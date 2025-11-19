ÎPS Teodosie, cadou de 150.000 de euro din partea preoților constănțeni. Cu ce bolid se va plimba acum Arhiepiscopul Tomisului

Înalpreasfințitul Teodosie a primit recent un cadou impresionant din partea preoților constănțeni. Mai exact, el se va bucura de un Mercedes de lux în valoare de aproape 150.000 de euro. Gestul, care va fi plătit în 45 de rate lunare de către donatori, a stârnit discuții în spațiul public, fiind încă un exemplu al stilului extravagant pentru care este cunoscut.

Înalpreasfințitul Teodosie este recunoscut în întreaga țară pentru extravaganțele sale și pentru modul său neobișnuit de a atrage atenția publicului. De-a lungul timpului, arhiepiscopul Tomisului a stârnit controverse prin declarațiile sale surprinzătoare și gesturile spectaculoase, fie că este vorba de achiziții costisitoare, deplasări cu mașini de lux sau opinii neconvenționale despre viața bisericească și societate De data aceasta, colegii săi au scandalizat cu gestul pe care l-au făcut pentru preot.

Deși arhiepiscopul a declarat de mai multe ori că luxul nu este o virtute, părea că nu ezită să se bucure de avantajele unui automobil scump. Conștienți de pasiunea sa pentru mașini de lux, preoții din Protoieria nr. 1 Constanța au organizat o colectă specială, nu pentru proiecte sociale sau reparații la biserici, ci pentru a-i oferi Înalpreasfințitului Teodosie o limuzină de ultimă generație. Mașina a fost achiziționată din Suceava, orașul natal al arhiepiscopului, iar rata lunară pe care trebuie să o plătească preoții este de aproape 3.000 de euro, pentru o perioadă de 45 de luni.

Arhiepiscopul a explicat că vehiculele pe care le folosește nu îi aparțin în mod oficial, ci doar le utilizează în interes personal. Cu toate acestea, Mercedes-ul primit recent nu este al parohiei, ci îi este destinat exclusiv pentru uz personal. În semn că îl folosește, Teodosie a fost văzut coborând din mașina de lux la Tribunalul Constanța, atrăgând privirile trecătorilor și stârnind discuții în rândul publicului.

Gestul preoților constănțeni, deși controversat, subliniază atât aprecierea lor față de arhiepiscop, cât și influența personală pe care IPS Teodosie o are în comunitate.

CITEȘTE ȘI: Mihai Rait activează „Sistemul Tramvai”. Dorel din Las Fierbinți, cu Mercedesul pe șine în Nordul Capitalei

David Popovici a fentat aglomerația din Capitală cu trotineta. Mașinile puternice și gălăgioase nu îl mai impresionează deloc!