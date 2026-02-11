Acasă » Știri » Descalificat de la Survivor, Călin Donca îl face praf pe Gabi Tamaș. Ce a zis despre fostul lui coleg

De: Simona Tudorache 11/02/2026 | 16:33
Călin Donca îl atacă pe Gabi Tămaș, colegul lui de la Survivor. Afaceristul susține că a fost apropiat de fostul fotbalist în timpul competiției, de aceea a rămas șocat atunci când a văzut ce declară Tamaș despre el.

Când au venit declarațiile furtunoase, Donca părăsise tabara din cauza accidentului suferit, căzuse dintr-un copac în timp ce încerca să adune nuci de cocos pentru Faimoși. În acel timp, trecea prin momente grele, era internat într-un spital din Republica Dominicană și nu știa cât o să dureze recuperarea.

Gabi Tamaș nu părea, însă, impresionat de situație. El plănuia cum să îl elimine definitiv din concurs, dacă reușește să depășească perioada dificilă și să se întoarcă.

Faimoșii nu l-au mai vrut pe Călin Donca în competiție, după accidentare

Faimoșii nu au suferit prea mult după plecarea lui Călin Donca din competiție. În timp ce afaceristul se afla în spitalul din Republica Dominicană, aceștia făceau strategii și se gândeau cum ar evolua filmul dacă se întoarce. Gabi Tamaș a fost primul care a dat de înțeles că nu prea îl are la suflet pe colegul lui și că nu îl mai vrea în concurs pe Donca. „De asta nu mai pot să dorm. Dacă vine Călin, trebuie să pierdem imunitatea și să îl votăm”, a precizat el.

Călin Donca a reacționat după ce a văzut imaginile. El a revenit acasă, dar se deplasează cu ajutorul unei cârje, semn că accidentarea îi dă încă de furcă, deși a petrecut ceva timp în spital.

„El tot timpul și-a dorit să fie liderul din umbră. Cumva, Gabi a tot ținut în el. A văzut că eu conduc practic grupul, eram persoana care îi influența pe majoritatea dintre ei. Toți erau conștienți, dar nu le plăcea titulatura. Cristi vrea să fie el președinte, Gabi vrea să fie el, că e obișnuit să fie tot timpul în fața camerelor. Eu îl băgam mult în seamă pe Gabi, chiar mi-a plăcut de el, mi-a fost drag. Acum când văd cum se comportă și cum vorbește…„Gabi, eu tocmai ce am picat din cocotier ca să îți aduc ție mâncare. Să îți dau nuci, că ți-au plăcut nucile de pe plajă. Îți plăcea să spui că nu mai pot eu să dorm dacă vine Donca și îl votăm”, a spus Călin Donca la Survivor: Povești din junglă.

Călin Donca s-a supărat pe Gabi Tamaș

Marcat de situație, Donca i-a bătut obrazul lui Tamaș și nu a avut cuvinte prea calde pentru cel cu care a împărțit atâtea. În opinia lui, Gabi nu ajută foarte mult echipa, ci mai mult se relaxează.

„Gabi a vorbit treaba asta când eu am fost plecat. Gabi are imaginea asta de băiatul bun, împăciutor cât ești acolo. Cum am plecat, cum a ieșt din el ceea ce a ținut atât de mult timp. Mă simt rău, am picat din cocotier să aduc mâncare. În timp ce Gabi, de multe ori, stă pe plajă și freacă menta. În afară că tăia trei-patru lemne dimineața nu făcea. Se ardeau toate până plecam. Iar eu, înainte să ne culcăm, trebuia să iau lemnele pentru noapte”, a mai spus Călin Donca.

Foto: captură Antena 1

