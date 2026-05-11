Ritualul bizar al lui Demi Moore pentru un ten impecabil la 63 de ani. Puține femei au curajul ăsta!

Demi Moore atrage din nou atenția printr-o practică medicală neobișnuită, dar despre care vorbește deschis de mai mulți ani: terapia cu lipitori. Actrița de la Hollywood a menționat în repetate rânduri că a apelat la această metodă în scop detoxifiant, prezentând-o ca pe o experiență controlată, realizată în mediu specializat.

Subiectul revine constant în atenția publicului deoarece Moore, cunoscută pentru disciplina ei în ceea ce privește stilul de viață, continuă să fie întrebată despre procedurile alternative pe care le folosește pentru menținerea stării de bine.

Ritualul bizar al lui Demi Moore pentru un ten impecabil la 63 de ani

Terapia cu lipitori, cunoscută în termeni medicali drept hirudoterapie, este o practică veche, folosită în trecut pentru diverse afecțiuni. În prezent, este reglementată strict și utilizată în anumite situații clinice, în special în chirurgia reconstructivă, unde lipitorile ajută la stimularea circulației sanguine în zonele afectate.

În afara acestor contexte, metoda rămâne controversată, iar specialiștii recomandă prudență atunci când este folosită în scop cosmetic sau de detoxifiere, așa cum o descrie Demi Moore.

Actrița a povestit că procedura la care a apelat presupune aplicarea lipitorilor pe piele, acestea extrăgând o cantitate mică de sânge. Moore a prezentat experiența ca fiind una intensă, dar controlată, insistând asupra faptului că a fost realizată sub supravegherea unor profesioniști.

Puține femei au curajul ăsta!

Declarațiile ei au generat reacții împărțite, de la curiozitate până la scepticism, mai ales în rândul medicilor care subliniază că beneficiile detoxifierii prin astfel de metode nu sunt susținute de studii solide.

Interesul publicului pentru subiect este alimentat și de imaginea actriței, care la 63 de ani continuă să fie remarcată pentru aspectul ei fizic. Orice detaliu legat de rutina ei de îngrijire devine rapid subiect de discuție, iar terapiile alternative pe care le menționează sunt analizate intens. În același timp, specialiștii atrag atenția că popularitatea unei vedete nu trebuie confundată cu validarea medicală a unei proceduri.

