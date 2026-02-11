Acasă » Știri » Cristina Șișcanu, martora unei scene desprinse din filme la o terasă din Atena: „S-au oprit, a fost o explozie”

Cristina Șișcanu, martora unei scene desprinse din filme la o terasă din Atena: „S-au oprit, a fost o explozie"

De: Irina Maria Daniela 11/02/2026 | 14:32
Sursa foto: capturi video Facebook
Cristina Șișcanu este cunoscută în mediul online ca fiind adepta destinațiilor de vacanță colorate și călduroase. După perioadele lungi de muncă, vedeta caută mereu locuri de relaxare în afara țării. Recent, prezentatoarea TV a călătorit în Atena alături de soțul ei, Mădălin Ionescu.

Ca de fiecare dată, Cristina a ținut să împărtășească cu fanii săi momentele frumoase. În schimb, de această dată, vedeta a relatat și o situație neașteptată la care a fost martoră, în timp ce căuta o terasă unde să ia masa.

Cristina Șișcanu, martoră la o bătaie în Atena

Imediat cum a ajuns în camera de hotel, Cristina Șișcanu a povestit fanilor din mediul online despre experiența pe care a avut-o în vacanța din Atena. Deși are doar cuvinte de laudă despre locurile pe care le-a vizitat și restaurantele la care a mâncat, nu se poate spune același lucru despre momentele la care a luat parte.

În timp ce căuta o terasă la care să mănânce împreună cu soțul său, Mădălin Ionescu, vedeta a asistat la o bătaie între mai mulți bărbați, aflați deja la o masă. Ba chiar mai mult de atât, conflictul s-a lăsat și cu pahare sparte.

„Am ajuns în cameră după o zi plină, ne-am plimbat seara prin Atena. Super orașul, mie îmi place foarte mult. Mâncarea extraordinară. Îmi este frică că mă voi îngrășa. Am surprins și un moment mai puțin plăcut. Totul superb, frumos în Atena, până s-a întâmplat asta. (nr. o bătaie la masa unei terase între mai mulți bărbați). S-au oprit, a fost o explozie. Noi am venit în zona de taverne, pentru că după ce am mâncat niște prăjituri imense, soțului meu i s-a făcut foame de ceva sărat. Am venit să luăm și s-a întâmplat scena respectivă. S-au enervat, nu știu ce vorbeau acolo, dar s-au retras la timp și s-a oprit scandalul. Nu știm dacă va continua în altă parte”, a declarat Cristina Șișcanu într-un clip video postat pe contul ei oficial de Facebook.

