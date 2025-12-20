Acasă » Știri » Alin Borcan și-a așteptat concubina după arest cu un buchet de flori imens: ”Vine călăul”. Ce i-a reproșat amantei Dana, într-un live

De: Anca Chihaie 20/12/2025 | 13:10
Alin Borcan și-a așteptat concubina după arest cu un buchet de flori imens/foto: captură TikTok/social media

Scene neașteptate au fost surprinse recent în mediul online, unde creatorul de conținut Alin Borcan a atras atenția publicului nu doar prin controversele personale, ci și printr-un gest romantic spectaculos. După ce partenera sa, Sibel, a fost implicată într-un incident care a necesitat intervenția autorităților, Alin a decis să o întâmpine cu un buchet impresionant de 101 trandafiri.

Incidentul care a dus la această situație a fost unul tensionat și a implicat conflicte mai vechi, care, au escaladat într-o altercație fizică între Sibel și fosta iubită a lui Alin, Dana. Conflictul, desfășurat în public, a necesitat intervenția poliției. (VEZI AICI)

Alin Borcan și-a așteptat concubina după arest cu un buchet de flori imens

În ciuda turbulențelor, Alin Borcan a ales să transforme momentul într-un gest de afecțiune, mergând personal să o întâmpine pe Sibel după ce aceasta a fost eliberată. Buchetul uriaș de 101 trandafiri, simbol al iubirii și al aprecierii, a fost surpriza zilei, mai ales pentru urmăritorii acestora. Gestul a fost perceput de mulți drept o încercare de reconciliere și de reafirmare a legăturii dintre cei doi, în ciuda scandalurilor recente.

Contextul care a precedat acest moment a fost marcat de conflicte repetate între Alin și fosta sa iubită, Dana. În acest context, gestul lui Alin capătă o dimensiune simbolică, fiind văzut ca o încercare de a calma spiritele și de a arăta susținere și grijă față de partenera sa actuală.

Buchetul uriaș de 101 trandafiri/foto: TikTok
Buchetul uriaș de 101 trandafiri/foto: TikTok

Dana a insinuat că atenția și afecțiunea pentru Sibel nu au fost exclusive lui Alin. Potrivit ei, și prietenii apropiați ai tiktokerului ar fi avut sentimente pentru partenera sa, lăsând să se înțeleagă că legătura dintre Alin și Sibel nu a fost atât de singulară pe cât pretindea acesta. Astfel, ea a subliniat că interesul față de Sibel a fost mai larg, implicând și cercul de apropiați ai lui Alin.

„Ascultă-mă, indiferent, să știi că eu pe soția mea am iubit-o întotdeauna. Cel mai mult”, a spus Alin.

„Numai tu, au iubit-o toți prietenii tăi.”, a răspuns Dana.

