Cum a slăbit Cristina Șișcanu 14 kilograme în 6 luni? La ce dietă a apelat

De: Alina Drăgan 18/03/2026 | 06:20
Cristina Șișcanu s-a pregătit serios de sezonul cald și a bifat o transformare remarcabilă. Partenera lui Mădălin Ionescu a reușit să slăbească 14 kilograme în doar șase luni. La ce dietă a apelat vedeta pentru rezultatul spectaculos?

Cristina Șișcanu a câștigat lupta cu kilogramele în plus și a reușit ca în numai șase luni să își sculpteze silueta la care visa. Rezultatele nu au venit peste noapte, iar vedeta a avut nevoie de disciplină și determinare pentru a da jos 14 kilograme.

În lupta cu kilogramele în plus, Cristina Șișcanu nu a apelat la soluții minune sau la suplimente pentru slăbit. Aceasta a ținut o dietă simplă, însă disciplina alimentară și un stil de viață echilibrat i-au adus reușita.

În cazul Cristinei Șișcanu se pare că organizarea meselor și respectarea unor reguli de bază în asocierea alimentelor a fost cheia. Timp de șase luni, vedeta a stat în deficit caloric, cu două mese pe zi. De asemenea, aceasta a fost foarte atentă ca fiecare porție de mâncare să îi asigure necesarul zilnic de proteine și minerale.

„Nu există altă metodă de a slăbi decât cu deficit caloric. Adică, să mănânci mai puține calorii decât arzi. Atunci se duce grăsimea, altfel nu ai cum. Am slăbit 14 kilograme în 6 luni. Practic, nu mâncam până pe la 2-3, apoi mâncam o masă, proteină, legume la grătar, salată, pește la grătar sau la cuptor. Apoi mai mâncam încă o jumătate de masă, să zic așa, mai spre seară. La fel, proteină, legumă. Nici măcar fructe nu prea am mâncat în prima perioadă, am început apoi ușor, ușor să mănânc câte un fruct. Și, normal, multă apă”, a declarat Cristina Șișcanu.

Pentru a ajunge la silueta dorită, Cristina Șișcanu s-a bazat stric pe regimul alimentar. A mărturisit că în această perioadă nu a trecut pe la sală. Pentru vedetă, un program format din dietă și mișcare fizică este destul de greu de dus.

„Fără să fac sport, pentru că dacă fac sport în timp ce țin o dietă din asta că vreau să scap de surplus, îmi este foame și îmi este greu să mă concentrez să nu mănânc, sau să nu calc strâmb și să mănânc ceva nepotrivit.

Așa că, asta cu 3 mese și cu 2 gustări, frate, mi se pare prea mult. Și mai e o chestie, nu ai cum să pățești ceva dacă mănânci puțin, doar că trebuie să mănânci ce trebuie ca organismul să aibă proteină, minerale, vitamine ș.a”, a mai spus Cristina Șișcanu.

