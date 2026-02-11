Acasă » Știri » Kaufland a făcut anunțul. Ce vor găsi clienții în toate magazinele din țară

Kaufland a făcut anunțul. Ce vor găsi clienții în toate magazinele din țară

11/02/2026 | 17:46
Kaufland a făcut anunțul. Ce vor găsi clienții în toate magazinele din țară

Kaufland România nu îi uită pe producătorii locali și lansează o campanie care le e dedicată. Compania vrea să îi sprijine și să le ofere șansa de a ajunge cu produsele lor mai ușor pe rafturile din toată țara.

„Te strigă Kaufland”se adresează producătorilor locali și micilor furnizori din agricultură și industria alimentară și face parte dintr-un demers amplu de susținere a producției autohtone și de simplificare a procesului de listare pentru cei care își doresc să vândă în magazinele din țară.

Prin această inițiativă, Kaufland își propune să fie un partener real pentru producătorii locali. Pentru a facilita accesul acestora în rețea, Kaufland a simplificat procesul de listare: o parte dintre producători pot livra direct în magazine. În plus, termenii contractuali au fost adaptați pentru a oferi informații rapide privind documentația necesară, volumele și standardele de calitate. Producătorii locali interesați de colaborare sunt invitați să trimită oferta de produse folosind adresa de email regionalitate@kaufland.ro.

„Dacă în urmă cu 20 de ani calitatea era asociată mai ales cu produsele internaționale, astăzi tot mai mulți români aleg conștient produsele locale. Prin campania «Te strigă Kaufland» ne dorim să susținem producătorii și artizanii români să își aducă produsele pe rafturile magazinelor din regiunea lor. Cu o echipă dedicată de achizitori, în Kaufland pot găsi un partener de încredere, care le va oferi tot sprijinul ca produsele lor să se regăsească în coșurile și pe mesele clienților”, a declarat Oana Lungu, Director Executiv Achiziții, Kaufland România și Republica Moldova.

Kaufland vrea în magazine mai multe produse românești

Kaufland continuă să aducă mai aproape de clienți produse românești autentice și să contribuie la dezvoltarea economiei și a comunităților locale prin programe dedicate care susțin producția locală și aduc inovație pe piață, precum „Vreau din România” – marca proprie cu peste 250 de produse realizate după rețete tradiționale, sau „Porc născut și crescut în România.

În plus, prin programul de regionalitate, compania și-a extins recent oferta cu peste 200 de produse noi, provenite de la peste 30 de furnizori locali din diferite regiuni ale țării, de la alimente de bază și produse de panificație, până la lactate, mezeluri și dulciuri. Acestea se adaugă portofoliului existent de peste 19.500 de produse de origine românească, care reprezintă peste 85% din oferta de alimente din magazinele Kaufland.

