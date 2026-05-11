Vijeliile puternice care au traversat județul Cluj în după-amiaza zilei de duminică, 10 mai 2026, au transformat mai multe localități în adevărate covoare de gheață. Imaginile apărute pe rețelele sociale surprind zone întregi acoperite de grindină, semn al intensității fenomenelor meteo.

În Gherla, stratul de gheață s-a depus rapid pe carosabil, pe autoturisme și pe spațiile verzi, modificând complet aspectul orașului în doar câteva minute. Localnicii au surprins momentul în care vijelia a lovit, iar filmările arată cum grindina a acoperit pământul ca o ninsoare de vară.

Vreme scăpată de sub control. Clujul, sub un covor gros de gheață

Meteorologii anunțaseră încă de dimineață condiții severe, iar prognoza s-a confirmat. Administrația Națională de Meteorologie a emis atenționări privind averse torențiale cu acumulări de 15–25 l/mp, descărcări electrice, rafale de vânt de 50–55 km/h și grindină de mici dimensiuni, sub 2 cm.

Conform Gândul, zonele vizate din județul Cluj au inclus Gherla, Bonțida, Iclod, Sic, Fizeșu Gherlii, Cătina, Țaga, Sânmărtin, Dăbâca, Geaca, Pălatca și Buza, unde fenomenele au fost resimțite cu intensitate variabilă.

În același timp, alte regiuni ale țării se află sub avertizări meteo. Județele Argeș, Giurgiu și Teleorman sunt sub cod galben de averse torențiale, iar pentru localitățile Mioveni, Țițești, Dârmănești și Micești din Argeș a fost emis un cod portocaliu, valabil până la ora 21:00, semnalând precipitații abundente și instabilitate accentuată.

CITEŞTE ŞI: Prognoza meteo azi, 11 mai 2026. Muntenia fierbe înaintea furtunilor! Temperaturile urcă la 26 de grade

Prima zi de caniculă în București. Pe ce dată vin temperaturile insuportabile, potrivit meteorologilor Accuweather