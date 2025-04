Ce meserii INEDITE a avut Dorel din Las Fierbinți! Mihai Rait a vândut pește, a fost morar, iar apoi a devenit...

Mihai Rait a devenit cunoscut o dată cu apariția sa în serialul fenomen Las Fierbinți. Actorul interpretează rolul lui Dorel și a reușit, de-a lungul edițiilor, să aducă zâmbetele pe chipurile telespectatorilor. Cu un talent enorm, acesta s-a făcut plăcut publicului, însă puțini știu ce meserii a avut înainte de a juca în producția de la Pro TV. A încercat mai multe locuri de muncă.

Difuzat pentru prima dată la 1 martie 2012, Las Fierbinți a ajuns extrem de apreciat. Producția de la Pro TV prezintă problemele sociale din România într-un mod comic. Personajele conturează perfect cadrul satului din Muntenia. Mihai Rait interpretează unul dintre cele mai iubite personaje- fratele lui Bobiță și prietenul cel mai bun al lui Giani.

Recent, Mihai Rait, cel care îl interpretează pe celebrul Dorel în Las Fierbinți, a fost invitat de curând în podcastul lui Mihai Bobonete. Celebrul actor a făcut o serie de dezvăluiri neștiute despre viața personală.

Printre altele, Mihai Rait a vorbit și despre meseriile pe care le-a avut de-a lungul timpului. Actorul de la Pro TV a fost vânzător de pește, morar și chiar instructor de jet-ski. Ulterior, s-a ocupat de facturile afacerii conduse de verișoara sa, iar în cele din urmă a ajuns să cocheteze cu televiziunea, fiind șef de producție.

„Am fost vânzător de pește. Aveam ladă frigorifică, ținut la temperatură cu minus. Am fost și morar, eu făceam mălaiul. Am avut o moară, după care am fost instructor de jet-ski și bananier. Eram din ăsta cu reclamele, advertiser, când chemai lumea la banană, hehe! Am fost și contabil la verișoara mea. Mă rog, nu eram chiar contabil, așezam facturile.

Primul meu salariu a fost două pulovere și un cartuș de Kent. M-am angajat apoi la vărul meu, la Fane. Fane era producător, eu eram șef de producție de evenimente, producție TV. Acolo chiar băgam, băgam.

Nu îmi zicea lumea șefule, că eu eram prieten cu toată lumea. Am fost și șofer. Duceam casetele de la reclame pe la Roton, știi cum eram? Fără Waze, fără aplicații din astea”, a declarat Mihai Rait.