Cum arată Mihai Trăistariu după ce s-a tuns singur: „Zici că-s maică-mea." Fanii au râs: „Parcă ești electrocutat"

De: Simona Tudorache 30/01/2026 | 15:27
Mihai Trăistariu a recurs la o schimbare radicală de look. Artistul s-a tuns singur, iar părul îi stă acum într-o mare formă. Mihai Trăistariu a remarcat faptul că a început să semene cu cea care i-a dat viață după ce a adoptat această tunsoare.

Cu toate astea, are convingerea că dacă apelează la anumite produse de styling, rezultatul poate fi altul. Schimbarea nu i-a impresionat, însă, pe cei care îl urmăresc pe rețelele de socializare.

Mihai Trăistariu se pregătește să dea piept cu jurații Eurovision la selecția națională. El și-a arătat dezamăgirea atunci când a aflat că în juriu se află și Andreea Bălan, care, în opinia lui, mai mult dansează decât cântă. Mihai Trăistariu intră în competiție cu piesa Infinity.

„Am făcut azi baie pe cap, după ce mi-am tuns pleata ieri! Și n-am mai pieptănat părul cum făceam mereu. Și nici nu l-am uscat cu prosopul. L-am lăsat să se usuce singur. Și-atunci…V-am zis că sunt creț ca oile, da ?
Na! Zici că-s maică-mea amu’.
Totuși…Dacă mi-l dau cu spumă și cu fixativ arată bine.
Așa cum se vede aici… i-aș zice … varianta CIUPERCĂ. Sau… ciupercuța ciup.
Ce părere aveți?
Îl tund mai scurt sau îl las așa?!
Tot ce-mi convine la frizura de tipul ăsta… e că mi s-a acoperit fruntea. Și asta mă întinerește”, a spus Mihai Trăistariu pe o rețea de socializare.

Mihai Trăistariu, luat în vizor după ce s-a tuns

Comentariile nu au întârziat să apară. Internauții nu s-au declarat deloc entuziasmați de imaginea lui „electrocutată”. Ei l-au sfătuit să apeleze la un specialist și să nu se mai tundă singur.

„Parcă ești electrocutat. Mie nu-mi place. Părerea mea este să te duci la un hairstylist bun. El va ști ce trebuie să facă, cum ți-ar sta mai bine, bineînțeles consultându-se cu tine. Și eu am încercat, uneori să mă tund singură și n-am reușit decât să-mi ciopârțesc părul. Asta mai în tinerețe“, a scris o urmăritoare.

De ce s-a tuns Mihai Trăistariu

Marcat de reacțiile primite, Trăistariu a explicat de ce a vrut o altă freză. El susține că părul nu i se mai aranja și nu a avut prea multe opțiuni. Solistul susține că a revenit la setările din fabrică, deoarece așa era și la începutul carierei lui în muzică.

„M-am mai tuns o tură! Știți momentul ăla când și te tunzi zero?! Ei… eu m-am tuns de vreo cinci ori zero… în viața asta. Dar acum… am simțit nevoia să scap de părul lung. Nu se așeza în niciun fel. Am încercat de toate. Și nimic. Și atunci… zic … hai să revin la setările din fabrică. M-am tuns tot singur. Și l-am smotocit un pic. I-aș zice … varianta… ELECTRIC“, a mai scris Mihai Trăistariu, pe Facebook.

