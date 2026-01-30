A murit și fratele lui Tal Berkovich, la câteva ore după accidentul cumplit. Medicii n-au mai putut face nimic ca să-l salveze

La doar câteva ore după ce Tal Berkovich, fosta concurentă de la Chefi la cuțite, a murit într-un accident rutier în Israel, Gil, fratele acesteia s-a stins și el din viață. Bărbatul se afla internat în stare critică.

Este dublă tragedie în familia fostei concurente de la Chefi la cuțite. Tal Berkovich a murit într-un accident rutier cumplit în Israel. În mașină se afla și fratele ei. Bărbatul a supraviețuit, însă a fost dus la spital în stare critică. Cei doi frați se îndreptau la ziua de naștere a mamei lor.

A murit și fratele lui Tal Berkovich, fosta concurentă de la Chefi la cuțite

Accidentul rutier a avut loc în regiunea Neghev din Israel. Mașina în care se aflau Tal Berkovich și Gil, fratele ei, a intrat frontal într-un camion, la intersecția Telalim. Fosta concurentă de la Chefi la cuțite a murit pe loc, iar fratele ei a ajuns la spital în stare critică. Din nefericire, la câte ore distanță după moartea lui Tal, fratele ei s-a stins și el din viață.

Cei doi frați se îndreptau către părinții lor în momentul în care nenorocirea a avut loc. Echipajele de prim-ajutor ajunse la fața locului au intervenit de urgență pentru a extrage victimele din autoturism, însă, din păcate, în ciuda manevrelor de resuscitare, decesul fostei concurent de la Chefi la cuțite a fost declarat pe loc.

„Am văzut un autoturism distrus complet, iar în interior era o femeie de aproximativ 40 de ani, inconștientă, cu traumatisme extrem de severe. În timpul operațiunilor de descarcerare efectuate de pompieri, am realizat evaluările medicale necesare, însă, din păcate, rănile erau incompatibile cu viața și nu am putut decât să constatăm decesul.”, a spus un paramedic al serviciului de urgență local Magen David Adom (MDA).

