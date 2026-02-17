Meko intră în direct la Dan Capatos Show și face dezvăluiri fără precedent! După ce Bodi a rupt tăcerea, scandalul escaladează!

În această seară, la Dan Capatos Show se anunță o ediție explozivă. După ce, aseară, Alex Bodi a intrat în platou, în exclusivitate, și a făcut declarații fără filtru, astăzi CANCAN.RO reaprinde fitilul scandalului care ține România cu ochii lipiți de ecrane. Meko revine, de la ora 18:00, în studioul emisiunii, pregătit să îi dea replica afaceristului și să spună partea lui de adevăr.

După nenumărate zile de conflict, luminița de la capătul tunelului este departe. Alex Bodi a pus seara trecută punctul pe i. Afaceristul a vrut să se facă înțeles, odată pentru totdeauna și a povestit de la ce a început totul și cine sunt oamenii care îi țin „spatele”. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII)

Întâlnire secretă la ceas de noapte între clanurile interlope

Așa cum v-am mai povestit, Meko a pornit jihadul în momentul în care a apelat la Cezar Petcu, ginerele lui Sile Cămătaru. De atât a fost nevoie ca tot scandalul să se transforme în film mafiot. Iar de aici a fost un singur pas până la întâlnirea de gradul 0, unde Costeluș Litrașu s-a dus să îi înfrunte pe toți cei care au ceva cu Bodi. Astăzi, Meko va face lumină și ne va spune dacă a avut de-a face cu întâlnirea mafiotă nocturnă.

Un alt subiect de neratat la Dan Capatos Show

Trecem de la scandalul celor mai cunoscuți bărbați din România și ajungem la escrocul de pe Tinder, varianta made in Romania. În această seara, victimele loverboy-ului din Vaslui sunt gata să rupă tăcerea și să povestească cum au perdut zeci de mii de euro pe o iubire falsă.

Pescobar sare la gâtul influencerilor

Ne reîntoarcem pe meleagurile showbiz-ului, iar Pescobar este gata să se războiască cu influencerii din țara noastră. Care este motivul? Aflăm în exclusivitate, doar la Dan Capatos Show.

Subiecte peste subiecte, care mai de care. Nu ratați întâlnirea cu Dan Capatos din această seară, de la ora 18:00 pe YouTube, Facebook și TikTok.

CITEȘTE ȘI:Alex Bodi, adevărul despre scandalul care a zguduit showbiz-ul! Afaceristul a pus tunurile pe Dorian Popa: “Avea o persoană care îl menaja când era cu Babs”

Tovarășul lui Alex Bodi l-a înfruntat pe „Măcelarul lui Bebino”. Avem imaginile întâlnirii de gradul 0

„Escrocul de pe Tinder” ar fi invidios pe folcloristul recidivist. Cum a reușit Loverboy-ul de Vaslui să „radă” zeci de mii de euro de la pensionarele vulnerabile

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.