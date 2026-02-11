Acasă » Știri » Ce relație a avut Diana Dumitrescu cu Florin Ristei, de fapt: ”M-am destrăbălat după divorț”

De: Simona Tudorache 11/02/2026 | 19:16
Diana Dumitrescu dă cărțile pe față și spune tot despre relația cu Florin Ristei. Înainte ca actrița să bifeze al doilea mariaj, se zvonea că între cei doi s-a înfiripat o idilă.

Diana Dumitrescu și producătorul Ducu Ion s-au căsătorit în 2009 și au divorțat în 2013. După acest episod, vedeta a avut o perioadă în care a ales libertatea. Atunci și-a întâlnit pașii cu cei ai lui Florin Riștei. Ceea ce părea o legătură pentru viitor pare că a fost doar un foc de paie. Diana Dumitrescu e căsătorită astăzi cu Alin Boroi, cu care are și un băiețel, pe Carol.

„Era o perioadă, după ce am divorțat, în care vedeam foarte multe materiale. M-am destrăbălat după divorț, ce să zic. A fost vârsta”, a povestit Diana Dumitrescu în podcastul Ioanei Ginghină.

Ce spune Diana Dumitrescu despre întâlnirea cu Florin Ristei

Vedeta recunoaște că a existat o perioadă în care ieșea foarte mult în cluburi. Astfel, după o astfel de experiență, a ajuns să fie condusă acasă chiar de Florin Ristei.

„Nu. Da, mă ducea acasă, fusesem la club în seara respectivă, dar atât”
„Am spus (n. red. că zvonul nu a fost real). Nu m-a crezut nimeni. Este viața mea, să vezi diferența de cum eram atunci. Într-adevăr, am avut o perioadă în care m-am dus prin toate cluburile, am ieșit cu toate prietenele, am avut o perioadă de nebunie. Am vrut să mă simt liberă, dar nu cred niciodată că am întrecut măsura sau am făcut ceva din ce nu face orice tânăr în ziua de azi.
De fapt, tinerii din ziua de azi nu cred că mai fac din ce făceam noi. Eu, țin minte, mergeam la club și dansam. Am înțeles că acum se merge la club, iar toată lumea stă pe telefon, dansează prin emoticone. Nu cunosc, nu am mai fost de foarte mult timp. Ale tinereții valuri”, a mai spus Diana.

De ce a trecut Diana Dumitrescu în religia penticostală

Într-un moment din viață, actrița a ales să treacă la religia penticostală. Diana Dumitrescu susține că a făcut această alegere pentru a-și găsi liniștea și a ajunge la acel echilibru sufletesc mult căutat.

„Ca să înțeleagă toată lumea, pocăința înseamnă că îți regreți păcatele și lucrurile greșite pe care le faci în fața Domnului. Faptul că eu am pornit pe drumul ăsta nu înseamnă că sunt vreo sfântă. Toată viața mea o să păcătuiesc. Greșim în fiecare zi. Această alegere a fost pentru sufletul meu. Este foarte greu de explicat. Trebuie să ai această experiență cu Dumnezeu ca să poți să înțelegi chemarea Domnului”, a explicat actrița în podcastul Ioanei Ginghină.

