Acasă » Știri » Cele 5 zodii care dau lovitura în weekendul 14-15 frebruarie. Răsturnare de situație pentru acești nativi!

Cele 5 zodii care dau lovitura în weekendul 14-15 frebruarie. Răsturnare de situație pentru acești nativi!

De: Simona Tudorache 11/02/2026 | 17:15
Cele 5 zodii care dau lovitura în weekendul 14-15 frebruarie. Răsturnare de situație pentru acești nativi!
Zodia care trece peste orice obstacol. Este eroul horoscopului, nu cedează niciodată

Câteva zodii simt din plin prosperitatea în perioada care se apropie. Gesturile sunt sincere, discuțiile deschise, totul merge ca pe roate, banii vin și relațiile devin tot mai profunde.

Leii primesc o veste bună, Peștii lasă în urmă trecutul, Săgetorii sunt bine văzuți la job. Au tras din greu, dar a meritat, Taurii rezolvă problemele financiare pe care le au. Primăvara se apropie, iar totul curge lin.

Taur

Taurii au parte, în weekend, de o schimbare pozitivă în plan financiar sau profesional, mai ales după o etapă în care totul a părut blocat sau lipsit de sens. Se conturează șansa unei colaborări, a unei oferte de job sau chiar apariția unei soluții salvatoare pentru o problemă financiară care îi preocupă de ceva vreme.
Taurii încep să vadă că munca din ultimele lor luni dă roade. Situația începe să se schimbe în favoarea lor. Au mai multă încredere.

Leu

Chiar dacă are legătură cu munca sau cu viața lor personală, Leii ajung la concluzia că cineva le observă eforturile și le poate oferi o șansă concretă: o colaborare, o direcție diferită. Planurile care nu se legau revin în atenția lor, iar o simplă discuție poate duce la o oportunitate neașteptată.
Leii încep să înțeleagă își doresc și ce pași trebuie să facă pentru a ajunge acolo. Își dau seama ce trebuie schimbat, simt că perioada grea prin care au trecut se apropie de final.

Scorpion

Scorpionii simt că preiau din nou controlul și că lucrurile decurg firesc. Au liniștea de care aveau nevoie. Unii aleg să mai acorde o șansă unei povești din trecut, încercând să repare ce s-a stricat. Alții decid că este momentul să închidă definitiv un capitol care nu le mai aduce echilibru. Stau bine financiar și au parte de bucurii în plan sentimental.

Săgetător

Săgetătorii sunt într-o mișcare continuă. În weekend se anunță situații neprevăzute care îi scot din zona de confort și îi determină să ia decizii rapide, dar inspirate. Pot primi o propunere interesantă, pot descoperi o idee care merită pusă în practică sau întâlnesc persoane care îi ajută. Un plan lăsat în așteptare capătă din nou contur, iar o veste bună le redă entuziasmul.

Pești

Peștii încheie o perioadă grea. Pe partea financiară, se ivesc oportunități neașteptate. Peștii par favorizați în aceste timpuri. Au șansa să se afirme ușor, să bifeze noi relații. În această perioadă, nativii simt cum lucrurile care păreau blocate sau greu de gestionat încep să se limpezească, Chiar și viața lor sentimentală arată altfel. Peștii intră în relații noi și trăiesc ceva profund.

Horoscopul schimbărilor în 2026. La ce trebuie să renunțe fiecare zodie pentru a prospera în „anul sacrificiilor”

Zodiile care dau lovitura în primăvara aceasta. Lucrurile se mișcă în favoarea lor

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mașina condusă de Sorin Iacob pe drumul morții avea cameră pe bord. Motivul ireal pentru care singura proba-cheie nu poate fi folosită
Știri
Mașina condusă de Sorin Iacob pe drumul morții avea cameră pe bord. Motivul ireal pentru care singura proba-cheie…
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 12 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Știri
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 12 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru…
Comisia Europeană a adoptat un plan pentru contracararea amenințărilor cu drone
Mediafax
Comisia Europeană a adoptat un plan pentru contracararea amenințărilor cu drone
CTP a răbufnit DUR! Gazetarul a luat foc: „Trădătorii. Îmi doresc să trăiesc ziua în care...”
Gandul.ro
CTP a răbufnit DUR! Gazetarul a luat foc: „Trădătorii. Îmi doresc să trăiesc...
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut...
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți și sutien”
Adevarul
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe...
Avertismentul Rusiei. Moscova spune pentru prima dată ce ar putea face dacă „Groenlanda creează capacități militare”
Digi24
Avertismentul Rusiei. Moscova spune pentru prima dată ce ar putea face dacă „Groenlanda...
Britney Spears și-a vândut drepturile asupra catalogului muzical
Mediafax
Britney Spears și-a vândut drepturile asupra catalogului muzical
Parteneri
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele în plus! Ce dietă strictă urmează
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele în plus! Ce dietă...
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa iberică avertizează asupra unui fenomen îngrijorător
Digi 24
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa iberică avertizează asupra unui...
Medic român stabilit în Franţa, despre obligarea doctorilor să profeseze în ţară: „Atunci să se facă la fel și cu alte profesii”
Digi24
Medic român stabilit în Franţa, despre obligarea doctorilor să profeseze în ţară: „Atunci să se...
Mașina diesel pentru cei care vor performanță în teren și confort pe asfalt. Disponibilă imediat în România
Promotor.ro
Mașina diesel pentru cei care vor performanță în teren și confort pe asfalt. Disponibilă imediat...
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Oferte MyCLUB la Auchan: Electronice la preț redus acum
go4it.ro
Oferte MyCLUB la Auchan: Electronice la preț redus acum
Misterul apei de pe Marte: Ce au descoperit oamenii de știință?
Descopera.ro
Misterul apei de pe Marte: Ce au descoperit oamenii de știință?
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
CTP a răbufnit DUR! Gazetarul a luat foc: „Trădătorii. Îmi doresc să trăiesc ziua în care...”
Gandul.ro
CTP a răbufnit DUR! Gazetarul a luat foc: „Trădătorii. Îmi doresc să trăiesc ziua în...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mașina condusă de Sorin Iacob pe drumul morții avea cameră pe bord. Motivul ireal pentru care singura ...
Mașina condusă de Sorin Iacob pe drumul morții avea cameră pe bord. Motivul ireal pentru care singura proba-cheie nu poate fi folosită
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 12 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 12 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Bani în plus pentru angajații care au salariul mai mic de 6.000 de lei. Când se face plata
Bani în plus pentru angajații care au salariul mai mic de 6.000 de lei. Când se face plata
Test IQ exclusiv pentru genii | Câți de 16 sunt, în total, în această imagine?
Test IQ exclusiv pentru genii | Câți de 16 sunt, în total, în această imagine?
BANC | „Dragă, am montat patul de la IKEA fără să mă uit la instrucțiuni”
BANC | „Dragă, am montat patul de la IKEA fără să mă uit la instrucțiuni”
Concurenta de la Asia Express 2025 intră la Survivor 2026, în echipa Faimoșilor. Surpriză de proporții ...
Concurenta de la Asia Express 2025 intră la Survivor 2026, în echipa Faimoșilor. Surpriză de proporții pentru fani!
Vezi toate știrile
×