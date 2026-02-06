Ce salariu are un shaormar în 2026. Câți bani câștigă lunar

Pe piața muncii din București, profesia de șaormar continuă să fie una căutată, iar veniturile din acest sector au înregistrat o creștere semnificativă în 2026. Conform estimărilor din industria locală de fast-food, câștigurile unui angajat într-un astfel de punct alimentar depind foarte mult de experiența profesională, dar și de locația unde acesta activează.

Deși industria fast-food este adesea percepută ca una cu salarii mici, datele din 2026 arată că meseria de șaormar poate aduce venituri peste media națională, în special pentru cei care și-au dezvoltat experiența și aptitudinile necesare. De asemenea, fluctuațiile sezoniere și cererea ridicată în zonele centrale sau în apropierea marilor centre comerciale pot contribui la creșterea suplimentară a veniturilor lunare.

Ce salariu are un shaormar în 2026

În cazul lucrătorilor fără experiență sau al celor aflați la început de carieră, salariul net lunar se situează între 2.650 și 3.000 de lei, sumă care poate include și anumite beneficii, cum ar fi bonurile de masă. Acestea au o valoare medie de aproximativ 40 de lei pe zi lucrătoare, reprezentând un sprijin suplimentar pentru mesele angajaților și, totodată, un avantaj fiscal pentru angajatori.

Pe de altă parte, șaormarii cu experiență și cu abilități demonstrate în domeniu pot ajunge la venituri mult mai consistente. Pentru aceștia, salariul net lunar poate depăși 5.800 – 6.500 de lei, unele surse indicând chiar sume echivalente cu peste 1.000 de euro. Astfel, meseria de șaormar experimentat devine una atractivă pentru cei care doresc un venit stabil în sectorul de alimentație rapidă, mai ales în capitală, unde cererea pentru produsele de tip fast-food este ridicată pe tot parcursul anului.

Structura programului de lucru este un alt factor care influențează veniturile. Majoritatea angajaților lucrează în ture, fie în regim de două zile lucrătoare urmate de două zile libere, fie în sistemul standard de cinci zile cu două zile libere. Acest tip de organizare permite angajaților să gestioneze mai bine timpul personal, dar implică, de regulă, muncă și în weekenduri sau în zilele sărbătorilor legale, ceea ce poate duce la bonusuri suplimentare.

Contractele de muncă sunt, în mare parte, pe perioadă nedeterminată, oferind stabilitate și predictibilitate financiară angajaților. În plus, multe locații oferă bonusuri de performanță, recompensând angajații care ating anumite praguri de vânzări sau mențin un nivel ridicat de satisfacție al clienților. Această combinație de salariu de bază, beneficii și bonusuri face ca meseria de șaormar să fie una competitivă pe piața muncii din București, chiar dacă presupune efort fizic constant și un ritm alert în timpul turelor.

