Ritualul Victoriei Beckham pentru un ten impecabil. Crema-minune pe care o folosește zilnic

Industria de înfrumusețare de la Hollywood este cunoscută pentru tratamentele sale avansate și pentru ritualurile neobișnuite adoptate de unele celebrități. În ultimii ani, tot mai multe vedete au ales proceduri personalizate, dezvoltate în laboratoare specializate, în încercarea de a obține rezultate vizibile și de durată.

Aceste metode, deși costisitoare și uneori controversate, au devenit subiect de interes public datorită tehnologiilor folosite și a declarațiilor făcute chiar de starurile care le utilizează.

Crema personalizată a Victoriei Beckham, făcută cu propria plasmă

Victoria Beckham a vorbit public despre ritualul ei de îngrijire și a explicat că folosește o cremă personalizată creată în Germania, bazată pe plasma extrasă din propriul sânge. Într-un interviu acordat publicației Into The Gloss, ea a declarat:

„Folosesc crema MC1 a Barbarei Sturm, pe care o face folosind propriul meu sânge.”

Crema este realizată de medicul estetician Barbara Sturm, care folosește o tehnologie bazată pe proteinele din sângele pacientului. Dr. Sturm descrie procesul astfel:

„Crema MC1 este realizată folosind proteinele din sângele pacientului pentru a crea o formulă antiinflamatoare personalizată.”

Un ritual unic în industria beauty

Victoria Beckham a explicat că a observat o îmbunătățire vizibilă a pielii după introducerea cremei în rutina ei zilnică. Într-o declarație citată de The Telegraph, ea a spus:

„Pielea mea nu a arătat niciodată mai bine de când folosesc produsele Barbarei.”

Produsul MC1 este disponibil doar în urma unei consultații medicale și este creat individual pentru fiecare pacient, pe baza plasmei procesate în laborator. Formula conține factori de creștere și ingrediente hidratante, iar procesul de producție implică recoltarea unei mici cantități de sânge, încălzirea controlată și integrarea proteinelor rezultate într-o bază cosmetică.

Victoria Beckham a menționat în mai multe interviuri că preferă produsele personalizate și formulele dezvoltate pe baza biotehnologiei, considerând că acestea îi oferă rezultate mai bune decât produsele standard. Ea a afirmat că rutina ei de îngrijire se bazează pe consistență și pe utilizarea unor formule adaptate nevoilor pielii.

