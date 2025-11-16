Mihai Rait activează „Sistemul Tramvai”. Dorel din Las Fierbinți, cu Mercedesul pe șine în Nordul Capitalei

Actorul Mihai Rait, sau Dorel din Las Fierbinți, se pare că a luat în teste noul model Mercedes GLE cu tracțiune urban-feroviară și i-a verificat cuplul pe linia de tramvai de pe Podul Băneasa, dar CANCAN.RO i-a luat urma și l-a prins în fapt!

La cât de grea e mașina, adevărul e că nu i-ar strica o linie proprie de tramvai, sau niște șenile. Se pricep nemții să facă panzere, ce să mai! Mașina de 100.000 de euro practic zboară peste bordura micuță de pe Podul Băneasa.

Evident, nu e nici primul și nici ultimul care apelează la această scurtătură, dar e cu dus și întors. Poți avea ghinion mare, dacă sunt băieții jos cu autospeciala, să-și facă planul de procese-verbale!

Dorel din Las Fierbinți îi face de rușine pe șoferii de BMW. Uite așa se conduce pe linia de tramvai!

Ce scenariu de Las Fierbinți ar fi ieșit de aici! Cum ar fi anchetat polițistul Robi acest caz! Și mai ales, ce amendă i-ar fi dat lui Dorel! Cu siguranță Bobiță ar fi intervenit pentru el și l-ar fi scăpat basma curată. Cu Bobiță nu te pui. Cât despre Celentano, ar fi comentat la infinit în stilul lui ”contrainvenția” lui Dorel, cum ar fi zis el la contravenție.

În realitate, Mihai Rait nu seamănă deloc cu Dorel, fratele lui Bobiță din Las Fierbinți, cu toate că uneori visează să aibă și el un business similar cu fratele din serial, adică să-și deschidă o cârciumă sau un restaurant.

De altfel, se vede că e mai inteligent, după cum conduce. Pe linia de tramvai nu riști să dai în vreo groapă, cum sunt pe străzile din Las Fierbinți. Și oricum, posibilitățile financiare sunt fabuloase, pe lângă sărăcia lui Dorel. Se cunoaște și după cât a investit în landoul copilului acum niște ani.

A trecut mult de atunci, acum Dorel Junior e mare și îl însoțește pe celebrul său tată prin oraș. Alături de ei și soția, firește. Familia crește și se înmulțește, la fel ca fanii serialului Las Fierbinți. Mihai Rait i-a condus în mare grabă spre locuința lor relativ nouă din zona de nord a Capitalei.

Și, ca să subliniem diferența enormă între Mihai și Dorel, iată ce soție are actorul! O femeie care nici nu s-ar uita la Dorel din serial, cu nădragii lui legați cu o curea împrumutată sau poate primită de pomană. Cu siguranță e mândră de soțul ei, deși iată că azi a comis-o ușor.

