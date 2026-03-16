Studiu: Femeile au o rată mai mare de supraviețuire la cancer decât bărbații

Femeile au șanse mai mari de vindecare împotriva cancerului decât bărbații, conform unui studiu. Cu toate acestea, ele au un risc mai mare de a se confrunta cu efectele secundare cauzate de tratamentul pentru boală.

Cancerul este o boală gravă care ucide anual un număr mare de oameni. Numărul celor care reușesc să scape de această afecțiune este redus, însă s-a demonstrat că femeile au o rată mai mare de supraviețuire decât bărbații.

Deși organismul femeilor este mai puternic și fac față tratamentului, pot resimți mai acut efectele secundare ale medicamentelor administrate. Sexul unei persoane influențează în mod direct funcția imunitară, spun cercetătorii.

Femeile diagnosticate cu cancer au șanse mai mari la vindecare

Un studiu realizat de un cercetător de la Universitatea Adelaide din Australia și publicat în Journal of the National Cancer Institute arată că au fost identificate diferențe în ceea ce privește vindecarea de cancer în funcție de sexul persoanelor participante la studiu. Nu este vorba doar de învingerea bolii, dar și de toxicitatea dată de medicamentele administrate. Cercetătorii au explicat că femeile au o rată de deces de 21%, mai mică decât cea a celor de sex masculin. Cu toate acestea, ele au prezentat un risc de 12% mai mare decât ei în ceea ce privește efectele secundare cauzate de tratament.

Diferențele bazate pe sexe au fost consecvente în cazul a 12 tipuri de tumori în stadiu avansat, dar și în cazul diferitelor medicamente administrate, inclusiv chimioterapie, terapii țintite și imunoterapie. Acest fapt arată că diferențele vin în urma mecanismelor biologice subiacente. Sexul biologic reprezintă un factor important pentru predicția rezultatelor în tratamentul cancerului, a spus autorul cercetării, Natansh Modi.

Sexul este un factor biologic fundamental, care influențează funcția imunitară, metabolizarea medicamentelor, compoziția corporală și biologia tumorii, a declarat Natansh Modi, lector la Universitatea din Adelaide.

Tot aceștia spun că sexul biologic are un rol important pentru alegerea corectă a tratamentului prescris, mai ales pentru întărirea argumentelor raportării sistematice și a adoptării de măsuri pe baza dovezilor specifice sexului în cercetarea clinică. În cadrul studiului, au participat peste 20.000 de pacienți cu cancer pulmonar, colorectal, melanom și cancer de sân.

