Lovitură pentru Melania Trump! Familia nu a fost prezentă la marea premieră a documentarului despre viața ei

De: Daniel Matei 30/01/2026 | 16:45
Sursa foto: Profimedia

Majoritatea copiilor lui Donald Trump au lipsit de la premiera noului documentar despre soția președintelui, Melania Trump.

Barron, în vârstă de 19 ani, fiul lui Donald Trump și al Melaniei, s-a numărat printre cei care nu au participat, în concordanță cu rarele sale apariții publice, scrie The Independent.

Relatările indicaseră anterior că era puțin probabil ca Eric și Ivanka Trump să fie prezenți la eveniment. Donald Trump Jr. a fost singurul dintre copiii lui Donald Trump care a participat la premieră. Regizorul Brett Ratner a fost, de asemenea, prezent la premiera documentarului, mai notează sursa citată.

„MELANIA”, o dezamăgire a caselor de bilete?

O analiză a vânzărilor de bilete din ziua premierei sugerează un răspuns modest la nivel național în SUA. La prima proiecție de la AMC în centrul comercial The Grove din Los Angeles, 15 din 132 de locuri fuseseră vândute până joi după-amiază. La Alamo Drafthouse din New York, doar două din 31 de locuri fuseseră vândute pentru proiecția de după-amiază, dar 14 fuseseră vândute pentru o proiecție de seară.

Vânzările de bilete sunt mult mai bune în zonele mai conservatoare, inclusiv Orange County, California, Houston, Texas și Miami, Florida. Un studiu realizat de revista Wired a constatat că doar la două proiecții din SUA biletele au fost complet vândute: una la un AMC din Independence, Missouri, și una la un AMC din Vero Beach, Florida. Vero Beach se află la aproximativ o oră de mers cu mașina la nord de reședința președintelui de la Mar-a-Lago.

Documentarul despre Melania Trump, prezentat și la Casa Albă

Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a găzduit o proiecție exclusivă a viitorului său documentar la Casa Albă, numind-o un „moment istoric”.

Într-o postare pe X, Melania, în vârstă de 55 de ani, a distribuit o fotografie cu ea stând pe un podium în fața mulțimii numeroase adunate la Casa Albă cu ocazia proiecției.

„Un moment istoric. Sunt profund onorată că am fost înconjurată aseară de o sală inspiratoare de prieteni, familie și iconoclaști culturali la Casa Albă. Fiecare dintre aceste persoane a adus lumii viziunea sa unică, lăsând o impresie de durată. Poveștile noastre personale rezistă în timp și servesc ca o reamintire a obligației noastre unii față de alții. A fost o onoare să prezint noul meu film, MELANIA, înainte de lansarea sa globală”, a transmis Melania Trump.

