Doliu la Opera Națională București! A murit soprana Liliana Dumitrache

De: Irina Vlad 11/02/2026 | 19:02
Este doliu la Opera Națională București! Soprana Liliana Dumitrache a murit la vârsta de 72 de ani. Irina Baianț deplânge trecerea în neființă a celei pe care o consideră unul dintre mentorii săi. 

Duminică, 8 februarie, Liliana Dumitrache, prim-solistă a Operei Naționale București, a încetat din viață la vârsta de 72 de ani. Trecerea sa în neființă a marcat un moment de profundă tristețe pentru familie, prieteni, cei care au cunoscut-o și avut ocazia să colaboreze cu soprana.

Originară din Galați, Liliana Dumitrache a debutat în domeniul artistic după ce a absolvit Școala Populară de Artă, continuând apoi studiile la Universitatea Națională de Muzică din București. I-a avut ca mentori pe Eugenia Moldoveanu, Maria Gurduc și regizorul Anghel Ionescu Arbore, datorită cărora cariera ei a înflorit fulminant.

A cântat la Teatrul Muzical din Brașov, ulterior la Opereta „Ion Dacian”, ajungând apoi la Opera Națională București – până în anul 2004. După retragerea de pe scena Operei, soprana s-a dedicat formarea tinerei generații de artiști. A predat cantă la UNMB, la Colegiul Național de Muzică „George Enescu” și la Universitatea din Galați. A obținut titlul de Doctor la Universitatea Națională de Muzică din București, iar pentru numeroși studenți întâlnirea cu Liliana Grigore a reprezentat contactul direct cu disciplina și etica în artă.

Printre cei care i-a fost elevi se numără și soprana Irina Baianț, cea care deplânge trecerea în neființă a mentorului său, prima ei profesoară de canto. În cadrul unui mesaj emoționant, artista a vorbit despre rolul important pe care soprana l-a avut în formarea ei profesionale.

„Viaţa, în realitatea ei nespus de dură și de frumoasă, ne pune la încercare capacitatea de a iubi și de a înălța tot ce ni se dă.Liliana Dumitrache. Prima mea profesoară de canto. A fost una dintre acele persoane rare care nu doar mi-a deschis drumul cântului, ci mi-a arătat integral ce înseamnă harul acesta de a dărui vocea altora, și lumii.

M-a pus să îi promit că voi preda într-o zi, pentru că vedea în mine potențialul unui maestru mare. Și mă voi ține de cuvânt, la timpul potrivit.’, a scris Irina Baiant, mărturisind că vestea dispariției Lilianei Dumitrache a primit-o „cu inima grea”.

