TOP 3 diete ale vedetelor de la Hollywood. Cele mai bizare ritualuri

Kilogramele în plus dau bătăi de cap multora, chiar și vedetelor de la Hollywood. Menținerea unei siluete perfecte este una dintre cele mai mari provocări pentru multe persoane, chiar și pentru starurile de pe covorul roșu. În spatele imaginii perfecte afișate de vedetele de la Hollywood se ascund adesea diete stricte. De-a lungul timpului, numeroase celebrități au vorbit despre metodele pe care le folosesc pentru a rămâne în formă.

Diverse diete au devenit extrem de populare tocmai pentru că au fost adoptate de staruri internaționale. Unele dintre ele promit rezultate rapide, iar altele pun accentul pe un stil de viață echilibrat. Iată care sunt trei dintre cele mai cunoscute diete urmate de starurile de la Hollywood.

Dieta vegană de 22 de zile urmată de Beyonce

Deși a ajuns la vârsta de 44 de ani, Beyonce este în continuare într-o formă de zile mari. Artista pune accentul pe aspectul fizic și are grijă ca mereu să arate impecabil. Iar de fiecare dată când kilogramele în plus încep să se acumuleze, cântăreața adoptă dieta vegană de 22 de zile.

Această dietă a fost creată de Marco Borges și se poate consulta pe site-ul 22 Days Nutrition. Conceptul se bazează pe ideea că este nevoie de 21 de zile pentru a crea sau a rupe un obicei, astfel încât, în a 22-a zi, ești deja o persoană cu un nou stil de viață sănătos. Acest regim alimentar se bazează pe produse vegane. Beyonce a promovat această dietă de-a lungul timpului și spune că funcționează de fiecare dată.

Dieta Atkins urmată de Kim Kardashian

O altă dietă care a fost extrem de populară la Hollywood a fost dieta Atkins, urmată de Kim Kardashian după ce a născut. Cu ajutorul acestui regim alimentar vedeta a reușit să slăbească 25 de kilograme, în doar 11 luni.

Dieta Atkins se bazează pe alimente bogate în proteine și grăsimi sănătoase precum: avocado, nuci, ouă, fructe proaspete, legume și brânză. Însă elimină, în schimb, carbohidrații. De asemenea, dieta este potrivită și pentru cei care nu vor să își numere caloriile la fiecare masă. Acest regim alimentar se bazează pe trei mese regulate și două gustări pe zi.

Dieta alcalină urmată de Victoria Beckham

O altă dietă celebră este cea cu ajutorul cărei Victoria Beckham se menține în formă de ani de zile. Este vorba de dieta alcalină, un regim alimentar care urmărește păstrarea pH-ului corpului între 7,35 și 7,45. Acest lucru se realizează printr-un program alimentar 85% alcalin (fructe, legume, nuci, broccoli, grapefruit și kale – sunt cele mai alcaline) și 20% acid (produse din cereale și lactate, cafea, zahăr, carne, pește și alcool).

Dieta o ajută pe vedetă să țină kilogramele în plus sub control. Aceasta declara ca mesele sale sunt formate din pește la grătar, somon afumat, omletă, ton, salată de sushi și smoothie din coacăze. Pe lângă ajutorul în lupta cu kilogramele, această dietă oferă și un nivel ridicat de energie și îmbunătățește memoria.

