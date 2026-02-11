Acasă » Știri » Trei ani de noroc pentru 4 zodii. Vor avea succes pe toate planurile

Trei ani de noroc pentru 4 zodii. Vor avea succes pe toate planurile

De: Irina Vlad 11/02/2026 | 19:20
Trei ani de noroc pentru 4 zodii. Vor avea succes pe toate planurile
Trei ani de noroc pentru 4 zodii. Vor avea succes pe toate planurile/ sursă foto: social media

Conform previziunilor astrologice pentru viitorul apropiat, în special pentru 2026 și mai departe, mai multe semne zodiacale vor avea parte de noroc, expansiune și schimbări semnificative, datorită tranzitelor planetare favorabile, precum cele ale lui Jupiter, Saturn și Uranus. Iată care sunt cele 4 zodii care vor avea trei ani de succes și oportunități deosebite. 

Trecerea lui Mercur prin Pești are forța unui vânt cald care mătură praful. După luni în care zilele păreau identice, în care îndoielile stagnau, brusc totul este în mișcare. O ușă, considerată închisă, cedează.

Unii se confruntă cu o propunere neașteptată, alții culeg în sfârșit roadele unei decizii luate aproape întâmplător cu câteva săptămâni în urmă. Aerul este plin de oportunități care se accelerează, curgând rapid în conversații, e-mailuri sau discuții banale. Cei născuți în zodiile Leu, Gemeni, Rac și Săgetător vor simți din plin cum astrele se aliniază în favoare lor. Urmează o perioadă de trei ani cu noroc, în care vor putea obține tot ceea ce își doresc.

Trei ani de noroc pentru 4 zodii. Vor avea succes pe toate planurile

Leu

2026 este un an al renașterii, în care Leul revine în centrul atenției. Astrele îi redau încrederea, carisma și oportunități excelente în sfera profesională și creativă. Este o perioadă în care talentul este recunoscut și răsplătit, iar recompensele pentru eforturile depuse în trecut vor fi generoase.

Gemenii

Odată cu intrarea lui Uranus în semnul lor, Gemenii vor trăi o perioadă de reînnoire și inovare, gata să depășească obstacolele anterioare și să se lanseze în noi proiecte. Ei se află în fruntea clasamentului pentru 2026, cu șanse mari de succes personal.

Rac

Cu Jupiter în favoarea lor, mai ales în prima parte a anului 2026, Racul va trăi o perioadă de protecție și creștere, utilă pentru afirmarea drepturilor și deblocarea situațiilor de la locul de muncă. Este un moment ideal pentru consolidarea pozițiilor.

Săgetător

Următorii ani vin cu o energie incredibilă pentru o parte din nativii Săgetători. Vor exista oportunități din toate părțile, câștiguri, premii sau proiecte creative și de viitor care vor prospera rapid. Relațiile de prietenie se vor transforma în parteneriate pe termen lung și o serie de câștiguri spectaculoase.

Cele 5 zodii care dau lovitura în weekendul 14-15 frebruarie. Răsturnare de situație pentru acești nativi!

Horoscopul schimbărilor în 2026. La ce trebuie să renunțe fiecare zodie pentru a prospera în „anul sacrificiilor”

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Badantele românce nu mai vor să stea în Italia. Salariile au crescut semnificativ în România
Știri
Badantele românce nu mai vor să stea în Italia. Salariile au crescut semnificativ în România
Deținuții de la Jilava pot comanda creveți, somon sau pomana porcului. Cum a devenit posibil
Știri
Deținuții de la Jilava pot comanda creveți, somon sau pomana porcului. Cum a devenit posibil
Comisia Europeană a adoptat un plan pentru contracararea amenințărilor cu drone
Mediafax
Comisia Europeană a adoptat un plan pentru contracararea amenințărilor cu drone
CTP a răbufnit DUR! Gazetarul a luat foc: „Trădătorii. Îmi doresc să trăiesc ziua în care...”
Gandul.ro
CTP a răbufnit DUR! Gazetarul a luat foc: „Trădătorii. Îmi doresc să trăiesc...
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A ales să concureze la Jocurile Olimpice pentru țara părinților nu pentru țara ei natală
Prosport.ro
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A...
Primele imagini cu fiul lui Ramzan Kadîrov după accidentul în care a fost implicat. Adam, vizibil schimbat
Adevarul
Primele imagini cu fiul lui Ramzan Kadîrov după accidentul în care a fost...
Avertismentul Rusiei. Moscova spune pentru prima dată ce ar putea face dacă „Groenlanda creează capacități militare”
Digi24
Avertismentul Rusiei. Moscova spune pentru prima dată ce ar putea face dacă „Groenlanda...
Britney Spears și-a vândut drepturile asupra catalogului muzical
Mediafax
Britney Spears și-a vândut drepturile asupra catalogului muzical
Parteneri
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele în plus! Ce dietă strictă urmează
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele în plus! Ce dietă...
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa iberică avertizează asupra unui fenomen îngrijorător
Digi 24
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa iberică avertizează asupra unui...
Medic român stabilit în Franţa, despre obligarea doctorilor să profeseze în ţară: „Atunci să se facă la fel și cu alte profesii”
Digi24
Medic român stabilit în Franţa, despre obligarea doctorilor să profeseze în ţară: „Atunci să se...
Mașina diesel pentru cei care vor performanță în teren și confort pe asfalt. Disponibilă imediat în România
Promotor.ro
Mașina diesel pentru cei care vor performanță în teren și confort pe asfalt. Disponibilă imediat...
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Oferte MyCLUB la Auchan: Electronice la preț redus acum
go4it.ro
Oferte MyCLUB la Auchan: Electronice la preț redus acum
Misterul apei de pe Marte: Ce au descoperit oamenii de știință?
Descopera.ro
Misterul apei de pe Marte: Ce au descoperit oamenii de știință?
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
CTP a răbufnit DUR! Gazetarul a luat foc: „Trădătorii. Îmi doresc să trăiesc ziua în care...”
Gandul.ro
CTP a răbufnit DUR! Gazetarul a luat foc: „Trădătorii. Îmi doresc să trăiesc ziua în...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Badantele românce nu mai vor să stea în Italia. Salariile au crescut semnificativ în România
Badantele românce nu mai vor să stea în Italia. Salariile au crescut semnificativ în România
Deținuții de la Jilava pot comanda creveți, somon sau pomana porcului. Cum a devenit posibil
Deținuții de la Jilava pot comanda creveți, somon sau pomana porcului. Cum a devenit posibil
Alimentul preferat de români, mai ieftin ca niciodată. Prețuri neobișnuite la rafturi
Alimentul preferat de români, mai ieftin ca niciodată. Prețuri neobișnuite la rafturi
Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi au aprins cel mai mare scandal al generației. Reginele online-ului ...
Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi au aprins cel mai mare scandal al generației. Reginele online-ului își dispută coroana!
Ce relație a avut Diana Dumitrescu cu Florin Ristei, de fapt: ”M-am destrăbălat după divorț”
Ce relație a avut Diana Dumitrescu cu Florin Ristei, de fapt: ”M-am destrăbălat după divorț”
Doliu la Opera Națională București! A murit soprana Liliana Dumitrache
Doliu la Opera Națională București! A murit soprana Liliana Dumitrache
Vezi toate știrile
×