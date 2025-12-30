Acasă » Știri » Jador a fost oprit de polițiști în trafic și testat pentru substanțe interzise. Rezultatul: ”Vă spune fratele vostru”

Jador a fost oprit de polițiști în trafic și testat pentru substanțe interzise. Rezultatul: "Vă spune fratele vostru"

De: Simona Tudorache 30/12/2025 | 19:02
Jador a fost oprit de polițiști în trafic și testat pentru substanțe interzise. Rezultatul: "Vă spune fratele vostru

Jador a fost oprit de polițiști și a trecut cu brio controlul de rutină. Artistul a fost testat de oamenii legii, dar s-a dovedit că nu consumase substanțe interzise. Jador a rămas fără permis pentru o lună în primăvara acestui an.

Cântărețul a susținut că se afla sub efectul unor pastile atunci când a ieșit pozitiv la Drugtest, dar de atunci nu se mai teme că ar putea avea probleme.
Jador a povestit cu lux de amănunte cum a decurs întâlnirea cu Polția și a ținut să sublinieze că lucrurile au stat altfel de această dată. Artistul se afla la volanul noii sale mașini atunci când a fost tras pe dreapa, iar rezultatul l-a bucurat. De aceea, a ținut să îl facă publică.

„Sunt în noua mea mașină și, bineînțeles, am fost oprit de organele de poliție. Am făcut un test antidrog, fratele vostru a ieșit pe zero. Fratele vostru nu se droghează. Am luat și permisul atunci, tura trecută, după o lună înapoi, pentru că am luat niște (n.r. numele pastilelor). Vă spune fratele vostru să nu vă drogați și nu vă faceți astfel de lucruri, pentru că nu vă duce decât spre pierzanie. Nu avem nevoie de așa lucruri, pentru că noi credem în Dumnezeu”, a spus Jador, pe Instagram.

Jador își petrece mai mult timpul cu soția și cu fiul lui

Astăzi, Jador nu mai pierde vremea la petreceri decât atunci când cântă. Apariția fiului său i-a schimbat radical trăirile, iar modul în care se dedică familiei este unul exemplar. Jador postează pe rețelele de socializare diferite filmulețe alături de soția lui, Oana Ciocan, pe care o adoră și alături de care și-a construit o altă lume, una caldă și luminoasă. Cei doi s-au cunoscut atunci când au participat la Survivor, faimosul show de televiziune, și nu s-au mai despărțit, deși cârcotașii nu le dădeau prea multe șanse.

„Eu nu mă droghez, subliniez să se știe pentru oamenii care mă iubesc și oamenii care nu mă iubesc, și pentru părinții mei. Nu m-am drogat în viața mea și nici nu o voi face vreodată”, a spus el atunci.

