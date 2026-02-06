Două zodii care au un final de iarnă perfect. Oportunitățile se aliniază perfect cu dorințele lor

Berbecul și Racul sunt zodiile care fac spectacol în această perioadă. Norocul pare că le surâde din multe puncte de vedere. Ambele zodii sunt favorizate, dar în moduri diferite. Berbecii pot primi propuneri neașteptate, pot avea idei mărețe sau pot găsi curajul necesar de a începe un proiect pe cont propriu. Racii aflați într-o relație pot face pași importanți înainte, iar cei singuri pot atrage o persoană compatibilă.

În plan profesional, această perioadă le aduce nativilor stabilitate. Banii vin din diferite proiecte. Berbecii și Racii sunt apreciați la locul de muncă și fac planuri îndrăznețe. Nu lasă nimic la voia întâmplării și pot schimba lucrurile după bunul plac.

Berbecul întânlește oameni influenți

Berbecul este un lider înnăscut, așa că este extrem de eficient în orice tip de grup. Farmecul său îi permite să inițieze schimbări atunci când se simte nevoia, mai ales într-un mediu de lucru. Berbecul este, de asemenea, fantastic la lucrul în echipă, chiar și atunci când nu este el liderul.

Berbecii atrag abundența prin intermediul relațiilor pe care le stabilesc. Ori de câte ori Venus este în Vărsător, aceasta determină îmbunătățiri pe plan personal. Venus aduce lucruri frumoase în viața lor în moduri neconvenționale. Întâlnesc oameni influenți, atenți, amabili și autentici. E o perioadă bună pentru afaceri și semnarea unor contracte. Promisiunile se îndeplinesc. Cei singuri au șansa să întâlnească o mare iubire.

Racul, noroc în dragoste și în carieră

Racul dă lovitura în carieră și reușește să se afirme așa cum nu a făcut-o niciodată. Casa și familia sunt atât de importante pentru Rac încât este dispus să-și ignore propriile dorințe pentru binele celor apropiați. Destul de ambițios, caută să progreseze pentru a le oferi celor dragi ce e mai bun.

Februarie îi testează când vine vorba de bani, încredere și obiective pe termen lung. Până la sfârșitul lunii, responsabilitățile din carieră se intensifică. Cu toate astea au un parcurs frumos și luptă pentru ceea ce își doresc. În această perioadă, Racii vor observa cum relațiile personale se consolidează, iar legăturile afective aduc satisfacții neașteptate. Se simt fericiți după multă vreme.

