Motivul pentru care chinezii nu mănâncă brânză. Explicația nu ține de gusturi

Brânza este un aliment popular în multe bucătării europene, la fel ca și cartofii, roșiile și uleiul de măsline. Acest produs este o încântare pentru gurmanzi și completarea perfectă a unui pahar de vin roșu. În plus, unele dintre cele mai bune brânzeturi din lume sunt produse în interiorul granițelor noastre.

Nu suntem, însă, singurii care se pot lăuda cu o tradiție adânc înrădăcinată în fabricarea brânzeturilor. Țări precum Elveția, Olanda, Danemarca și Franța au și ele una. Cu toate acestea, există o națiune în care nu este la fel de populară, China, și există un motiv pentru asta.

Clara Chen este creatoare de conținut și își folosește rețelele sociale pentru a împărtăși informații interesante despre țara ei natală. Într-un videoclip, ea explică de ce brânza nu își are locul în dieta tradițională chineză, menționând că acest lucru ține de secole.

„China a fost o societate agricolă timp de mii de ani. În cele mai populate zone, cea mai mare parte a terenului era folosită pentru cultivare, pentru a hrăni o populație în continuă creștere”, mărturisește Clara Chen.

De ce chinezii nu au prea multă brânză în alimentație

Ea susține că terenurile erau destinate agriculturii, iar puținele vite care existau erau folosite pentru arat, nu pentru muls. Din acest motiv, creșterea animalelor pentru lapte nu a fost o prioritate.

„Dieta tradițională chineză se baza pe cereale, legume, leguminoase și puțină carne. Fără produse lactate”, afirmă ea. De fapt, dezvăluie că laptele de vacă a devenit popular în China în ​​ultimele două decenii, iar asta datorită campaniilor, care îl recomandau ca sursă importantă de calciu.

De ce brânza nu e la fel de populară ca laptele în China

Cu toate astea, brânza nu e la fel de populară ca laptele în China. Desigur, în orașele mari nu este complet necunoscută pentru tineri, dar apare mai degrabă ca ingredient în preparate occidentale precum pizza, hamburger sau paste. „Brânza naturală nu are o piață sau o recunoaștere prea mare în China”, precizează ea.

Absența brânzei din bucătăria tradițională chineză nu are legătură cu vreo regulă strictă, ci ține strict de istorie.

