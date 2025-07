Prezentatoarea Diana Dumitrescu a încheiat conturile cu TVR și e deschisă la discuții: ”Sunt liberă de contract!”

Emisiunea cu o investiție record, „Top Invers – Colecția de gafe ale săptămânii”, a intrat deja în vacanță. Produs de firma lui Horia Brenciu și a soției sale, Alice Dumitrescu, situația show-ului este incertă și nu se știe dacă se va mai relua. Diana Dumitrescu, una dintre cele două prezentatoare, a mărturisit în exclusivitate pentru CANCAN.RO că-n acest moment e liberă de contract.

Firma lui Horia Brenciu și soția sa, Alice Dumitrescu, și-au pus amprenta pe cel mai recent show cu care postul public de televiziune și-a propus să dea lovitura. Suma investiției s-ar fi ridicat la 220.000 de euro, potrivit informațiilor apărute la începutul primăverii. În prezent însă, show-ul ce-l avea în distribuție pe Toni Grecu și grupul Divertis este deja în vacanță. Și nu se știe dacă acesta se va relua și-n grila de toamnă.

Diana Dumitrescu: „Sunt liberă de contract”

La rându-i, cunoscuta actriță, Diana Dumitrescu, una dintre cele două prezentatoare, care a avut roluri memorabile în telenovele, a declarat în exclusivitate pentru CANCAN.RO că-n acest moment este liberă de contract.

„Suntem în vacanță. Am avut proiect limitat pe perioada cât au durat emisiunile. Era ceva drăguț, într-adevăr. Să vedem din toamnă ce va fi. TVR depinde și de schimbările astea politice. Momentan sunt liberă de contract”, ne-a declarat actrița.

Aceasta a adăugat că principalele motive pentru care a accepat oferta prodcătorilor a fost distribuția, precum și programul, da find faptulcă fiul său, care va împlini 6 ani, îi ocupă cam tot timpul:

„La TVR am acceptat și că-mi plăcea echipa. Cu Toni Grecu am mai lucrat și ne știm de ani de zile. Și cu Alice Dumitrescu, producătoarea emisiunii, la fel. Și pentru că-mi convenea programul. Filmam o zi, două, apoi nu mai aveam nicio treabă. Era altceva să-l las pe Carlos o zi”

„Am mai fost pe la niște castinguri”

Diana Dumitrescu ne-a mai spus că a mai participat la câteva castinguri, dar fără succes, dat fiind faptul că-i nehotărâtă să se întoarcă pe micul ecran.

„Acum am doar joburi pe instagram. Deocamdată nu am nimic altceva. Sinceră să fiu, nu știu ce aș face dacă ar veni vreo ofertă. Eu îl am pe Carlos și sunt super concentrată asupra lui. Poate mi-ar plăcea să mă îmtorc, dar nu știu. M-am schimbat foarte mult anii aceștia și nu mai am răbdare cu oamenii.

Am mai fost pe la niște castinguri. Dar nici eu nu sunt total hotărâtă. Și nu s-au legat. Seriale nu prea s-au mai făcut. Sunt foarte happy, sunt bine așa cum sunt. Nu-mi lipsește nimic. Poate dacă-mi lipsea, se întâmpla”.

„La noi e un haos, așa, un pic”

Altfel, actrița se pregătește să plece în vacanță, la mare, la bunicii băiatului.

„Vom merge la bunici la mare. Nu știm exact cât vom sta. Nu avem alte planuri de vacanță, momentan. La noi e un haos, așa, un pic. Nu suntem dintre cei organizați cu vacanțele, să le cumpărăm dinainte. La noi e pe modelul: mergem? Hai, poți? Cam așa sună”, a completat aceasta.

