Când se termină vacanța de schi din februarie 2026. Pe ce dată revin elevii la școală

De: Irina Maria Daniela 11/02/2026 | 15:11
Elevii din Cluj, Timiș și Bistrița Năsăud sunt primii care se bucură de vacanța de schi din februarie 2026, iar cei din școlile și liceele din restul țării vor avea parte de vacanță începând cu 16 februarie și vor reveni în bănci pe 22 februarie. Printre bucuroșii care încep recreerea mai rapid se numără elevii din București și Ilfov, în timp ce unele județe din țară vor avea parte de vacanță tocmai între 23 februarie și 1 martie.

În luarea deciziei de stabilire a perioadei de vacanță de schi s-au ocupat Inspectoratul Școlar al Municipiului București împreună cu fiecare inspectorat județean al țării, dar și părinții desemnați și reprezentanții elevilor. Această hotărâre a fost a fost condiționată de programul evenimentelor educaționale și de contextul local, la care au intervenit și proporția dintre dintre volumul de informații necesar studiilor și nevoia de eliberare și relaxare.

Când se termină vacanța de schi din februarie 2026

Elevii din vestul țării sunt primii care se bucură de vacanță. În Bistrița-Năsăud, Cluj și Timiș, cadrele didactice și elevii au intrat în vacanță săptămâna aceasta și vor rămâne în recreere în perioada 9-15 februarie. Urmați de aceștia sunt și elevii din București și Ilfov, care vor avea timp pentru sporturile și activitățile de iarnă începând cu 16 februarie și se vor reîntoarce în băncile instituțiilor pe 23 februarie.

Alături de ei, alte unități de învățământ din 22 de județe au decis ca orele să fie reluate în această dată: Bihor, Sălaj, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin, Vâlcea, Gorj, Olt, Dolj, Mehedinți, Argeș, Brașov, Dâmbovița, Teleorman, Prahova, Ilfov, București, Buzău, Ialomița, Călărași, Tulcea.

De la schi, la mărțișoare

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, ultimele județe care intră în vacanța de schi în perioada 23 februarie – 1 martie sunt Satu Mare, Maramureș, Suceava, Botoșani, Alba, Sibiu, Mureș, Harghita, Covasna, Neamț, Bacău, Vrancea, Galați, Vaslui, Brăila, Constanța și Giurgiu.

Cu gândul la următoarea vacanță

Următoarea perioadă de relaxare a elevilor în anul 2026 va fi în vacanța de Paște, care este planificată în perioada 4-14 aprilie 2026. Anul școlar se sfârșește cu vacanța de vară, care se preconizează a începe pe 20 iunie și se va termina pe 6 septembrie 2026.

