a fost dor de ea. Pentru mulți, răspunsul lui a fost mai mult decât evident. Deși a mărturisit că i-a fost dor „un pic”, Ian a fost tot un zâmbet când a văzut-o pe Delia că se întoarce în echipă. Înainte ca Delia să fie eliminată, între ea și Ian au exista mai multe momente de apropiere, semne pe care cei de acasă le-au interpretat ca fiind începutul unei povești de amor.
Delia: Ți-a fost dor de mie?
Ian: Un pic așa.
Ei bine, sentimetele s-au schimbat de o oră la alta. În timpul testimonialelor, Ian și-a schimbat atitudinea, a intrat în rolul indiferentului și s-a declarat complet indiferent de prezența Deliei în competiție.
IAN: „Cum să îmi fie dor de tine dacă ai încercat să mă minți? De ce să îmi fie dor? De ce să îmi fie dor? De care variantă a ta să îmi fie dor?!
„Mie chiar mi-a fost dor de el. Am crezut că o să se bucure când mă vede, că o să sară, o să fie fericit. A fost fix opusul. Eu chiar aleg bărbați atât de prost?”, a spus Delia Salchievici.
De-a lungul competiției, Delia și Ian au fost surprinși aproape tot timpul împreună. Mai în glumă, mai în serios, cei doi și-au dat frâu liber sentimetelor și nu s-au mai ferit de camerele de filmat.
La începutul lunii februarie Delia a fost elimiantă de la Desafio, moment în care cei doi au mărturisit că între ei a luat naștere o relație de prietenie, nimic mai mult. Cea care a pus punctul pe „i” a fost Delia, care a subliniat ca Ian nu este genul ei și că nu se pune problema unei relații după încheierea concurusului.
„Aventura Desafio mi-a plăcut maxim. Ideea e că ce se întâmplă în Thailanda rămâne în Thailanda. A fost un caz izolat, one time. Ne apropiasem ca prieteni. Am fost niște prieteni care s-au pupat. E băiat bun, nu am nimic negativ de spus la adresa lui.
Asta e o chestie care nu a intrat la montaj. Eu am menționat de acolo că el nu este genul meu și nu-l consider un bărbat potrivit pentru mine. Din toate sensurile. Nu este ceva ce vreunul dintre noi se gândea că va continua după Desafio. A fost un pupic de junglă”, a povestit Delia Salchievici.
Detalii picante despre relația Deliei ex-Desafio cu „Prințișorul din Timișoara”: „Ea nu știa că el e mai mic”
Delia Salchievici, dezvăluiri neașteptate despre sărutul cu Ian la Desafio: Aventura. A spus-o în direct, la TV: ”E băiat bun”