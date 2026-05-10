Acasă » Știri » Ritualul Victoriei Beckham pentru un ten impecabil. Crema-minune pe care o folosește zilnic

Ritualul Victoriei Beckham pentru un ten impecabil. Crema-minune pe care o folosește zilnic

De: David Ioan 10/05/2026 | 07:20
Ritualul Victoriei Beckham pentru un ten impecabil. Crema-minune pe care o folosește zilnic
Foto: Hepta
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Industria de înfrumusețare de la Hollywood este cunoscută pentru tratamentele sale avansate și pentru ritualurile neobișnuite adoptate de unele celebrități. În ultimii ani, tot mai multe vedete au ales proceduri personalizate, dezvoltate în laboratoare specializate, în încercarea de a obține rezultate vizibile și de durată.

Aceste metode, deși costisitoare și uneori controversate, au devenit subiect de interes public datorită tehnologiilor folosite și a declarațiilor făcute chiar de starurile care le utilizează.

Crema personalizată a Victoriei Beckham, făcută cu propria plasmă

Victoria Beckham a vorbit public despre ritualul ei de îngrijire și a explicat că folosește o cremă personalizată creată în Germania, bazată pe plasma extrasă din propriul sânge. Într-un interviu acordat publicației Into The Gloss, ea a declarat:

„Folosesc crema MC1 a Barbarei Sturm, pe care o face folosind propriul meu sânge.”

Crema este realizată de medicul estetician Barbara Sturm, care folosește o tehnologie bazată pe proteinele din sângele pacientului. Dr. Sturm descrie procesul astfel:

„Crema MC1 este realizată folosind proteinele din sângele pacientului pentru a crea o formulă antiinflamatoare personalizată.”

Un ritual unic în industria beauty

Victoria Beckham a explicat că a observat o îmbunătățire vizibilă a pielii după introducerea cremei în rutina ei zilnică. Într-o declarație citată de The Telegraph, ea a spus:

„Pielea mea nu a arătat niciodată mai bine de când folosesc produsele Barbarei.”

Produsul MC1 este disponibil doar în urma unei consultații medicale și este creat individual pentru fiecare pacient, pe baza plasmei procesate în laborator. Formula conține factori de creștere și ingrediente hidratante, iar procesul de producție implică recoltarea unei mici cantități de sânge, încălzirea controlată și integrarea proteinelor rezultate într-o bază cosmetică.

Victoria Beckham a menționat în mai multe interviuri că preferă produsele personalizate și formulele dezvoltate pe baza biotehnologiei, considerând că acestea îi oferă rezultate mai bune decât produsele standard. Ea a afirmat că rutina ei de îngrijire se bazează pe consistență și pe utilizarea unor formule adaptate nevoilor pielii.

CITEŞTE ŞI: Cele mai bizare ritualuri ale vedetelor de la Hollywood. Ce fac pentru un ten impecabil

TOP 3 diete ale vedetelor de la Hollywood. Cele mai bizare ritualuri

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Test de inteligență | Găsiți crocodilul ascuns în această fotografie! Geniile reușesc în 5 secunde
Știri
Test de inteligență | Găsiți crocodilul ascuns în această fotografie! Geniile reușesc în 5 secunde
Trucul simplu și natural care te ajută să ții insectele la distanță primăvara
Știri
Trucul simplu și natural care te ajută să ții insectele la distanță primăvara
„Este timpul să pleci cu demnitate”. Noul premier al Ungariei îi cere președintelui țării să demisioneze
Mediafax
„Este timpul să pleci cu demnitate”. Noul premier al Ungariei îi cere președintelui...
Violatorul Alexander Zudor, aproape LIBER! Unde a ajuns să lucreze actorul
Gandul.ro
Violatorul Alexander Zudor, aproape LIBER! Unde a ajuns să lucreze actorul
FOTO. Una dintre cele mai frumoase prezentatoare din România se întoarce!
Prosport.ro
FOTO. Una dintre cele mai frumoase prezentatoare din România se întoarce!
Val de reacții la mesajul angajatei care lucrează de pe plajă. „O zi normală și productivă de lucru, într-un decor neobișnuit”
Adevarul
Val de reacții la mesajul angajatei care lucrează de pe plajă. „O zi...
Pământul gol și OZN-uri naziste: Ce este trendul viral Agartha, care promovează mesaje extremiste pe TikTok pornind de la un mit
Digi24
Pământul gol și OZN-uri naziste: Ce este trendul viral Agartha, care promovează mesaje...
Un expert în călătorii dezvăluie trucul simplu pentru a evita întârzierile din aeroport
Mediafax
Un expert în călătorii dezvăluie trucul simplu pentru a evita întârzierile din aeroport
Parteneri
Cum arată acum Delia Panait din trupa HO-RA. Fosta colegă a Rocsanei Marcu s-a reinventat complet după ce a renunțat la viața publică
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Delia Panait din trupa HO-RA. Fosta colegă a Rocsanei Marcu s-a reinventat...
FOTO. S-a aflat din ce a plătit „Regele Instagramului” viața de lux pentru manechine
Prosport.ro
FOTO. S-a aflat din ce a plătit „Regele Instagramului” viața de lux pentru manechine
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Ce a descoperit Carmen Hara în data de naștere a lui Ioan Isaiu? Numerologia care i-a schimbat destinul: „A ținut tensiunea în el, fără să arate cât îl costă”
Click.ro
Ce a descoperit Carmen Hara în data de naștere a lui Ioan Isaiu? Numerologia care...
„Bomba cu ceas” care amenință să provoace o explozie a prețurilor alimentelor
Digi 24
„Bomba cu ceas” care amenință să provoace o explozie a prețurilor alimentelor
Din Calafat la Palatul Regal. Povestea femeii care a învins abuzurile și a devenit sprijinul românilor din Marea Britanie
Digi24
Din Calafat la Palatul Regal. Povestea femeii care a învins abuzurile și a devenit sprijinul...
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Misterul cometei ajunse în sistemul nostru solar: Conține o „apă ciudată”
go4it.ro
Misterul cometei ajunse în sistemul nostru solar: Conține o „apă ciudată”
Premieră cosmică: A fost găsit un Super-Pământ în apropiere!
Descopera.ro
Premieră cosmică: A fost găsit un Super-Pământ în apropiere!
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Go4Games
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Violatorul Alexander Zudor, aproape LIBER! Unde a ajuns să lucreze actorul
Gandul.ro
Violatorul Alexander Zudor, aproape LIBER! Unde a ajuns să lucreze actorul
ULTIMA ORĂ
Test de inteligență | Găsiți crocodilul ascuns în această fotografie! Geniile reușesc în 5 secunde
Test de inteligență | Găsiți crocodilul ascuns în această fotografie! Geniile reușesc în 5 secunde
Trucul simplu și natural care te ajută să ții insectele la distanță primăvara
Trucul simplu și natural care te ajută să ții insectele la distanță primăvara
Prima zi de caniculă în București. Pe ce dată vin temperaturile insuportabile, potrivit meteorologilor ...
Prima zi de caniculă în București. Pe ce dată vin temperaturile insuportabile, potrivit meteorologilor Accuweather
A ridicat Cupa Campionilor cu Steaua, dar sfârșitul lui a fost cumplit. Din paradisul fotbalului direct ...
A ridicat Cupa Campionilor cu Steaua, dar sfârșitul lui a fost cumplit. Din paradisul fotbalului direct în iadul vieții
BANC | De ce fug toate femeile după Bulă?
BANC | De ce fug toate femeile după Bulă?
Au divorțat, dar au rămas parteneri în afaceri. Acum câștigă milioane de dolari
Au divorțat, dar au rămas parteneri în afaceri. Acum câștigă milioane de dolari
Vezi toate știrile