Geanta care a făcut istorie. Birkin-ul lui Jane Birkin, vândut cu 8,6 milioane de euro la Sotheby’s Paris

31/12/2025
Geanta Birkin, sursa- Profimedia

A început cu o conversație banală într-un avion și s-a terminat cu un record mondial. Geanta creată special pentru Jane Birkin, purtată ani la rând fără menajamente, a devenit cea mai scumpă poșetă vândută vreodată. O poveste despre stil, destin și felul în care moda poate deveni istorie.

Geanta care a schimbat moda pentru totdeauna

În seara de 10 iulie 2025, la Sotheby’s Paris, s-a întâmplat ceva rar chiar și pentru lumea licitațiilor obișnuită cu sume obscene. Într-o sală încordată, cu telefoane deschise pe toate continentele și cu priviri lipite de podium, geanta originală a lui Jane Birkin a fost adjudecată pentru 8,6 milioane de euro. Zece minute au fost suficiente ca istoria să se scrie.

Când primul preț a fost anunțat, s-a lăsat o liniște scurtă, aproape stânjenitoare. Apoi au început ofertele. Unele din sală, altele prin telefon, altele online. Nouă colecționari s-au luptat pentru un obiect care nu strălucea prin diamante și nici nu părea făcut pentru vitrină. Când ciocănelul a lovit masa, iar suma finală a fost confirmată, era deja clar: recordul mondial fusese spulberat. Geanta a plecat către un colecționar privat din Japonia, iar moda a mai bifat un moment istoric.

Dar această geantă nu este o piesă oarecare. Nu este un Birkin ca oricare altul. Este primul. Prototipul. Geanta care a dat naștere unui mit.

Un obiect cu suflet, nu un trofeu de vitrină

Spre deosebire de colecționarii de azi, Jane Birkin chiar a folosit geanta. Totul a început în 1984, într-un avion Air France. Jane Birkin, actriță și cântăreață, se plângea că nu găsește o geantă suficient de mare și practică pentru viața ei agitată. Lângă ea, întâmplător, stătea Jean-Louis Dumas, directorul Hermès. I-a ascultat nemulțumirea, a schițat câteva idei pe o hârtie și i-a promis că va crea ceva special. Un an mai târziu, îi oferea un model nou, gândit exact pentru nevoile ei, și îi cerea permisiunea să-i poarte numele. Așa s-a născut Birkin-ul.

Departe de a o trata ca pe un obiect de lux, Jane Birkin a folosit geanta zi de zi. A purtat-o până a uzat-o, a lipit pe ea stickere de la organizații caritabile, a îndesat înăuntru tot ce avea nevoie. Geanta scoasă acum la licitație poartă urmele acelor ani: piele tocită, colțuri tocite, semnele unei vieți trăite intens. Nu e o piesă de muzeu lustruită, ci o geantă care a fost iubită. Și poate tocmai de aceea valorează atât de mult.

Paradoxul Jane Birkin

Jane Birkin nu a fost niciodată o femeie a excesului. A fost o britanică adoptată de Franța, o prezență fragilă și magnetică, actriță în filme-cult, muză pentru Serge Gainsbourg și vocea uneia dintre cele mai controversate melodii ale secolului trecut. Stilul ei era natural, aparent neglijent, mereu elegant fără să încerce. Exact opusul luxului ostentativ. Ironia face că tocmai ea a devenit simbolul suprem al luxului.

De-a lungul anilor, Birkin-ul a ajuns să fie mai mult decât o geantă. A devenit un semn al statutului, o monedă de schimb, o investiție. Nu se cumpără din magazin, nu se comandă, nu se așteaptă la raft. Trebuie „meritat”. Iar odată obținut, valoarea lui nu scade aproape niciodată.

Și totuși, Jane Birkin însăși spunea, cu umor, că geanta e prea grea și că preferă să-și bage lucrurile în buzunare. În 2017 declara senin că nu mai poartă nimic și că ideea de a căra o poșetă nu o mai reprezintă.

Astăzi, aceeași geantă valorează milioane. O poveste începută dintr-o întâmplare, transformată într-un simbol, și încheiată cu o licitație care a lăsat lumea fără cuvinte. 8,6 milioane de euro. O geantă. O femeie care azi nu mai poartă geantă. O epocă apusă care încă îi face pe oameni să viseze.

