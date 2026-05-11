Prognoza meteo azi, 11 mai 2026. Muntenia fierbe înaintea furtunilor! Temperaturile urcă la 26 de grade

Vremea din 11 mai va aduce un amestec de temperaturi plăcute și episoade de instabilitate accentuată. Dacă prima parte a zilei va fi relativ liniștită în multe regiuni, după-amiaza și seara vor aduce averse torențiale, furtuni și descărcări electrice în mare parte din țară. Sudul și vestul vor resimți cel mai puternic instabilitatea atmosferică, în timp ce în Capitală vremea va rămâne caldă, dar cu ploi spre finalul zilei.

Vremea în România

Conform Prognozei ANM ziua de azi aduce o vreme în general instabilă în mare parte din țară.

După o dimineață relativ liniștită în multe regiuni, atmosfera se va schimba treptat din orele amiezii, când norii se vor accentua și vor apărea perioade cu averse, unele torențiale, însoțite de descărcări electrice și, izolat, grindină. Cantitățile de apă pot depăși local 25–35 l/mp, mai ales în vest, sud-vest și zonele montane.

Temperaturile maxime vor varia între 17 și 26 de grade, iar minimele nopții vor coborî până la 7 grade în depresiunile intramontane. Dimineața și spre finalul nopții, pe arii restrânse, își va face apariția și ceața.

Vremea pe regiuni

Nord și vest

În Banat, Crișana și Maramureș, instabilitatea atmosferică va fi accentuată mai ales după prânz. Vor apărea averse puternice, însoțite pe alocuri de tunete și fulgere, iar izolat sunt posibile căderi de grindină. Temperaturile maxime vor ajunge la 22–25 de grade în Banat și Crișana și la aproximativ 20–22 de grade în Maramureș. Minimele se vor încadra între 9 și 14 grade. Vântul va avea unele intensificări de scurtă durată în timpul ploilor.

Sud și sud-est

Muntenia va avea parte de o zi caldă pentru această perioadă, cu temperaturi ce vor urca până la 24–26 de grade. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă spre seară și noaptea sunt așteptate averse și descărcări electrice. În sud-estul țării, vântul va sufla temporar mai intens, mai ales în timpul averselor. Minimele nocturne vor fi cuprinse între 11 și 15 grade.

Oltenia și sud-vest

În Oltenia, vremea va deveni instabilă încă din a doua parte a zilei. Sunt prognozate ploi torențiale și furtuni locale, iar pe spații restrânse cantitățile de apă pot depăși 30 l/mp. Temperaturile maxime se vor situa între 22 și 25 de grade, iar minimele între 10 și 13 grade. Și în sud-vestul țării se vor semnala intensificări de scurtă durată ale vântului.

Est și nord-est

În Moldova, vremea va fi mai schimbătoare. Cerul va avea înnorări temporare, iar ploile vor apărea local și mai ales spre seară. Temperaturile maxime vor ajunge la 20–24 de grade, în timp ce noaptea valorile termice vor coborî spre 8–12 grade. Izolat, mai ales în nordul Moldovei, se pot semnala descărcări electrice.

Centrul țării și zona Carpaților

În Transilvania, vremea va fi răcoroasă dimineața, însă temperaturile vor urca în timpul zilei spre 18–23 de grade. După-amiaza și seara sunt prognozate averse și furtuni locale. La munte, instabilitatea atmosferică va fi mai accentuată, cu ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului. În zonele montane înalte, ceața poate reduce vizibilitatea.

Dobrogea și litoral

Dobrogea va avea o zi relativ caldă, cu maxime de 21–24 de grade. Cerul va fi variabil în prima parte a intervalului, însă spre seară și noaptea sunt posibile averse și fulgere, în special în partea continentală a regiunii. Pe litoral, temperaturile vor fi mai plăcute decât în zilele precedente, iar vântul va sufla moderat, cu unele intensificări temporare.

Vremea în Capitală

În București, vremea se va încălzi, iar temperatura maximă va ajunge la 25–26 de grade. Ziua începe cu perioade însorite și un cer variabil, însă spre seară și în timpul nopții norii se vor înmulți și vor apărea averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în a doua parte a zilei. Minima nopții va coborî spre 11–13 grade.

Vremea în marile orașe

La Cluj-Napoca, maxima zilei va ajunge la aproximativ 21 de grade, cu averse și furtuni locale după-amiaza, iar minima va coborî spre 9 grade.

La Timișoara se anunță vreme instabilă, cu ploi torențiale spre seară și temperaturi între 14 și 25 de grade.

La Iași, vremea va fi schimbătoare, cu maxime de 23–24 de grade și posibile ploi spre noapte, iar minima va fi în jur de 10 grade.

La Craiova, vremea va fi caldă, cu până la 25 de grade, însă după-amiaza și seara sunt așteptate furtuni și averse puternice. Minima va fi de aproximativ 12 grade.

La Constanța, temperaturile vor urca până la 22–23 de grade, cu cer variabil și posibile ploi spre finalul intervalului. Minima se va situa în jurul valorii de 13 grade.

La Brașov, vremea va fi mai răcoroasă, cu maxime de 18–19 grade și ploi locale în a doua parte a zilei. Noaptea, temperaturile vor coborî spre 7–8 grade.

