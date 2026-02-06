Răzvan Simion nu s-a putut abține în ultima apariție a Ruxandrei Luca la Neatza. A râs cu lacrimi, când a văzut-o cum s-a îmbrăcat

Ultima apariție a Ruxandrei Luca la „Neatza cu Răzvan și Dani” a avut loc într-un cadru obișnuit al emisiunii, însă momentul s-a remarcat printr-un schimb de replici ușor glumeț între prezentatori și invitată. Iată ce i-a spus Răzvan de la Neatza!

Ruxandra Luca, cunoscută vedetă de televiziune, se află în centrul atenției după ce paparazzi CANCAN au surprins-o în compania unui bărbat căsătorit, doctor de profesie. Incidentul a avut loc într-o benzinărie situată în zona Virtuții și a stârnit un val de reacții în mediul online.

Răzvan Simion nu s-a putut abține în ultima apariție a Ruxandrei Luca

În cadrul emisiunii, Dani Oțil a început discuția și a spus un moment amuzant din viața personală a Ruxandrei Luca, legat de fiica ei și pregătirile pentru o serbare la grădiniță. Situația a fost folosită pentru a crea un ton relaxat și ușor ironic în cadrul emisiunii, evidențiind provocările cotidiene ale unei mame ocupate, care jonglează între carieră și responsabilitățile familiale. Dar, asta nu a fost tot.

Discuția s-a transformat apoi într-un context mai amplu, legat de temele educative abordate în rubrică, inclusiv modul în care copiii și adolescenții gestionează conflictele, atât online, cât și offline. Momentul a subliniat contrastul dintre aspectele personale și cele profesionale ale Ruxandrei. Dani nu s-a oprit aici. Prezentatorul a făcut o aluzie destul de ciudată despre cum este îmbrăcată și că ar fi atât de slabă încât ar fi încăput în hainele fiicei sale de 5 ani.

Dani Oțil: ”Ne cerem mii de scuze, Ruxandra Luca, mama a trei copii, destul de hulită pe internet, pentru haterii ei, mamă a trei copii, vorba aia. Ne cerem scuze, fiica ei si-a uitat costumul de ghiocel pentru gradi la îndemana și ea ca să fie sigură că ăl duce, l-a luat pe ea. Și da, are serbare Ava (n.r. fiica Ruxandrei), și este ghiocel.”

Ruxandra: ”Dar e mare lucru să-mi vină ținuta a fiicei de 5 ani, nu?”

Dani Oțil: Pai nu te supăra. Nu stiu daca e prea scurta in sus sau daca e prea in scurta. Si acum imaginati-va subiectul de astazi, razboiul pornit intre adolescenti. Mai cu seama adolescenta, vorbim si de copii mult mai mati si parinti, pe teme de online sau offline. Na, vine maica ta, tu esti cu golanii tai de 15 ani.

Nici Răzvan nu s-a lăsat mai prejos și s-a „legat” de ținuta invitatei. Ca momentul să fie de-a dreptul jenant pentru Ruxandra, Răzvan cu Bucălae și-au dat coate în platou și au început să râdă.

Răzvan: ”Ăsta-i subiect de bullying, bă…”

Dani Oțil, imitând un presupus dialog al Ruxandrei cu fiul ei: ”Ia, zi, mama, a zis Răducu (făcând aluzie la Radu Bucălae, prezent în platou, care își dădea coate cu Răzvan Simion) că ești mișto…”

Răzvan: Nu s-a întâmplat nimic, noi punctăm momentele și așteptăm să se întâmple ce a zis Mandi că o să se întâmple. A zis că măcar la rubrica asta lăcrimez un pic.

Dani: Mă rog, oameni fără suflet.

Deci, ca să încheiem într-o notă asemănătoare cu cea a celor doi prezentatori, se pare că ziua de marți a Ruxandrei a fost una cu mare ghinion. După ironia de la Neatza, vedeta a fost surprinsă fără rochiță în compania unui doctor căsătorit. (VEZI AICI IMAGINI)

