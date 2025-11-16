Acasă » Exclusiv » Mihai Rait activează „Sistemul Tramvai”. Dorel din Las Fierbinți, cu Mercedesul pe șine în Nordul Capitalei

Mihai Rait activează „Sistemul Tramvai”. Dorel din Las Fierbinți, cu Mercedesul pe șine în Nordul Capitalei

De: Adrian Vâlceanu 16/11/2025 | 23:40
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
10 poze
Vezi galeria foto

Actorul Mihai Rait, sau Dorel din Las Fierbinți, se pare că a luat în teste noul model Mercedes GLE cu tracțiune urban-feroviară și i-a verificat cuplul pe linia de tramvai de pe Podul Băneasa, dar CANCAN.RO i-a luat urma și l-a prins în fapt!

La cât de grea e mașina, adevărul e că nu i-ar strica o linie proprie de tramvai, sau niște șenile. Se pricep nemții să facă panzere, ce să mai! Mașina de 100.000 de euro practic zboară peste bordura micuță de pe Podul Băneasa.

Mihai Rait, grăbit, cu soția

Evident, nu e nici primul și nici ultimul care apelează la această scurtătură, dar e cu dus și întors. Poți avea ghinion mare, dacă sunt băieții jos cu autospeciala, să-și facă planul de procese-verbale!

Dorel din Las Fierbinți îi face de rușine pe șoferii de BMW. Uite așa se conduce pe linia de tramvai!

Ce scenariu de Las Fierbinți ar fi ieșit de aici! Cum ar fi anchetat polițistul Robi acest caz! Și mai ales, ce amendă i-ar fi dat lui Dorel! Cu siguranță Bobiță ar fi intervenit pentru el și l-ar fi scăpat basma curată. Cu Bobiță nu te pui. Cât despre Celentano, ar fi comentat la infinit în stilul lui ”contrainvenția” lui Dorel, cum ar fi zis el la contravenție.

În realitate, Mihai Rait nu seamănă deloc cu Dorel, fratele lui Bobiță din Las Fierbinți, cu toate că uneori visează să aibă și el un business similar cu fratele din serial, adică să-și deschidă o cârciumă sau un restaurant.

Test de logică | 3 diferențe în 31 de secunde: Le puteți găsi pe toate?
Test de logică | 3 diferențe în 31 de secunde: Le puteți găsi...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Actorul a comis-o pe linia de tramvai

De altfel, se vede că e mai inteligent, după cum conduce. Pe linia de tramvai nu riști să dai în vreo groapă, cum sunt pe străzile din Las Fierbinți. Și oricum, posibilitățile financiare sunt fabuloase, pe lângă sărăcia lui Dorel. Se cunoaște și după cât a investit în landoul copilului acum niște ani.

A trecut mult de atunci, acum Dorel Junior e mare și îl însoțește pe celebrul său tată prin oraș. Alături de ei și soția, firește. Familia crește și se înmulțește, la fel ca fanii serialului Las Fierbinți. Mihai Rait i-a condus în mare grabă spre locuința lor relativ nouă din zona de nord a Capitalei.

Și, ca să subliniem diferența enormă între Mihai și Dorel, iată ce soție are actorul! O femeie care nici nu s-ar uita la Dorel din serial, cu nădragii lui legați cu o curea împrumutată sau poate primită de pomană. Cu siguranță e mândră de soțul ei, deși iată că azi a comis-o ușor.

CITEȘTE ȘI: Dorel din Las Fierbinţi are gusturi fine: şi-a făcut pofta pe “blat”! Mihai Rait a luat-o la pachet şi…

NU RATA: Ce meserii INEDITE a avut Dorel din Las Fierbinți! Mihai Rait a vândut pește, a fost morar, iar apoi a devenit…

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

 

Tags:
Iți recomandăm
Antena 1 îi vrea la Survivor! “Spaima loteriei” și designerul Casei Regale își negociază șederea în junglă!
Exclusiv
Antena 1 îi vrea la Survivor! “Spaima loteriei” și designerul Casei Regale își negociază șederea în junglă!
Radu Vâlcan a scos „punga cu pungi” din portbagajul dubei. Prezentatorul de la Insula Iubirii, român 100% la cumpărături
Exclusiv
Radu Vâlcan a scos „punga cu pungi” din portbagajul dubei. Prezentatorul de la Insula Iubirii, român 100% la cumpărături
Rogobete: Clinica neautorizată unde a murit fetița – de a cui este răspunderea și ce lipsea din cabinet
Mediafax
Rogobete: Clinica neautorizată unde a murit fetița – de a cui este răspunderea...
Pe ce dată exactă ar fi Sfârșitul Lumii, potrivit lui Leonardo Da Vinci: Zi, lună și an. Mesajul ascuns în „Cina cea de Taină”
Gandul.ro
Pe ce dată exactă ar fi Sfârșitul Lumii, potrivit lui Leonardo Da Vinci:...
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Elena Merișoreanu, absentă de la funeraliile lui Horia Moculescu, critică artiștii care nu au venit: „I-a ridicat pe mulți”
Adevarul
Elena Merișoreanu, absentă de la funeraliile lui Horia Moculescu, critică artiștii care nu...
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore
Digi24
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează...
Ai permis, dar cu restricții! / Șoferii începători nu vor mai avea voie să conducă mașini puternice
Mediafax
Ai permis, dar cu restricții! / Șoferii începători nu vor mai avea voie...
Parteneri
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a...
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Prosport.ro
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum s-a afișat la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
Click.ro
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum s-a afișat...
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și stăm la coadă, că peste o săptămână se face 10 lei. N-are cum”
Digi 24
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și stăm la coadă, că...
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce a rezolvat unul din marile mistere ale matematicii
Digi24
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce...
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale...
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
go4it.ro
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc video
Go4Games
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc...
Pe ce dată exactă ar fi Sfârșitul Lumii, potrivit lui Leonardo Da Vinci: Zi, lună și an. Mesajul ascuns în „Cina cea de Taină”
Gandul.ro
Pe ce dată exactă ar fi Sfârșitul Lumii, potrivit lui Leonardo Da Vinci: Zi, lună...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Antena 1 îi vrea la Survivor! “Spaima loteriei” și designerul Casei Regale își negociază șederea ...
Antena 1 îi vrea la Survivor! “Spaima loteriei” și designerul Casei Regale își negociază șederea în junglă!
Radu Vâlcan a scos „punga cu pungi” din portbagajul dubei. Prezentatorul de la Insula Iubirii, ...
Radu Vâlcan a scos „punga cu pungi” din portbagajul dubei. Prezentatorul de la Insula Iubirii, român 100% la cumpărături
Dan Bittman și-a “tras” medic personal! Cât noroc să ai?! Bruneta cu ochii verzi îi “reglează” ...
Dan Bittman și-a “tras” medic personal! Cât noroc să ai?! Bruneta cu ochii verzi îi “reglează” pulsul
Românii strâng cureaua de Crăciun! Cât au ajuns să coste șoriciul, jumările sau toba cu o lună ...
Românii strâng cureaua de Crăciun! Cât au ajuns să coste șoriciul, jumările sau toba cu o lună înainte de sărbători
Cât a costat geanta cu care s-a afișat Loredana Groza la înmormântarea lui Horia Moculescu? Puțini ...
Cât a costat geanta cu care s-a afișat Loredana Groza la înmormântarea lui Horia Moculescu? Puțini își permit așa ceva
Orașul din România cu cea mai ieftină chirie în noiembrie 2025: 100 euro/lună
Orașul din România cu cea mai ieftină chirie în noiembrie 2025: 100 euro/lună
Vezi toate știrile
×