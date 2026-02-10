Pericolul descoperit în apa potabilă din Curtea de Argeș! Cei 40.000 de locuitori sunt sfătuiți să nu o consume timp de 30 de zile

Autoritățile locale din Curtea de Argeș au instituit o stare de alertă valabilă pentru următoarele 30 de zile, ca urmare a unei situații grave legate de aprovizionarea cu apă potabilă. În urma analizelor recente efectuate asupra rețelei publice de distribuție a apei, s-a identificat prezența unei bacterii extrem de periculoase, care reprezintă un risc major pentru sănătatea populației și care nu poate fi eliminată prin simpla fierbere a apei.

Măsura vizează atât municipiul Curtea de Argeș, cât și trei comune limitrofe, afectând aproximativ 40.000 de locuitori. În contextul acestei alerte, consumul apei din rețeaua publică este strict interzis, aceasta putând fi folosită doar în scopuri non-alimentare, precum toaletele. Apa nu mai este sigură nici pentru igiena personală sau pentru consumul animalelor, iar populația este sfătuită să utilizeze exclusiv surse verificate de către autorități sau apă îmbuteliată.

Localnicii din Curtea de Argeș nu au putut consuma apă

Problema este rezultatul unor modificări ale calității apei cauzate de creșterea turbidității acesteia, fenomen apărut în urma deversărilor controlate de la barajul Vidraru. Aceste schimbări au afectat procesul de tratare la stația de epurare, permițând bacteriei să ajungă în rețeaua publică. Specialistii avertizează că bacteria identificată poate provoca infecții severe și toxinfecții alimentare, afectând atât oamenii, cât și animalele.

Situația a fost persistentă timp de peste patru luni, ceea ce a agravat problemele de aprovizionare și a creat un context de criză pentru comunitățile afectate. Din cauza imposibilității de a consuma apa potabilă, locuitorii trebuie să recurgă la alternative sigure furnizate de autorități, precum punctele de distribuție de apă îmbuteliată sau izvoarele verificate.

