Acasă » Știri » Jador, derapaj grav! Și-a jignit soția în fața tuturor, apoi a ironizat momentul

De: Anca Chihaie 06/02/2026 | 13:28

Jador a fost implicat într-un moment controversat în timpul unei transmisiuni live în mediul online, unde interacționa cu soția sa, Oana Ciocan. În timpul conversației, artistul a folosit o exprimare nepotrivită, care a stârnit rapid reacții din partea celor care urmăreau transmisiunea. Iată ce a putut să îi spună artistul soției sale!

Momentul vine într-o perioadă importantă din viața celor doi, care au trecut recent printr-o schimbare majoră. Pe 4 iunie 2025, Jador și Oana Ciocan au devenit părinți pentru prima dată, un eveniment care le-a transformat complet rutina și prioritățile. Apariția copilului a adus multă bucurie în familie, dar și un nou nivel de responsabilitate.

Cum a făcut-o Jador pe Oana

Momentul tensionat a fost generat de o exprimare neinspirată a lui Jador, care, în timpul transmisiunii live, a făcut o gafă la adresa Oanei, folosind un termen considerat nepotrivit și anume a făcut-o pe soția sa „proastă”.

„Pe cine ai făcut proastă? Păi, oameni, așa ne mai alintăm noi. Mai îmi spune prostule, proastă, ce? Voi nu ziceți așa între voi? A, nu! Deci, te rog frumos, nevastă, noi două idei azi înainte. Vreau să-ți spui, domnule, domnule, bărbatul meu, dormim în pa, mă! Îmi miroase… care miros foarte frumos. Lady, lady. Lady Oana. Lady Oana, o să zic. ”, a spus Jador.

La scurt timp după incident, Jador a realizat impactul afirmației sale și a încercat să clarifice contextul, subliniind că formularea respectivă face parte din limbajul familiar dintre ei și nu a fost intenționată ca o ofensă. Artistul a părut vizibil stânjenit de situație și a încercat să calmeze spiritele, explicând că relația dintre el și Oana este una bazată pe apropiere și naturalețe.

Adaptarea la noul rol de părinți presupune atât momente de fericire intensă, cât și provocări legate de oboseală, stres și reorganizarea vieții de zi cu zi. În acest context, expunerea constantă în mediul online și atenția publică pot amplifica orice gest sau afirmație, transformând rapid un moment banal într-un subiect de dezbatere publică.

Jador a fost oprit de polițiști în trafic și testat pentru substanțe interzise. Rezultatul: ”Vă spune fratele vostru”

Jador a răbufnit după ce Oana Ciocan a fost criticată: „Pentru toate fetele care vorbesc urât.” De ce a slăbit atât de mult?

