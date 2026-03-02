ÎPS Teodosie riscă să rămână fără casă! Decretul dat de Nicolae Ceaușescu expiră

Teodosie ar putea rămâne fără locuință. Casa a fost dată prin decret de către Nicolae Ceaușescu acum 50 de ani.

Înaltpreasfințitul Teodosie riscă să rămână fără acoperiș de-asupra capului. El a locuit timp de 22 de ani în aceeași casă. Locuința sa a fost dată gratuit prin decret de fostul președinte Nicolae Ceaușescu. Cei care îi vor decide soarta sunt cei de la administrația locală.

Arhiepiscopul ar putea de luna aceasta să nu mai aibă un loc pe care să îl numească acasă. Luna aceasta, documentele pe care le-a semnat Ceaușescu expiră, iar Teodosie ar putea fi nevoit să evacueze casa care i-a fost cămin atâția ani. După ce actele nu vor mai avea valabilitate, imobilul va intra în administrarea autorităților locale.

Ce se va întâmpla cu locuința lui Teodosie

Clădirea în care încă locuiește Înaltpreasfințitul Teodosie este una cu totul și cu totul specială. Este poziționată cu vedere la mare, ba mai mult este considerată un monument istoric. Pentru că locuința va intra în posesia autorităților locale, ei sunt cei care vor lua hotărârea dacă Teodosie va rămâne în această casă sau dacă o va evacua. Un angajat al Arhiepiscopiei a spus că bărbatul va evacua casa pentru că așa este legea.

Da, în luna martie, acum. I s-a spus că este totul în regulă, se rezolvă sau s-a rezolvat. Nu știu unde o să stea că aici nu mai poate, așa știu că este legea, a spus unul dintre angajați.

Pe de altă parte, un consilier al Primăriei Constanța a explicat că procesul este unul mai complicat și că nu va intra proprietatea în dreptul lor atât de repede.

Cred că o să o elibereze. Nu avem noi cum să administrăm, până nu o avem în patrimoniu, inventariată, băgată. Nu intră automat, este un proces de inventariere prin hotărâre de consiliu local, a spus acesta.

Ce reacții au venit în urma veștii că Teodosie își va putea pierde casa

Reacțiile nu au întârziat să apară. Localnicii au avut un cuvânt de spus despre această situație și chiar dacă Teodosie trebuie să ia în calcul posibilitatea unei noi locuințe oamenii nu sunt de aceeași părere. Ei cred că nu ar trebui să plece din casa în care și-a petrecut atât de mulți ani de viață, ba mai mult, spun că ar trebui să i se ofere o altă locuință.

Să i se ofere ceva pe măsura funcției pe care o are și dacă va putea și ține neapărat, să revină, a spus un localnic.

