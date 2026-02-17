Acasă » Exclusiv » Meko intră în direct la Dan Capatos Show și face dezvăluiri fără precedent! După ce Bodi a rupt tăcerea, scandalul escaladează!

Meko intră în direct la Dan Capatos Show și face dezvăluiri fără precedent! După ce Bodi a rupt tăcerea, scandalul escaladează!

De: Luciana Popescu 17/02/2026 | 16:21
Meko intră în direct la Dan Capatos Show și face dezvăluiri fără precedent! După ce Bodi a rupt tăcerea, scandalul escaladează!
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

În această seară, la Dan Capatos Show se anunță o ediție explozivă. După ce, aseară, Alex Bodi a intrat în platou, în exclusivitate, și a făcut declarații fără filtru, astăzi CANCAN.RO reaprinde fitilul scandalului care ține România cu ochii lipiți de ecrane. Meko revine, de la ora 18:00, în studioul emisiunii, pregătit să îi dea replica afaceristului și să spună partea lui de adevăr.

După nenumărate zile de conflict, luminița de la capătul tunelului este departe. Alex Bodi a pus seara trecută punctul pe i. Afaceristul a vrut să se facă înțeles, odată pentru totdeauna și a povestit de la ce a început totul și cine sunt oamenii care îi țin „spatele”. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII)

Întâlnire secretă la ceas de noapte între clanurile interlope

Așa cum v-am mai povestit, Meko a pornit jihadul în momentul în care a apelat la Cezar Petcu, ginerele lui Sile Cămătaru. De atât a fost nevoie ca tot scandalul să se transforme în film mafiot. Iar de aici a fost un singur pas până la întâlnirea de gradul 0, unde Costeluș Litrașu s-a dus să îi înfrunte pe toți cei care au ceva cu Bodi. Astăzi, Meko va face lumină și ne va spune dacă a avut de-a face cu întâlnirea mafiotă nocturnă.

Scandalul dintre Alex Bodi, Dorian Popa și Meko a atins cote alarmante
Scandalul dintre Alex Bodi, Dorian Popa și Meko a atins cote alarmante

Un alt subiect de neratat la Dan Capatos Show

Trecem de la scandalul celor mai cunoscuți bărbați din România și ajungem la escrocul de pe Tinder, varianta made in Romania. În această seara, victimele loverboy-ului din Vaslui sunt gata să rupă tăcerea și să povestească cum au perdut zeci de mii de euro pe o iubire falsă.

Pescobar sare la gâtul influencerilor

Ne reîntoarcem pe meleagurile showbiz-ului, iar Pescobar este gata să se războiască cu influencerii din țara noastră. Care este motivul? Aflăm în exclusivitate, doar la Dan Capatos Show.

Subiecte peste subiecte, care mai de care. Nu ratați întâlnirea cu Dan Capatos din această seară, de la ora 18:00 pe YouTube, Facebook și TikTok.

CITEȘTE ȘI:Alex Bodi, adevărul despre scandalul care a zguduit showbiz-ul! Afaceristul a pus tunurile pe Dorian Popa: “Avea o persoană care îl menaja când era cu Babs”

Tovarășul lui Alex Bodi l-a înfruntat pe „Măcelarul lui Bebino”. Avem imaginile întâlnirii de gradul 0

„Escrocul de pe Tinder” ar fi invidios pe folcloristul recidivist. Cum a reușit Loverboy-ul de Vaslui să „radă” zeci de mii de euro de la pensionarele vulnerabile

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ioana State l-a pus la punct pe fostul iubit! Cum a decurs întâlnirea cu EX-ul, la 3 ani de la despărțire: „Nu mai trezești nicio emoție”
Exclusiv
Ioana State l-a pus la punct pe fostul iubit! Cum a decurs întâlnirea cu EX-ul, la 3 ani…
Dragostea a înflorit în vestiarul campioanei CSM București. Handbalista și-a prezentat oficial iubita de Valentine’s Day!
Exclusiv
Dragostea a înflorit în vestiarul campioanei CSM București. Handbalista și-a prezentat oficial iubita de Valentine’s Day!
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Mediafax
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după...
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
Gandul.ro
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Iubire mare între două handbaliste de la CSM București. Una dintre ele acceptase inelul de logodnă de la un bărbat
Adevarul
Iubire mare între două handbaliste de la CSM București. Una dintre ele acceptase...
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie de inteligența artificială pentru sortare
Digi24
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de...
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după ce mai mulți magistrați s-au plâns că nu mai au acces la alte dosare decât cele în care lucrează. Cum au, de fapt, acces procurorii la dosare
Mediafax
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după...
Parteneri
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? E complet transformat la 56 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? E complet transformat...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen lung: „Foarte sănătos”. Este gustos și se prepară extrem de simplu
Click.ro
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen...
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
Digi 24
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din...
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Digi24
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Promotor.ro
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale....
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
România și Bulgaria lansează un sistem unic pe Dunăre. Ce pot detecta noile drone
go4it.ro
România și Bulgaria lansează un sistem unic pe Dunăre. Ce pot detecta noile drone
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Descopera.ro
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Go4Games
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
Gandul.ro
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu Predoiu
Mihai Trăistariu, înscris la Insula Iubirii 2026. Ce răspuns a primit de la Antena 1
Mihai Trăistariu, înscris la Insula Iubirii 2026. Ce răspuns a primit de la Antena 1
Se închid școlile mâine, 18 februarie 2026. Ce județe au decis să suspende cursurile din cauza condițiilor ...
Se închid școlile mâine, 18 februarie 2026. Ce județe au decis să suspende cursurile din cauza condițiilor meteo
Care este cea mai bună pâine feliată din supermarket, potrivit celebrei nutriționiste Mihaela Bilic
Care este cea mai bună pâine feliată din supermarket, potrivit celebrei nutriționiste Mihaela Bilic
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 8 + 9 = 0
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 8 + 9 = 0
Vezi toate știrile
×