Mihai Trăistariu, înscris la Insula Iubirii 2026. Ce răspuns a primit de la Antena 1

Mihai Trăistariu a fost înscris de către cineva apropiat la noul sezon al emisiunii Insula Iubirii. Acesta a primit confirmarea înscrierii de la Antena 1 pe adresa de email. Artistul a rămas surprins de surpriză, dar și de răspunsul pe care l-a primit de la cei care organizează castingul emisiunii.

Cântărețul a primit pe adresa de email o confirmare de înscriere la emisiunea Insula Iubirii difuzată pe Antena 1. Trăistariu a fost surprins de emailul primit deoarece nu este el cel care a completat formularul de înscriere. Acesta a făcut anunțul cu privire la înscriere printr-o postare pe pagina sa de Facebook.

Mihai Trăistariu, înscris la Insula Iubirii 2026

Mihai Trăistariu a postat pe pagina sa de Facebook poza care arată răspunsul celor de la Antena 1 cu privire la castingul emisiunii Insula Iubirii. În imagine apare că data la care a primit emailul de confirmare este 15 februarie. Aceștia l-au anunțat pe artist care este numărul său de identificare în sistem, dar și să îl păstreze deoarece are nevoie de el pe tot parcursul procesului de candidare. Reacția lui Mihai Trăistariu nu a întârziat să apară și l-a îndemnat pe cel care l-a înscris la emisiune să înceteze cu astfel de glume.

„S-a dilit lumea de tot! Acu’… m-au înscris și la Insula Iubirii! Ia uite ce mail am primit! Bey…terminați cu mișto-urile!”, a postat Mihai Trăistariu pe pagina sa.

La ce emisiuni a mai fost înscris Mihai Trăistariu

Cântărețul nu este la primul concurs la care este înscris fără voia sa. Acesta a fost înscris luna aceasta și la emisiunea culinară de la PRO TV, Masterchef. Înscrierea a venit în urma postării frecvente pe rețelele de socializare a imaginilor în care Mihai Trăistariu gătește diferite feluri de mâncare.

Cineva a decis că artistul se pricepe în bucătărie și trebuie să ajungă la o astfel de emisiune pentru a-și arăta talentul. Pentru Trăistariu însă, gătitul este doar o pasiune. Acesta a transmis pe pagina sa de Facebook că a fost sunat de la cei care se ocupă de castimgul emisiunii și că este foarte surprins de înscriere. A mai adăugat că cel care a făcut înscrierea este sigur o persoană apropiată lui.

„Bey…deci nu creeed! M-a înscris careva la MASTERCHEF. M-au și sunat în seara asta de la Pro Tv. Am primit și mail-ul ăsta. Care ești, mă, glumețule?!?…P.S: Ideea-i că mi-a știut și mail-ul și nr de telefon. Deci…clar e cineva care mă știe”, a scris Mihai Trăistariu pe Facebook.

VEZIȘI: Cum arată Mihai Trăistariu după ce s-a tuns singur: „Zici că-s maică-mea.” Fanii au râs: „Parcă ești electrocutat”