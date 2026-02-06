Ceaiul care prelungește viața și reduce riscul de deces prematur. Este printre cele mai bogate în antioxidanți

Ceaiul verde este adesea promovat drept băutura ideală pentru sănătate, însă cercetări recente readuc în atenție un alt tip de infuzie consumat zilnic de milioane de oameni din întreaga lume: ceaiul negru. Datele științifice sugerează că acest tip de ceai ar putea fi asociat cu o durată de viață mai mare și cu un risc redus de deces prematur, mai ales atunci când este integrat constant într-un stil de viață echilibrat.

Un studiu observațional de mare amploare, realizat pe un eșantion de aproape 500.000 de adulți, a indicat faptul că persoanele care consumă în mod regulat ceai negru prezintă un risc mai scăzut de mortalitate din diverse cauze. Analiza a arătat că participanții care beau cel puțin două cești de ceai negru pe zi au avut un risc cuprins între 9% și 13% mai mic de deces prematur, comparativ cu cei care nu consumă ceai. De asemenea, s-a observat o scădere a riscului de mortalitate asociată bolilor cardiovasculare, inclusiv infarctului miocardic și accidentului vascular cerebral.

Deși aceste rezultate nu pot demonstra o relație directă de tip cauză–efect, ele se adaugă unui număr tot mai mare de studii care indică faptul că băutul regulat de ceai poate contribui la menținerea sănătății pe termen lung.

Unul dintre principalele motive pentru care ceaiul negru este considerat benefic îl reprezintă conținutul său ridicat de antioxidanți. Frunzele de ceai negru sunt complet oxidate în timpul procesării, ceea ce duce la formarea unor compuși bioactivi specifici, mai puțin prezenți în alte tipuri de ceai. Printre aceștia se numără teaflavinele și tearubiginele, flavonoide cu rol important în combaterea stresului oxidativ și a inflamației cronice.

Stresul oxidativ este asociat cu îmbătrânirea accelerată și cu apariția multor boli cronice, iar antioxidanții din ceaiul negru pot contribui la neutralizarea radicalilor liberi din organism. În acest fel, consumul regulat poate sprijini procesele naturale de protecție celulară și poate favoriza o îmbătrânire mai sănătoasă.

Beneficiile ceaiului negru se extind și asupra sănătății inimii. Bolile cardiovasculare rămân una dintre principalele cauze de deces la nivel global, iar menținerea unei tensiuni arteriale optime este esențială pentru reducerea riscurilor. Studiile au asociat consumul de ceai negru cu valori mai bune ale tensiunii arteriale și cu o funcționare mai eficientă a vaselor de sânge, factori importanți pentru prevenirea afecțiunilor cardiace.

Pentru a obține un aport cât mai mare de compuși benefici, specialiștii recomandă utilizarea ceaiului vrac în locul celui la plic, deoarece frunzele întregi pot conține o concentrație mai mare de antioxidanți. De asemenea, timpul de infuzare joacă un rol important. O infuzare de minimum trei minute permite eliberarea unui număr mai mare de substanțe active, chiar dacă gustul devine mai intens.

Un alt aspect important este evitarea zahărului. Adăugarea de cantități mari de zahăr poate diminua beneficiile ceaiului asupra sănătății metabolice și cardiovasculare. Pentru cei care preferă o aromă mai plăcută, se pot adăuga ingrediente naturale precum lămâia, ghimbirul sau scorțișoara, fără a compromite efectele pozitive ale băuturii.

