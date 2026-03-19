TOP 3 diete ale vedetelor de la Hollywood. Cele mai bizare ritualuri

De: Alina Drăgan 19/03/2026 | 06:40
Kilogramele în plus dau bătăi de cap multora, chiar și vedetelor de la Hollywood. Menținerea unei siluete perfecte este una dintre cele mai mari provocări pentru multe persoane, chiar și pentru starurile de pe covorul roșu. În spatele imaginii perfecte afișate de vedetele de la Hollywood se ascund adesea diete stricte. De-a lungul timpului, numeroase celebrități au vorbit despre metodele pe care le folosesc pentru a rămâne în formă.

Diverse diete au devenit extrem de populare tocmai pentru că au fost adoptate de staruri internaționale. Unele dintre ele promit rezultate rapide, iar altele pun accentul pe un stil de viață echilibrat. Iată care sunt trei dintre cele mai cunoscute diete urmate de starurile de la Hollywood.

Dieta vegană de 22 de zile urmată de Beyonce

Deși a ajuns la vârsta de 44 de ani, Beyonce este în continuare într-o formă de zile mari. Artista pune accentul pe aspectul fizic și are grijă ca mereu să arate impecabil. Iar de fiecare dată când kilogramele în plus încep să se acumuleze, cântăreața adoptă dieta vegană de 22 de zile.

Această dietă a fost creată de Marco Borges și se poate consulta pe site-ul 22 Days Nutrition. Conceptul se bazează pe ideea că este nevoie de 21 de zile pentru a crea sau a rupe un obicei, astfel încât, în a 22-a zi, ești deja o persoană cu un nou stil de viață sănătos. Acest regim alimentar se bazează pe produse vegane. Beyonce a promovat această dietă de-a lungul timpului și spune că funcționează de fiecare dată.

Dieta Atkins urmată de Kim Kardashian

O altă dietă care a fost extrem de populară la Hollywood a fost dieta Atkins, urmată de Kim Kardashian după ce a născut. Cu ajutorul acestui regim alimentar vedeta a reușit să slăbească 25 de kilograme, în doar 11 luni.

Dieta Atkins se bazează pe alimente bogate în proteine și grăsimi sănătoase precum: avocado, nuci, ouă, fructe proaspete, legume și brânză. Însă elimină, în schimb, carbohidrații. De asemenea, dieta este potrivită și pentru cei care nu vor să își numere caloriile la fiecare masă. Acest regim alimentar se bazează pe trei mese regulate și două gustări pe zi.

Dieta alcalină urmată de Victoria Beckham

O altă dietă celebră este cea cu ajutorul cărei Victoria Beckham se menține în formă de ani de zile. Este vorba de dieta alcalină, un regim alimentar care urmărește păstrarea pH-ului corpului între 7,35 și 7,45. Acest lucru se realizează printr-un program alimentar 85% alcalin (fructe, legume, nuci, broccoli, grapefruit și kale – sunt cele mai alcaline) și 20% acid (produse din cereale și lactate, cafea, zahăr, carne, pește și alcool).

Dieta o ajută pe vedetă să țină kilogramele în plus sub control. Aceasta declara ca mesele sale sunt formate din pește la grătar, somon afumat, omletă, ton, salată de sushi și smoothie din coacăze. Pe lângă ajutorul în lupta cu kilogramele, această dietă oferă și un nivel ridicat de energie și îmbunătățește memoria.

Cele mai bizare ritualuri ale vedetelor de la Hollywood. Ce fac pentru un ten impecabil

Cum a slăbit Cristina Șișcanu 14 kilograme în 6 luni? La ce dietă a apelat

Iți recomandăm
Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit meteorologilor Accuweather
Știri
Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit meteorologilor Accuweather
Mii de papagali de mare morți ajung pe plajele Europei. De ce a fost această iarnă atât de periculoasă pentru păsările marine
Știri
Mii de papagali de mare morți ajung pe plajele Europei. De ce a fost această iarnă atât de…
Recomandare inedită pentru turiști din partea experților: „Lăsați-vă ceasul acasă în această vară”
Mediafax
Recomandare inedită pentru turiști din partea experților: „Lăsați-vă ceasul acasă în această vară”
Fără concurs în funcții publice. Metoda prin care miniștrii USR își angajează între ei cunoștințele. Cum a ajuns „Omul lui Țoiu” director la Ministerul Economiei, condus tot de USR
Gandul.ro
Fără concurs în funcții publice. Metoda prin care miniștrii USR își angajează între...
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă...
Concert emoționant Holograf la Sala Palatului, „în onoarea și amintirea celui care a fost Iulian Vrabete”. Pe scenă a urcat fiul regretatului basist
Adevarul
Concert emoționant Holograf la Sala Palatului, „în onoarea și amintirea celui care a...
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a pierdut documente secrete: „Nu a fost vreo restricție”
Digi24
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a...
ANALIZĂ: Cum reușește Iranul să exporte petrol chiar și cu Strâmtoarea Ormuz aproape închisă
Mediafax
ANALIZĂ: Cum reușește Iranul să exporte petrol chiar și cu Strâmtoarea Ormuz aproape...
Parteneri
Cum a slăbit, de fapt, Gabriela Cristea 30 de kilograme. Vedeta a recunoscut TOT! Și-a tăiat sau nu stomacul?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a slăbit, de fapt, Gabriela Cristea 30 de kilograme. Vedeta a recunoscut TOT! Și-a...
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Prosport.ro
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie....
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
El e unicul fiu al Monicăi Tatoiu! Ce meserie bănoasă are, după ce a studiat în Italia și în Marea Britanie: „E deștept, doar e crescut de mă-sa!”
Click.ro
El e unicul fiu al Monicăi Tatoiu! Ce meserie bănoasă are, după ce a studiat...
Ce vor păți rusoaicele care refuză să facă copii. Anunțul Ministerului Sănătății de la Moscova
Digi 24
Ce vor păți rusoaicele care refuză să facă copii. Anunțul Ministerului Sănătății de la Moscova
Prima reacție a Cubei după ce Trump a amenințat că va cuceri insula
Digi24
Prima reacție a Cubei după ce Trump a amenințat că va cuceri insula
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar putea folosi AFM pentru ecotichete
Promotor.ro
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar...
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Merită să cumperi acum o mașină electrică în România? Costuri, autonomie și sfaturi
go4it.ro
Merită să cumperi acum o mașină electrică în România? Costuri, autonomie și sfaturi
O coliziune catastrofală detectată în spațiul cosmic!
Descopera.ro
O coliziune catastrofală detectată în spațiul cosmic!
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Go4Games
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Fără concurs în funcții publice. Metoda prin care miniștrii USR își angajează între ei cunoștințele. Cum a ajuns „Omul lui Țoiu” director la Ministerul Economiei, condus tot de USR
Gandul.ro
Fără concurs în funcții publice. Metoda prin care miniștrii USR își angajează între ei cunoștințele....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit ...
Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit meteorologilor Accuweather
Mii de papagali de mare morți ajung pe plajele Europei. De ce a fost această iarnă atât de periculoasă ...
Mii de papagali de mare morți ajung pe plajele Europei. De ce a fost această iarnă atât de periculoasă pentru păsările marine
Chiftele de linte de post, în sos de roșii: rețetă simplă de la Părintele Ilie, Mănăstirea Botoș
Chiftele de linte de post, în sos de roșii: rețetă simplă de la Părintele Ilie, Mănăstirea Botoș
Preț record la motorină în România: cât plătesc șoferii la mijlocul săptămânii
Preț record la motorină în România: cât plătesc șoferii la mijlocul săptămânii
Bancul de joi | Bulă și sinceritatea conjugală
Bancul de joi | Bulă și sinceritatea conjugală
Horoscop rune azi, 19 martie 2026. Cuplurile care au trecut prin momente grele descoperă azi că răbdarea ...
Horoscop rune azi, 19 martie 2026. Cuplurile care au trecut prin momente grele descoperă azi că răbdarea lor a meritat
Vezi toate știrile