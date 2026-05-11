Medicul Virgiliu Stroescu arată românilor cât zahăr este într-un litru de băutură moartă care provoacă diabet dar oferă și soluția sănătoasă- zeama vie

De: Paul Hangerli 11/05/2026 | 05:40
Zeama vie prezentată de Virgiliu Stroescu, sursa-colaj CANCAN.RO
Reputatul medic endocrinolog Virgiliu Stroescu aduce în atenția românilor o problemă națională de importanță maximă. Obișnuința acestora de a consuma băuturi carbogazoase provoacă multe probleme de sănătate iar cea mai gravă este diabetul zaharat.

Medicul explică pe îndelete și pe înțelesul tuturor ce conțin de fapt celebrele băuturi carbogazoase cunoscute și sub denumirea de ”sucuri”.

Ce este de fapt în interiorul unui litru de ”suc”?

Virgiliu Stroescu dezvăluie formula simplă, de matematică elementară, prin care ne dăm seama cât zahăr are corpul nostru în mod normal în sânge dar și cât zahăr introducem în sânge când bem un litru din aceste băuturi:

”Băuturile astea carbogazoase, vai de capul lor ce e în interiorul lor. În cinci litri de sânge este doar o linguriță de zahăr, cinci grame de zahăr. La fiecare litru. Deci în cinci litri de sânge, găsim cinci grame de zahăr. Deci, la fiecare litru, avem un gram. E, la băuturile astea care au 10%, la un litru are 20 de lingurițe. Auziți, oameni buni, când cumperi un suc d-ăla colorat, indiferent de culoare, că e rozé, că e galben, că e negru, nu? În tine pui, dacă ai un litru întreg, 20 de lingurițe și ai nevoie doar una la cinci litri. Ce face pancreasul? ”

Cunoscutul medic continuă explicând că nimeni nu bea niciodată doar un pahar sau doar un litru de ”suc”, dar atrage atenția și asupra celorlalte substanțe din aceste bături, substanțe care dau dependență. În plus acesta explică și moda începută în 1990 și care continuă până azi, aceea de a asocia consumul unor astfel de băuturi cu apartanența la o elită:

” Dar cine bea doar un litru? Când ți-e sete, nu bei jumate de pahar, că e bun, e gustos. Nu, dacă mai bagă și alte substanțe în astea care dau și dependență.Păi nu mai poți fără ele. Bagă alte substanțe care simți nevoia de- dom’le, cumpăr, beau numai apa asta ca proștii?-cumpăr suc pentru că eu sunt fin.”

”40 de lingurițe nu 4!”

Virgiliu Stroescu merge mai departe și arată pe hârtie câte lingurițe de zahăr sunt într-o banală sticlă de doi litri, sau de doi litri și jumătate de băutură, sunt calcule ce ar trebui să îi facă pe oameni să conștientizeze și chiar să se îngrozească mai ales dacă ne gândim la sărmanul pancreas:

” La doi litri, 40 de lingurițe. 40 am spus, nu 4! 40. La doi litri jumătate, 50 de lingurițe. Iar dacă punem 5 litri ca la sânge, sunt 100 de lingurițe de zahăr la 5 litri de băutură dulce. Și spuneți dumneavoastră, cine aruncă o sticlă de 2,5 după ce n-o bea ca pe apă ? Și intră-n tine, intră-n tine și storci pancreasul și apare diabetul. Dacă e de 15% concentrația, atunci sunt 30 de lingurițe la litru. 60 de linguriițe la 2 litri și 75 la 2,5, iar la 5 litri sunt 152 lingurițe. Și din cauza asta dau peste cap tot organismul.”

Medicul explică și cum aceste sucuri consumate zilnic și în cantități ce ajung să ni se pară ”normale” dezvoltă una din cele mai îngrozitoare dar și des întâlnite boli ale modernității, diabetul:

”Ce este diabetul, în fond? Diabetul este o boală ce apare când în sânge este mai mult zahăr decât trebuie. Ce trebuie să fie cam un gram pe litru. Auziți puțin ce perfect este organismul nostru, auziți puțin, 1 gram la 1 litru. Și dacă e mai mult, este mare pericol, deoarece ce se întâmplă când e mai mult? Începe organismul nostru să se intoxice. Nu mai are insulină care să introducă în interiorul celulei glucoza și atunci în sânge e glucoza multă și celulele mor de foame că nu mai au glucoza.”

Zeama vie, soluța simplă și naturală

Nutriționistul și endocrinologul Virgiliu Stroescu dă românilor și cea mai simplă soluție pentru a putea să ne bucurăm în continuare de un pahar de suc, dar varianta naturală, cea care nu dăunează organismului, ba din contră îl ajută. Acesta știe că va deranja cu acest sfat marile concernuri care se îmbogățesc pe sănătatea și buzunarele românilor dar continuă cu toate riscurile:

”Dacă ți se sete, ia dom’le două portocale sau un greif, sau două, și fă o zeamă bună, zeamă vie. Tot ce este vegetal este viu, are viață în el, asta e băutură moartă. Haideți să învățăm! Aici e rostul! Nu sunt sănătoase! S-or supăra unii că-s afaceri mari aici și se învârtesc miliarde pe lângă băuturile astea și vă dați seama, dacă spui nu mai beți… Mâncați portocale, mâncați greif, mâncați mere.”

