Retailul uriaș care se retrage din România. Ce se va întâmpla cu angajații

După ani consecutivi de pierderi financiare, magazinele unui celebru brand sportiv de pe piața locală din România se vor închide complet. Ce se va întâmpla, de fap, cu cei 558 de angjați ai companiei?

Este vorba despre magazinele Hervis. În România există 49 de magazine Hervis și 558 de angajați. Începând cu 2026, retailul Hervis din România, Slovenia, Austria, Ungaria, Croația și Bavaria va fi preluat de grupul britanic Frasers (Sports Direct), adică de Sven Voth, noul proprietar și se vor transforma în Sports Direct.

Hervis se retrage definitiv din România

Tranziția va asigura continuitate afacerii, în timp ce clienții se vor bucura de o gamă mai variată de produse, branduri noi etc. De asemenea, locurile de muncă pentru cei 558 de salariați se vor menține. Noul proprietar va prelua afacerea cu tot cu angajați.

„Clienții vor găsi în continuare ofertele cu care s-au obișnuit, dar acestea vor fi completate de mărci suplimentare, adaptate unei audiențe mai largi”, a trasmis Balázs Dalnoki, directorul Hervis în Ungaria.

În 2023, grupul austriac Hervis a înregistrat pierderi de 64 de milioane de euro, urmate de alte 43 de milioane de euro în 2024. De asemenea, cifra de afacere în 2024 a fost de 342,5 miliaone de lei, în scădere față de anul 2023.

Directorul general Hervis, Ulrich Hanfeld, a explicat motivul retragerii din cele două piețe: „Suntem pe drumul către un comerciant modern, axat pe sport, cu o strategie clară de sortiment. Piețele orientate spre modă din Ungaria și România s-au îndepărtat de activitatea noastră de bază. Prin vânzarea Hervis România și Hervis Ungaria ne concentrăm cu toată energia pe consolidarea profilului nostru în piețele noastre de bază: Austria, Slovenia și Croația.”

