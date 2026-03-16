Studiu: Femeile au o rată mai mare de supraviețuire la cancer decât bărbații

De: Denisa Crăciun 16/03/2026 | 23:40
Studiu cancer sursa foto freepik.com

Femeile au șanse mai mari de vindecare împotriva cancerului decât bărbații, conform unui studiu. Cu toate acestea, ele au un risc mai mare de a se confrunta cu efectele secundare cauzate de tratamentul pentru boală. 

Cancerul este o boală gravă care ucide anual un număr mare de oameni. Numărul celor care reușesc să scape de această afecțiune este redus, însă s-a demonstrat că femeile au o rată mai mare de supraviețuire decât bărbații.

Deși organismul femeilor este mai puternic și fac față tratamentului, pot resimți mai acut efectele secundare ale medicamentelor administrate. Sexul unei persoane influențează în mod direct funcția imunitară, spun cercetătorii.

Femeile diagnosticate cu cancer au șanse mai mari la vindecare

Un studiu realizat de un cercetător de la Universitatea Adelaide din Australia și publicat în Journal of the National Cancer Institute arată că au fost identificate diferențe în ceea ce privește vindecarea de cancer în funcție de sexul persoanelor participante la studiu. Nu este vorba doar de învingerea bolii, dar și de toxicitatea dată de medicamentele administrate. Cercetătorii au explicat că femeile au o rată de deces de 21%, mai mică decât cea a celor de sex masculin. Cu toate acestea, ele au prezentat un risc de 12% mai mare decât ei în ceea ce privește efectele secundare cauzate de tratament.

Diferențele bazate pe sexe au fost consecvente în cazul a 12 tipuri de tumori în stadiu avansat, dar și în cazul diferitelor medicamente administrate, inclusiv chimioterapie, terapii țintite și imunoterapie. Acest fapt arată că diferențele vin în urma mecanismelor biologice subiacente. Sexul biologic reprezintă un factor important pentru predicția rezultatelor în tratamentul cancerului, a spus autorul cercetării, Natansh Modi.

Sexul este un factor biologic fundamental, care influențează funcția imunitară, metabolizarea medicamentelor, compoziția corporală și biologia tumorii, a declarat Natansh Modi, lector la Universitatea din Adelaide.

Tot aceștia spun că sexul biologic are un rol important pentru alegerea corectă a tratamentului prescris, mai ales pentru întărirea argumentelor raportării sistematice și a adoptării de măsuri pe baza dovezilor specifice sexului în cercetarea clinică. În cadrul studiului, au participat peste 20.000 de pacienți cu cancer pulmonar, colorectal, melanom și cancer de sân.

VEZI ȘI: Dr. Mircea Beuran avertizează: Substanța periculoasă care apare când faci grătar și cum o poți evita dacă gătești carne

Otrava din alimente: adevărul despre E-urile din sucurile și produsele consumate zilnic în România

 

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce este, de fapt, timpul? O nouă teorie sugerează că universul „își amintește” tot ce s-a întâmplat
Știri
Ce este, de fapt, timpul? O nouă teorie sugerează că universul „își amintește” tot ce s-a întâmplat
Ministrul Sănătății vorbește despre creșterea ratei de accidentare cu trotinete electrice. Numărul de cazuri este alarmant
Știri
Ministrul Sănătății vorbește despre creșterea ratei de accidentare cu trotinete electrice. Numărul de cazuri este alarmant
De ce plantele tale de interior nu cresc. Expertul care a identificat greșeala pe care o fac toți
Mediafax
De ce plantele tale de interior nu cresc. Expertul care a identificat greșeala...
Cazul „Prundu”. „Tun” de 15 milioane euro în Giurgiu, pe terenurile statului? O tentativă de retrocedare ridică mari semne de întrebare. „Suspiciuni de abuz în serviciu și fals în acte publice, temă pentru DNA”
Gandul.ro
Cazul „Prundu”. „Tun” de 15 milioane euro în Giurgiu, pe terenurile statului? O...
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Somn uriaș de 109 kilograme, prins de un pescar din Austria: „Ce submarine înoată acum în Lacul Constanța!”
Adevarul
Somn uriaș de 109 kilograme, prins de un pescar din Austria: „Ce submarine...
Cum ar putea cucerirea unei insule minuscule să prăbușească regimul de la Teheran și să deblocheze strâmtoarea Ormuz. Trump o dorește
Digi24
Cum ar putea cucerirea unei insule minuscule să prăbușească regimul de la Teheran...
Tranzacția prin care frații Pavăl vor să preia grupul Carrefour România a ajuns în analiza Consiliului Concurenței. Ce urmărește autoritatea înainte de a da sau nu avizul
Mediafax
Tranzacția prin care frații Pavăl vor să preia grupul Carrefour România a ajuns...
Parteneri
Cum arată acum Sânziana Buruiană, după 11 ani de alăptat fără oprire! Fosta asistentă tv e acum de nerecunoscut
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Sânziana Buruiană, după 11 ani de alăptat fără oprire! Fosta asistentă tv...
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Previziunile lui Gheorghe Mărmureanu, „tăticul cutremurelor”. Cât de tare se va zgâlțâi România în 2026: „Conform calculelor mele...”
Click.ro
Previziunile lui Gheorghe Mărmureanu, „tăticul cutremurelor”. Cât de tare se va zgâlțâi România în 2026:...
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare ale fostului candidat la președinție
Digi 24
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare...
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin poștă în câteva zile. Ce spun șoferii
Digi24
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin poștă...
Animalele care pot transforma o parcare banală într-o reparație de 620 de euro
Promotor.ro
Animalele care pot transforma o parcare banală într-o reparație de 620 de euro
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Sistem fotovoltaic portabil cu panou solar, generator, Bluetooth și porturi USB disponibil la Dedeman la 400 RON
go4it.ro
Sistem fotovoltaic portabil cu panou solar, generator, Bluetooth și porturi USB disponibil la Dedeman la...
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Descopera.ro
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Viitoarele jocuri EA SPORTS FC, interzise minorilor?
Go4Games
Viitoarele jocuri EA SPORTS FC, interzise minorilor?
Cazul „Prundu”. „Tun” de 15 milioane euro în Giurgiu, pe terenurile statului? O tentativă de retrocedare ridică mari semne de întrebare. „Suspiciuni de abuz în serviciu și fals în acte publice, temă pentru DNA”
Gandul.ro
Cazul „Prundu”. „Tun” de 15 milioane euro în Giurgiu, pe terenurile statului? O tentativă de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Serialul de pe Netflix care „i-a făcut să urle” pe spectatori. Care este motivul
Serialul de pe Netflix care „i-a făcut să urle” pe spectatori. Care este motivul
Ce este, de fapt, timpul? O nouă teorie sugerează că universul „își amintește” tot ce s-a întâmplat
Ce este, de fapt, timpul? O nouă teorie sugerează că universul „își amintește” tot ce s-a întâmplat
Horoscop 17 martie 2026. Zodia care este obligată să ia o decizie importantă
Horoscop 17 martie 2026. Zodia care este obligată să ia o decizie importantă
Ministrul Sănătății vorbește despre creșterea ratei de accidentare cu trotinete electrice. Numărul ...
Ministrul Sănătății vorbește despre creșterea ratei de accidentare cu trotinete electrice. Numărul de cazuri este alarmant
De ce vitamine are nevoie organismul tău dacă ai pielea palidă. Corpul îți trimite un semnal de ...
De ce vitamine are nevoie organismul tău dacă ai pielea palidă. Corpul îți trimite un semnal de alarmă
Alina Pușcaș a apelat la o procedură cu 40 de ace în picior. De ce a făcut vedeta tratamentul
Alina Pușcaș a apelat la o procedură cu 40 de ace în picior. De ce a făcut vedeta tratamentul
Vezi toate știrile